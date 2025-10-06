¡È°ì¸®²È¤òÇäµÑ¡É¤·¤Æ¡ÖÄÂÂß¡×¤Ë°Ü¤ê¤¿¤¤¡ª65ºÐ¡¦Ç¯¶âÊë¤é¤·¤ÎÉ×ÉØ¤Ç¤â·ÀÌó¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¹âÎð¼Ô¤Î½»¤ßÂØ¤¨ÍýÍ³
¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤Î¡ÖÎáÏÂ5Ç¯½»À¸³èÁí¹çÄ´ºº¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢²áµî5Ç¯´Ö¤Ë»ý¤Á²È¤«¤é½»¤ßÂØ¤¨¤¿65ºÐ°Ê¾å¤ÎÉ×ÉØÀ¤ÂÓ¤Ç¡¢ºÇ¤âÂ¿¤¤ÍýÍ³¤Ï¡Ö¹âÎð´ü¤Î½»¤ß¤ä¤¹¤µ¡×¤Ç¤·¤¿¡£
µï½»´Ä¶¤Ë´Ø¤·¤Æ½ÅÍ×¤È»×¤¦¹àÌÜ¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÆü¾ï¤ÎÇã¤¤Êª¤Ê¤É¤ÎÍøÊØ¡×¡Ö°åÎÅ¡¦Ê¡»ã¡¦²ð¸î»ÜÀß¤ÎÍøÊØ¡×¡Ö¼£°Â¡×¤ÈÂ³¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¤¤º¤ì¤â¡Ö¹âÎð´ü¤Î½»¤ß¤ä¤¹¤µ¡×¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤¬¸«¤Æ¼è¤ì¤Þ¤¹¡£
Ç¯¶â¼õµë¼Ô¤Î¼ýÆþ»ö¾ð
ÁíÌ³¾Ê¤Î¡ÖÎáÏÂ6Ç¯²È·×Ä´ºº¡×¤«¤é¡¢É×ÉØ¤È¤â¤Ë65ºÐ°Ê¾å¤ÎÌµ¿¦À¤ÂÓ¤Î²È·×¤ò¸«¤ë¤È¡¢ÀÇ¡¦¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁÅù¤òº¹¤·°ú¤¤¤¿²Ä½èÊ¬½êÆÀ¤Ï22Ëü2462±ß¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·À¸³èÈñÅù¤Î¾ÃÈñ»Ù½Ð¤Ï25Ëü6521±ß¤È¡¢Ëè·îÌó3.4Ëü±ß¤ÎÀÖ»ú¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÉÔÂÊ¬¤ò¡¢ÍÂÃù¶â¤Ê¤É¤«¤é¼è¤êÊø¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
°ì¸Í·ú¤Æ¤ÇÃÛ¿ô½½Ç¯¤â¤¿¤Æ¤Ð¡¢°Ý»ýÈñ¤ÏÅÚÃÏ¤Î¸ÇÄê»ñ»ºÀÇÄøÅÙ¤ËÍÞ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÄÂÂß¤Ø¤Î½»¤ßÂØ¤¨¤Ï¡¢Ëè·î¤Î½»µïÈñÉéÃ´¤¬Âç¤¤¯Áý²Ã¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÇäµÑ¼ýÆþ¤ÎÄ¹´üÅª¤Ê¼è¤êÊø¤·¤ä»Ù½Ð¤ÎÍÞÀ©¤Ê¤É¡¢¼ý»Ù¥Ð¥é¥ó¥¹¤ËÃí°Õ¤·¤¿½»¤ßÂØ¤¨·×²è¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¼ýÆþ°Ê³°¤ÎÊÉ
¹âÎð¼Ô¤ÏÄÂÂß·ÀÌó¤òµñÈÝ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡¢¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â¤ò¤è¤¯¼ª¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤Ë¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤Î¥¢¥ó¥±ー¥ÈÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢Ìó7³ä¤ÎÂç²È¤¬¹âÎð¼Ô¤ËÂÐ¤·µñÈÝ´¶¤ò¤â¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÍýÍ³¤Ï¡Öµï¼¼Æâ¤Ç¤Î»àË´»ö¸Î¡×¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤¬90.9¡ó¤È¡¢°µÅÝÅª¤Ê³ä¹ç¤òÀê¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢³ô¼°²ñ¼ÒR65¤Î¡Ö¹âÎð¼Ô¤Î½»ÂðÆñÌ±ÌäÂê¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÂÂÖÄ´ºº¡Ê2025Ç¯¡Ë¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¹âÎð¼Ô¤Î30.4¡ó¤¬Ç¯Îð¤òÍýÍ³¤È¤·¤¿ÆþµïµñÈÝ¤ò¼ÂºÝ¤Ë·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ý¤Á²È¤«¤é¤Î½»¤ßÂØ¤¨ÍýÍ³¤Ï¡Ö¹âÎð´ü¤Î½»¤ß¤ä¤¹¤µ¡×¤¬ºÇÂ¿¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÄÂÂßÊª·ï¤«¤é½»¤ßÂØ¤¨¤¿¹âÎð¼Ô¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¯µó¤²¤¿ÍýÍ³¤Ï¡ÖÆþµïÃæ¤ÎÎ©¤Á¤Î¤Í×µá¡×¤ª¤è¤Ó¡Ö·ÀÌó´ü¸ÂÀÚ¤ì¡×¤Ç¤·¤¿¡£
»ý¤Á²È¤È¤Ï°Û¤Ê¤ëÀÚÇ÷¤·¤¿»ö¾ð¤Ç¤¹¡£¹âÎð´ü¤Î¼Ú²È½»¤Þ¤¤¤Ë¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¥±ー¥¹¤Ç¼ýÆþ°Ê³°¤Ë¤âº¬¿¼¤¤¾ãÊÉ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤ÎÂ¾¸õÊä¤È¤Ê¤ëÄÂÂß½»Âð
¹âÎð¼Ô¸þ¤±¤ÎÄÂÂßÊª·ï¤Î°ìÎã¤È¤·¤Æ¡¢¼¡¤Î¥¿¥¤¥×¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
(1) ¥µー¥Ó¥¹ÉÕ¤¹âÎð¼Ô¸þ¤±½»Âð¡Ê¥µ¹â½»¡Ë
¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤Î¡Ö¹âÎð¼Ô¤Î½»¤Þ¤¤¤Ë´Ø¤¹¤ë¸½¾õ¤È»Üºö¤ÎÆ°¸þ¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥µ¹â½»¤ÎÊ¿¶Ñ·î³ÛÍøÍÑÎÁ¶â¤Ï¡¢²ÈÄÂ¡¦¸ø±×Èñ¡¦´ðËÜ¥µー¥Ó¥¹¤ò´Þ¤á¤ÆÌó11Ëü±ß¼å¡¢ÂçÅÔ»Ô·÷¤À¤È¤µ¤é¤Ë2Ëü±ß¶á¤¯¹â¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Æþµï°ì»þ¶â¡ÊÉß¶â¡Ë¤Ï²ÈÄÂ¤Î¿ô¥ö·îÊ¬ÄøÅÙ¤Ç¤¹¡£
´ðËÜ¥µー¥Ó¥¹¤È¤·¤Æ¡Ö°ÂÈÝ³ÎÇ§¡×¡ÖÀ¸³èÁêÃÌ¡×¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Ï°ìÈÌ¤ÎÄÂÂß¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÈÆ±ÍÍ¤Î½»¤Þ¤¤Êý¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢²ð¸î·¿¤Î¥µ¹â½»¤ÏÍøÍÑÎÁ¶â¤¬¹â¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥µ¹â½»¤Ë»÷¤¿¥¿¥¤¥×¤Î¡Ö¹âÎð¼Ô¸þ¤±ÄÂÂß½»Âð¡×¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤Ï½ô¥µー¥Ó¥¹¡¦¿©»öÅù¤òÄó¶¡¤·¤Ê¤¤Âå¤ï¤ê¤Ëµï¼¼¤¬¹¤á¤Ç¤¢¤ë¤Ê¤É¡¢¤è¤ê°ìÈÌ¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë¶á¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
(2) URÄÂÂß½»Âð¡¢¸ø±Ä½»Âð¡¢¥»ー¥Õ¥Æ¥£¥Í¥Ã¥È½»Âð
URÄÂÂß½»Âð¤Ï¡¢Îé¶â¡¦Ãç²ð¼ê¿ôÎÁ¡¦¹¹¿·ÎÁ¡¦ÊÝ¾Ú¿Í¤¬ÉÔÍ×¤ÇÈñÍÑ¤òÍÞÀ©¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¸¶Â§¤È¤·¤Æ°ìÄê°Ê¾å¤Î¼ýÆþ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬Æþµï¾ò·ï¤Ç¡¢°ìÎã¤È¤·¤Æ²ÈÄÂ6Ëü±ß¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢4ÇÜ¤ÎÌó24Ëü±ß¤Î·îÊ¿¶Ñ¼ýÆþ¤¬¾ò·ï¤Ç¤¹¡£Êª·ï¤Î¥¿¥¤¥×¤ÏÉý¹¤¯¡¢²ÈÄÂ¤È¸òÄÌÍøÊØÀ¤È¤Î¥È¥ìー¥É¥ª¥Õ¤Ë¤Ê¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤ÎÊª·ï¤¬ÀèÃå½ç¤Ç¤¹¡£
¥Ð¥ê¥¢¥Õ¥êー²½¤äÄÌÊóÍÑÁõÃÖ¤ÎÀßÃÖ¡¢¸«¼é¤ê¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¹âÎð¼Ô¸þ¤±Êª·ï¤â¤½¤í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Ï·¸å¤Ë¸þ¤¤¤¿´Ä¶¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤ä»Ô¶èÄ®Â¼¤Î¸ø±Ä½»Âð¤Ï¡¢¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤Ë¤è¤ë¤ÈÆþµï¼Ô¤ÎÌó80¡ó¤¬·î¼ý10.4Ëü±ß°Ê²¼¡¢ÌóÈ¾¿ô¤¬70ºÐ°Ê¾å¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·î¼ý15Ëü8Àé±ß°Ê²¼¤ò¼ç¤ÊÆþµïÂÐ¾ÝÁØ¤È¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¾òÎã¤Ç¼ýÆþ´ð½à¤òÄê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½»Âðº¤µç¼Ô¤Îµï½»¤ò´ðËÜ¤È¤·¡¢²ÈÄÂ¤Ï¼ýÆþ¤Ë±þ¤¸·è¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢±þÊçÇÜÎ¨¤ÏÁ´¹ñÊ¿¶Ñ¤Ç3.6ÇÜ¡¢ÅìµþÅÔ¤Ï15ÇÜ¤Ë¾å¤ê¤Þ¤¹¡£Ç¯¶â¼ýÆþ¤ÎÄã¤¤À¤ÂÓ¤Ë¤â¡¢¿´¶¯¤¤À©ÅÙ¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖÂç²È¤¬µñ¤Þ¤Ê¤¤¡×¾ò·ï¤Ç¹âÎð¼ÔÅù¤ÎÍ×ÇÛÎ¸¼Ô¤Ë½»Âð¤ò¶¡µë¤¹¤ë¡Ö¥»ー¥Õ¥Æ¥£¥Í¥Ã¥È½»Âð¡×¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Âç²ÈÂ¦¤ÎÉÔ°Â¤ä¥ê¥¹¥¯¤ÎÄã¸º¤ò¿Þ¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢Æþµï¼Ô»Ù±ç¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Î³È½¼¤¬¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Þ¤µ¤Ë¹âÎð´ü½»µï¤ÎºÇ¸å¤ÎºÖ¤È¤â¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
½»¤ßÂØ¤¨ÌÜÅª¤È½ª¤ÎÀ³²È
º£²ó¼è¤ê¾å¤²¤¿ÄÂÂßÊª·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¿ÞÉ½1¤ØÆÃÄ§¤ò¤Þ¤È¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¿ÞÉ½1
¼«ÂðÇäµÑ¼ýÆþ¤¬½áÂô¤Ç²ÈÄÂ¤Ë½¼Åö¤Ç¤¤ë¤Û¤É¡¢ÁªÂò»è¤Ï¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢°ìÈÌ¤ÎÄÂÂßÊª·ï¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç½»¤ßÂ³¤±¤é¤ì¤ë¤«¡×¤ÎÉÔ°Â¤¬»Ä¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢²ð¸î·¿¥µ¹â½»¤ò½ü¤¯¤È¡¢ÄÂÂß¤Ç¤Î²ð¸î¡¦´Ç¸î¤Ï¡¢ºßÂð¡¦Ë¬Ìä·¿¥µー¥Ó¥¹¤ò¼«¤é¼êÇÛ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÄÂÂßÊª·ï¤Ø¤Î½»¤ßÂØ¤¨¤ò´õË¾¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢¤½¤ÎÌÜÅª¤È¡Ö½ª¤ÎÀ³²È¡×¤Î¹Í¤¨Êý¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢°ìÈÌ¤ÎÄÂÂßÊª·ï¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥µ¹â½»¤½¤ÎÂ¾¤Î¹âÎð¼Ô¸þ¤±ÄÂÂßÊª·ï¤Ø¤ÎÆþµï¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÅÓÃæ¤«¤é¤ÎÅ¾µï¤âÁªÂò»è¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
½ÐÅµ
¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê ÎáÏÂ5Ç¯½»À¸³èÁí¹çÄ´ºº
ÁíÌ³¾Ê ²È·×Ä´ººÊó¹ð¡Ê²È·×¼ý»ÙÊÔ¡Ë 2024Ç¯¡ÊÎáÏÂ6Ç¯¡ËÊ¿¶Ñ·ë²Ì¤Î³µÍ×
¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê ½»Âð³ÎÊÝÍ×ÇÛÎ¸¼Ô¤ËÂÐ¤¹¤ëÄÂÂß½»Âð¤Î¶¡µë¤ÎÂ¥¿Ê¤Ë´Ø¤¹¤ëË¡Î§¡Ê½»Âð¥»ー¥Õ¥Æ¥£¥Í¥Ã¥ÈË¡¡ËÅù¤Î°ìÉô¤ò²þÀµ¤¹¤ëË¡Î§Åù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼ÒR65 ¹âÎð¼Ô¤Î½»ÂðÆñÌ±ÌäÂê¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÂÂÖÄ´ºº¡Ê2025Ç¯¡Ë ¡ÊPR TIMES¡Ë
¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê ¹âÎð¼Ô¤Î½»¤Þ¤¤¤Ë´Ø¤¹¤ë¸½¾õ¤È»Üºö¤ÎÆ°¸þ
URÅÔ»Ôµ¡¹½ ¤ª¿½¹þ¤ß»ñ³Ê
¼¹É®¼Ô : °ËÆ£½¨Íº
FP»öÌ³½ê¥é¥¤¥Õ¥Ö¥ê¥åーÂåÉ½
CFP®️Ç§Äê¼Ô¡¢FPµ»Ç½»Î1µé¡¢¾Ú·ô³°Ì³°÷°ì¼ï¡¢½»Âð¥íー¥ó¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¡¢½ª³è¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¶¨²ñ²ñ°÷