¡ÚÂ®Êó¡Û3Æ¬¤Î¥¯¥Þ¤¬¡Ä ½©ÅÄ¡¦Èþ¶¿Ä®¤Ç¥¯¥ÞÈï³² 70ÂåÃËÀ¤¬¤±¤¬
6ÆüÄ«¡¢Èþ¶¿Ä®¤Ç70Âå¤ÎÃËÀ¤¬¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¡¢¤±¤¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÃËÀ¤ò½±¤Ã¤¿¥¯¥Þ¤Ï3Æ¬¤Ç¹ÔÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¸½¾ì¤ÏÈþ¶¿Ä®¶âÂôÅìº¬»úÆî³°Àî¸¶¤ÎÅÄ¤ó¤Ü¤Ç¤¹¡£
Èþ¶¿Ä®¤ä¾ÃËÉ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È6Æü¸áÁ°7»þÁ°¤±¤¬¤ò¤·¤¿ËÜ¿Í¤«¤é¡Ö¥¯¥Þ¤Ëº¸Â¼ó¤ò¤ä¤é¤ì¤¿¡×¤È¾ÃËÉ¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ï70Âå¤ÎÃËÀ¤Ç¼«ÂðÎ¢¤ÎÅÄ¤ó¤Ü¤Çºî¶ÈÃæ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÂçÀç»ÔÆâ¤ÎÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃËÀ¤ò½±¤Ã¤¿¥¯¥Þ¤Ï3Æ¬¤Ç¹ÔÆ°¤·¤Æ¤¤¤Æ¿Æ¥°¥Þ1Æ¬¤È»Ò¥°¥Þ2Æ¬¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Èþ¶¿Ä®¤Ç¼þÊÕ¤Î½»Ì±¤ËÃí°Õ¤ò¸Æ¤Ó³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£