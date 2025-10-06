70ºÐÊÒ²¬ÄáÂÀÏº¡È¾×·â¤Î¼ã¤µ¡É¤ÎÈë·íÊ¹¤«¤ì¡Ö£²Ê¸»ú¡×¤Ç²óÅú¡¡ÈÓÅçÄ¾»Ò¡Ö¤É¤ó¤É¤ó¼ãÊÖ¤Ã¤Æ¡Ä¡×
ÇÐÍ¥¤Ç²è²È¤ÎÊÒ²¬ÄáÂÀÏº¡Ê70¡Ë¤¬2ÆüÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿BS¥Õ¥¸¡ÖÈÓÅçÄ¾»Ò¤Îº£Ìë°ìÇÕ¤¤¤Ã¤Á¤ã¤¦¡©¡×¤Ë½Ð±é¡£¶Ã°ÛÅª¤Ê¼ã¡¹¤·¤µ¤ÎÈë·í¤ò¡È2Ê¸»ú¡É¤ÇÅú¤¨¤¿¡£
¤³¤ÎÆüÄáÂÀÏº¤Ï¡¢Åìµþ¡¦¸æÅÌÄ®¤Î¶¾ÇþÅ¹¤ÇÈÓÅç¤È¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥È¡¼¥¯¤Ë²Ö¤òºé¤«¤»¤¿¡£¤È¤Æ¤â70ºÐ¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿¥Ü¥Ç¥£¡¼¤ÈÈ©¤Ä¤ä¤ÎÎÉ¤¤³°¸«¤Ë¡¢ÈÓÅç¤«¤é¡Ö¤Ê¤ó¤«¤É¤ó¤É¤ó¼ãÊÖ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤È¡¢ÄáÂÀÏº¤Ï¡Ö¤Û¤ó¤È¤Ç¤¹¤«¡©¡¡¥è¥¬¤Ç¤¹¤è¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡×¤ÈÃ¼Åª¤ËÅú¤¨¤¿¡£
ÄáÂÀÏº¤Ï¥è¥¬¤ò14Ç¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¥è¥¬¤äâÔÁÛ¤Ê¤É¤ò»Ï¤á¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ê¤É¤ò¾Ü¤·¤¯ÀâÌÀ¡£¡Ö14Ç¯¡¢1Æü¤âµÙ¤ó¤Ç¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£