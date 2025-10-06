0ºÐ¤Î»Ò¤É¤â¤ò°é¤Æ¤ë¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¡¢Åçº¬¸©¤Î»³±ü¤Ç²Ô¤°¶Ã¤¤Î·î¼ý¤Ë¡Ö¤¹¤´¤¤¡ª¡×
¡¡Åçº¬¸©¤Î»³¤ÎÃæ¤Ç0ºÐ¤Î»Ò¤É¤â¤ò°é¤Æ¤ë¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¥é¥¤¥Ð¡¼¤Î¶Ã¤¤Î·î¼ý¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¡£¥é¥¤¥Ð¡¼»öÌ³½ê¼ÒÄ¹¤Î¸µHKT48¤æ¤¦¤³¤¹¤¬¡Ö¤¹¤´¤¯½õ¤«¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÀ¸¸åÈ¾Ç¯¤Î»Ò¤É¤â¤Î¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤Î·î¼ý
¡¡10·î3Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢ABEMA¤Ë¤Æ¡Ø¥À¥Þ¤Ã¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤½÷¤¿¤Á¡¡¥·¡¼¥º¥ó2¡Ù#5¤¬ÊüÁ÷¡£¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê½÷À¤ÎÀ¸¤ÍÍ¤ËÌ©Ãå¼èºà¤·¡¢º£¤òÀ¸¤¤ë½÷À¤Î¡È¹¬¤»¡É¤ò¾þ¤é¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤Ç¸ì¤ê¿Ô¤¯¤¹¥È¡¼¥¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡£MC¤ÏMEGUMI¡¢¹äÎÏºÌ²ê¡¢¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¡£¥²¥¹¥È¤Ï°ë»³¤µ¤ä¤«¡£
¡¡º£²ó¤ÏÇ¯¾¦20²¯±ß·Ð±Ä¼Ô¤È¤·¤ÆÂç³èÌö¤Î¸µHKT48¡¦¤æ¤¦¤³¤¹¤³¤È¿ûËÜÍµ»Ò¡Ê31¡Ë¤ËÌ©Ãå¡£¤æ¤¦¤³¤¹¤Ï¸½ºß¡¢¶È³¦¥È¥Ã¥×¤Î¥é¥¤¥Ð¡¼»öÌ³½ê¼ÒÄ¹¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ¿·ÊÆ¥Þ¥Þ¤È¤·¤ÆË»¤·¤¤ËèÆü¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤æ¤¦¤³¤¹¤Î»öÌ³½ê¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ï13,000¿ÍÄ¶¡£¤æ¤¦¤³¤¹¤Ï¡Ö¥Þ¥Þ¤µ¤ó¥é¥¤¥Ð¡¼¤ÏÌµ¸Â¤Ë¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÃæ¤Ë¤ÏÅçº¬¸©¤Î»³Ãæ¤ÇÀ¸¸åÈ¾Ç¯¤Î»Ò¶¡¤ò°é¤Æ¤ë¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤â¡£¡ÖÆ¯¤¯¾ì½ê¤â»þ´Ö¤â¤Ê¤¤¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¥é¥¤¥Ð¡¼¤È¤·¤ÆÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ëè·î°ÂÄê¤·¤Æ30Ëü±ß²Ô¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£¡Ø¤¹¤´¤¯½õ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¡×¤È»Å»ö¤Ø¤Î¤ä¤ê¤¬¤¤¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¤æ¤¦¤³¤¹¡£¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¤È¹äÎÏ¤Ï¡Ö¤¹¤´¡¼¤¤¡ª¡×¤ÈÀ¼¤ò¾å¤²¡¢MEGUMI¤â¡Ö¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤Í¡×¤È¼Ò²ñ¹×¸¥¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë»ö¶È¤Ë´¶¿´¤·¤¿¡£