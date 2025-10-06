¡ÚÅ·µ¤¡Û³ÆÃÏ¤ÇÅ·µ¤²óÉü¤â¡Ä´ØÅì¤Ï¸á¸å¤Ë¤Ï¤¯¤â¤ê¤ä±«¡¡ËÌ³¤Æ»¤Ï¥Ò¥ó¥ä¥ê
6Æü¡Ê·î¡Ë¤Ï³ÆÃÏ¤ÇÅ·µ¤²óÉü¤â¡¢´ØÅì¤Ï¸á¸å¤¯¤â¤ê¤ä±«¡£ËÌ³¤Æ»¤Ï¥Ò¥ó¥ä¥ê¡¢µ¨Àá¤¬¿Ê¤ß¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ú6Æü¡Ê·î¡Ë¤ÎÅ·µ¤¡Û
Ä«¤Î¤¦¤Á¤ÏÆüËÜ³¤Â¦¤Ç±«¤Î»Ä¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¼¡Âè¤Ë¹âµ¤°µ¤ËÊ¤¤ï¤ì¤ÆÅ·µ¤¤¬²óÉü¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£ÆüÃæ¤ÏËÌÆüËÜ¤äÀ¾ÆüËÜ¤ÎÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤òÃæ¿´¤ËÆüº¹¤·¤¬ÆÏ¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£´ØÅì¤äÅì³¤¤â¸áÁ°Ãæ¤Û¤ÉÀ²¤ì´Ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¸á¸å¤Ï±À¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤È¤³¤í¤É¤³¤í¤Ç¡¢¤Ë¤ï¤«±«¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£6ÆüÌë¤ÏÃæ½©¤ÎÌ¾·î¡¢·î¤ò¸«¤é¤ì¤ë¤È¤³¤í¤¬Â¿¤¤¤Ê¤«¡¢´ØÅì¤äÅì³¤¤Ç¤Ï±À¤Ë±£¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢ÂçÎ¦Í³Íè¤Î¹âµ¤°µ±ïÊÕ¤ÎËÌÉ÷¤¬¿á¤¹þ¤ó¤Ç¡¢ËÌÆüËÜ¤òÃæ¿´¤ËÎä¤¿¤¤¶õµ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤à¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£´ØÅì¤â¸á¸å¤ÏÎÃ¤·¤¤ËÌÉ÷¤¬¿á¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡ÚÍ½ÁÛºÇ¹âµ¤²¹¡Û¡ÊÁ°Æüº¹¡Ë
»¥ËÚ¤ÏÁ°Æü¤è¤êÂçÉý¥À¥¦¥ó¡¢¤³¤Î»þ´ü¤é¤·¤¤Îä¤¿¤¤¶õµ¤¡£Åìµþ¤Ï¿¿²ÆÆüÍ½ÁÛ¤â¸á¸å¤Ïµ¤²¹µÞ¹ß²¼¤·¤Æ¡¢¸á¸å6»þº¢¤Ë¤Ï20¡î¤¯¤é¤¤¤Ë¤Ê¤ëÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£Åì³¤¡ÁÀ¾ÆüËÜ¤Ï½ë¤µ¤¬Â³¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
»¥ËÚ¡¡¡¡18¡î¡Ê-8¡Ë
ÀçÂæ¡¡¡¡24¡î¡Ê-3¡Ë
¿·³ã¡¡¡¡25¡î¡Ê-1¡Ë
Åìµþ¡¡¡¡30¡î¡Ê¡Ü1¡Ë
Ì¾¸Å²°¡¡32¡î¡Ê¡Ü8¡Ë
Âçºå¡¡¡¡29¡î¡Ê¡Ü4¡Ë
Ä»¼è¡¡¡¡27¡î¡Ê-1¡Ë
¹âÃÎ¡¡¡¡31¡î¡Ê¡Þ0¡Ë
Ê¡²¬¡¡¡¡29¡î¡Ê¡Þ0¡Ë
¡ÚÂæÉ÷¾ðÊó¡Û
¸áÁ°6»þ¸½ºß¡¢ÂæÉ÷22¹æ¤ÏÉãÅç¤ÎÆî¤ò¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ÈËÌËÌÀ¾¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢¾®³Þ¸¶½ôÅç¤Ç¤Ï¶¯É÷¤ä¹âÇÈ¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£8Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë¤«¤±¤ÆÀ¾´ó¤ê¤Ë¿Ê¤ó¤À¸å¡¢¿ÊÏ©¤òËÌ¡ÁÅì¤ËÊÑ¤¨¤Æ¡¢½µ¤Î¸åÈ¾¤ÏÈó¾ï¤Ë¶¯¤¤ÀªÎÏ¤ÇËÜ½£¤ÎÆî³¤¾å¤òÅì¿Ê¤¹¤ëÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£¤Þ¤À¿ÊÏ©Í½ÁÛ¤ËÉý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Í½Êó±ß¤ÎËÌ´ó¤ê¤ò¿Ê¤à¤È¡¢ËÜ½£¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤¬½Ð¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º£¸å¤ÎºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú½µ´ÖÍ½Êó¡Û
¢£Âçºå¡ÁÆáÇÆ
7Æü¡Ê²Ð¡Ë°Ê¹ß¡¢ÂæÉ÷Í³Íè¤Î¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢ÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤òÃæ¿´¤Ë¤¯¤â¤ê¤ä±«¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÂæÉ÷¤Î¿ÊÏ©¼¡Âè¤ÇÍ½Êó¤¬ÊÑ¤ï¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¶å½£¡¦»Í¹ñ¤òÃæ¿´¤Ëµ¨Àá³°¤ì¤Î½ë¤µ¤¬Â³¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ËÌÆüËÜ¤äËÌÎ¦¤Ç¤Ï8Æü¡Ê¿å¡Ë¤Î±«¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¤â¤¦°ìÃÊ³¬µ¤²¹¤¬²¼¤¬¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£»¥ËÚ¤Ç¤Ï9Æü¡ÊÌÚ¡Ë°Ê¹ß¡¢ºÇÄãµ¤²¹10¡î°Ê²¼¡¢ºÇ¹âµ¤²¹15¡îÁ°¸å¤ÎÍ½ÁÛ¤Ç¡¢¤½¤í¤½¤íÅß»ÙÅÙ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£´ØÅì¤äÅì³¤¤Ï±À¤¬Â¿¤¯¡¢ÂæÉ÷¤Î¿ÊÏ©¼¡Âè¤Ç±«¤Î¹ß¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£½µËö¤ÏÌ¾¸Å²°¤Ç¤â¡¢¤è¤¦¤ä¤¯½©¤é¤·¤¤¶õµ¤¤ËÊÑ¤ï¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£