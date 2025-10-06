¡ÖÆ±¤¸¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç¤½¤Î¤Þ¤ÞÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤À¡×Á¥ÂÎ¤«¤é±ì¤¬¡ÄÍ·Í÷Á¥¤¬´ßÊÉ¤Ë¾×ÆÍ¡¡¾èµÒ14¿Í¤È¾è°÷1¿Í¥±¥¬¡¡ÀÅ²¬¡¦¾ÂÄÅ»Ô
ÀÅ²¬¡¦¾ÂÄÅ»Ô¤Î¾ÂÄÅ¹Á¤Ç5Æü¡¢Í·Í÷Á¥¤¬´ßÊÉ¤Ë¾×ÆÍ¤¹¤ë»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î»ö¸Î¤Ç15¿Í¤¬¥±¥¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ì¿¤ËÊÌ¾ò¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¾ÃËÉ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢5Æü¸á¸å3»þÈ¾º¢¡¢ÀÅ²¬¸©¾ÂÄÅ»Ô¤Î¾ÂÄÅ¹Á¤ÇÍ·Í÷Á¥¤¬ÏÑÆâ¤Î´ßÊÉ¤Ë¾×ÆÍ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾×ÆÍ¤Î½Ö´Ö¤òÂª¤¨¤¿±ÇÁü¤Ë¤Ï¡¢Í·Í÷Á¥¤¬´ßÊÉ¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤¿¸å¡¢±ì¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Á¥¤Ï¾èµÒ38¿Í¤È¾èÁÈ°÷2¿Í¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¾èµÒ14¿Í¤È¾èÁÈ°÷1¿Í¤¬¥±¥¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ì¿¤ËÊÌ¾ò¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÌÜ·â¤·¤¿¿Í¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤â¤½¤³¤Ç¸ºÂ®¤¹¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢¤½¤³¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤âÁá¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢½¾¶È°÷¤Î¿Í¤¬¡Ø¤ª¡¼¡ª¡Ù¤È¤Ç¤«¤¤À¼¤Ç¡¢¤ª¡¼¡©¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢Æ±¤¸¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç¤½¤Î¤Þ¤ÞÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤¸¤ã¤Ã¤¿¡×¤ÈÅö»þ¤Î¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
À¶¿å³¤¾åÊÝ°ÂÉô¤¬»ö¸Î¤Î¸¶°ø¤Ê¤É¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£