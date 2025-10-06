Ç¯¼ý2000Ëü±ß¤ÇÇË»º¤¹¤ë¿Í¤È¡¢Ç¯¼ý400Ëü±ß¤Ç¤â·ÐºÑÅª¼«Î©¤ò²Ì¤¿¤¹¿Í¤Î·èÄêÅª¤Ê°ã¤¤
¡Ö¤ª¶â¤ÏÂçÀÚ¤À¤±¤É¡¢¤ª¶â¤Ð¤«¤ê¹Í¤¨¤Æ°ìÀ¸¤ò²á¤´¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡ª¡×
Êª²Á¾å¾º¡¢³ô²ÁÊÑÆ°¤Ê¤É¡¢¤ª¶â¤ÎÉÔ°Â¤¬¿Ô¤¤Ê¤¤»þÂå¡£¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¡¢¼«Í³¤ËË¤«¤ËÀ¸¤¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡© Ì¼¤Î¤¿¤á¤Ë¡Ö¤ª¶â¤ÈÅê»ñ¡×¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÄÖ¤Ã¤¿¿Íµ¤¥Ö¥í¥°¤ò½ñÀÒ²½¤·¤¿¤Î¤¬¡Ø²þÄûÈÇ Éã¤¬Ì¼¤ËÅÁ¤¨¤ë¼«Í³¤ËÀ¸¤¤ë¤¿¤á¤Î30¤ÎÅê»ñ¤Î¶µ¤¨¡Ù¡Ê¥¸¥§¥¤¥¨¥ë¡¦¥³¥ê¥ó¥ºÃø¡Ë¤À¡£Åê»ñÎò50Ç¯¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö·ÐºÑÅª¼«Î©¡á¿ÍÀ¸¤ÎÁªÂò»è¤ò»ý¤Ä¤³¤È¡×¤ÈÀâ¤¯Ãø¼Ô¤¬¡¢»þÂå¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤Ê¤¤Åê»ñÀïÎ¬¤È¿ÍÀ¸Å¯³Ø¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ºî²È¤ÎµÌÎè»á¤Ï¡Ö¤ª¶â»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤Ë¤Ï¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÊýË¡¤¬¤Ò¤È¤Ä¤¢¤ë¤À¤±¡£¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤Ê¤¼¡¢¤½¤ì¤ò¤·¤Ê¤¤¤Î¤«¡©¡×¤ÈÉ¾¤·¡¢¡Ø¥µ¥¤¥³¥í¥¸¡¼¡¦¥ª¥Ö¡¦¥Þ¥Í¡¼¡ÙÃø¼Ô¥â¡¼¥¬¥ó¡¦¥Ï¥¦¥»¥ë¤Ï¡ÖÈþ¤·¤¯¥·¥ó¥×¥ë¤ÊËÜ¤À¤¬¡¢¿ÍÀ¸¤Ë¿¼¤¤±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£Ìó10Ç¯¤Ö¤ê¤Ë²þÄû¤È¤Ê¤ë¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¤ÎËÜ½ñ¤«¤é¡¢¤½¤ÎÆâÍÆ¤Î°ìÉô¤òÆÃÊÌ¸ø³«¤¹¤ë¡£
¤ª¶â¤ò¤É¤ì¤À¤±»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ï¡¢
°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤
¡¡¤ª¶â¤Î°ÕÌ£¤Ï¤È¤Æ¤âÁêÂÐÅª¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡º£¡¢»ä¤ÎºâÉÛ¤Ë¤Ï200¥É¥ëÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Âç¶â»ý¤Á¤Î¿Í¤Î2Ëü¥É¥ë¤Î¤Û¤¦¤¬¡¢»ä¤Î200¥É¥ë¤è¤ê¤â»ñ»ºÁ´ÂÎ¤ËÂÐ¤¹¤ëÈæÎ¨¤Ï¾®¤µ¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÍµÊ¡¤Ê¿Í¤Ê¤é20Ëü¥É¥ë¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤´¤¯ÉÏ¤·¤¤¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢1Ç¯´Ö¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢200¥É¥ë¤È¤¤¤¦¤ª¶â¤ò¸«¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡·ÐºÑÅª¤Ë¼«Î©¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Î¤ª¶â¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢Æ±»þ¤Ë¡¢¤É¤ì¤À¤±É¬Í×¤Ê¤â¤Î¤ò¸ÂÄê¤Ç¤¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¼ýÆþ¤ÎÂ¿²É¤Ï´Ø·¸¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£²¿¤Ë²ÁÃÍ¤ò¸«¤¤¤À¤¹¤«¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¡¡¤à¤·¤í¡¢¹â³Û½êÆÀ¼Ô¤ÏÇË»º¤·¤ä¤¹¤¯¡¢Äã½êÆÀ¼Ô¤ÏÌÜÉ¸¤òÃ£À®¤·¤ä¤¹¤¤·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤ª¶â¤Ç¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤â¤Î¤¬Çã¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢·ÐºÑÅª¼«Î©¤Û¤ÉÂçÀÚ¤Ê¤â¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£´ÊÃ±¤Ê¸ø¼°¤Ï¤³¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡²Ô¤°ÈÏ°Ï¤Ç»È¤¤¡¢Í¾¤ê¤ÏÅê»ñ¤¹¤ë¡£¼ÚÆþ¶â¤ÏÈò¤±¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤À¤±¤ä¤ì¤Ð¤ª¶â»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¼ýÆþ¤ÈÆ±³Û¤¢¤ë¤¤¤Ï¤½¤ì¤ò¾å²ó¤ë½ÐÈñ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢·ÐºÑÅª¤Ë¼«Î©¤¹¤ë¤È¤¤¤¦´õË¾¤Ï¤«¤Ê¤¨¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡ÊËÜ¹Æ¤Ï¡¢¡Ø²þÄûÈÇ Éã¤¬Ì¼¤ËÅÁ¤¨¤ë¼«Í³¤ËÀ¸¤¤ë¤¿¤á¤Î30¤ÎÅê»ñ¤Î¶µ¤¨¡Ù¤ò°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ë
¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥Ö¥í¥¬¡¼¡Ê¥Ö¥í¥°¡Öjlcollinsnh.com¡×¼çºË¡Ë
1975Ç¯¤«¤éÅê»ñ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¡£²¿ÅÙ¤âÅ¾¿¦¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢¼ýÆþ¤ÎÈÏ°ÏÆâ¤ÇÀ¸³è¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢µ¤¤¬¤Ä¤±¤ÐÉ×ÉØ¤É¤Á¤é¤âÆ¯¤«¤Ê¤¯¤Æ¤âÊë¤é¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¼ÂÁ©¤·¤¿¤Î¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÅê»ñ¤À¤±¡£¼ýÆþ¤ÎÈ¾Ê¬¤òÅê»ñ¡¢¼Ú¶â¤ò¤·¤Ê¤¤¡¢¥Ð¥ó¥¬¡¼¥ÉÁÏ¶È¼Ô¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥Ü¡¼¥°¥ë¤Î¶µ¤¨¤Ë½¾¤Ã¤Æ¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥¡¥ó¥É¤ËÅê»ñ¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤À¤±¤Ç·ÐºÑÅª¼«Í³¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¡£
2011Ç¯¡¢Ì¼°¸¤Æ¤Ë¡Ö¤ª¶â¤ÈÅê»ñ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¼ê»æ¤ò¤·¤¿¤¿¤á¤ë¡£¤½¤ÎÆâÍÆ¤ò¥Ö¥í¥°¤ËÈ¯É½¤¹¤ë¤È¡¢À¤³¦Ãæ¤«¤éÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£