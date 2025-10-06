Ž¢À¸Á°Â£Í¿¤ò¤¹¤ì¤ÐÀÇ¶âÂÐºö¤Ë¤Ê¤ëŽ£¤Ï´Ö°ã¤¤¡Ä¤»¤Ã¤«¤¯¤ÎÁêÂ³ÀÇÂÐºö¤¬¥Ñ¡¼¤Ë¤Ê¤ë"ÎñÇ¯Â£Í¿¤ÎÌÕÅÀ"
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢±ÊÊö±ÑÂÀÏº¡Ø¥Þ¥¤¥Ê¥¹ÁêÂ³¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥¬¥¤¥É¡Ù¡ÊÅìÍÎ·ÐºÑ¿·Êó¼Ò¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£ÁêÂ³ÀÇÂÐºö¤ò¤·¤Ê¤¤¤ÈÀÇ¶â¤âÏ«ÎÏ¤â¤«¤«¤ë
»ä¤ÎÉã¤Î°ä»º¤Ï¡¢´ðÁÃ¹µ½ü³Û¤ò¤ï¤º¤«¤Ë¾å²ó¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢ÁêÂ³ÀÇ¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î³Û¤Ï23Ëü±ß¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿»öÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Éã¤¬Ç§ÃÎ¾É¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÁêÂ³ÀÇÂÐºö¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£ÁêÂ³ÀÇ¤Ï¡¢»ÙÊ§¤¦³Û¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¿½¹ð¼êÂ³¤¤ÎÌÌÅÝ¤µ¤âÁêÅö¤Ê¤¿¤á¡¢ÁêÂ³ÀÇÂÐºö¤ÏÉ¬¿Ü¤À¤È¡¢´Î¤ËÌÃ¤¸¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Þ¤º¡¢ÂçÁ°Äó¤È¤·¤Æ³Ð¤¨¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤Î¤Ï¡¢ºâ»º¤ò¸º¤é¤½¤¦¤È¤·¤Æ¡¢°ìµ¤¤ËÂ£Í¿¤·¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¡¢ÀÇÎ¨¤Î¹â¤¤Â£Í¿ÀÇ¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£1000Ëü±ß¤Ç177Ëü±ß¡ÊÉãÊì¤«¤é18ºÐ°Ê¾å¤Î»Ò¤Ø¤ÎÆÃÎãÂ£Í¿¡Ë¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÂ£Í¿ÀÇ¤Ë¤Ï¡¢¤¢¤ëÀ©ÅÙ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬¡ÖÎñÇ¯²ÝÀÇÀ©ÅÙ¡×¤Ç¤¹¡£1·î1Æü¡Á12·î31Æü¤Þ¤Ç¤Î1Ç¯´Ö¤ÎÂ£Í¿³Û¤ò¹ç·×¤·¡¢Â£Í¿ÀÇ³Û¤ò»»½Ð¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼õ¤±¤ëÂ¦1¿Í¤¢¤¿¤êÇ¯´Ö110Ëü±ß¤ÎÈó²ÝÀÇÏÈ¤¬¤¢¤ê¡¢Â£Í¿³Û¤¬¡¢¤³¤ÎÏÈÆâ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Â£Í¿ÀÇ¤Î¿½¹ð¤âÉ¬Í×¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤Î»ÅÁÈ¤ß¤òÍøÍÑ¤·¤¿ÁêÂ³ÀÇÂÐºö¤¬¡ÖÎñÇ¯Â£Í¿¡×¤Ç¤¹¡£
¢£ÎñÇ¯Â£Í¿¤Î²þ°¤ÇÁêÂ³ÀÇÂÐºö¤¬Ìµ¸ú¤Ë
ÎñÇ¯Â£Í¿¤Ï¡¢ÉÔÆ°»º¤Ç¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀìÌç²È¤Ë°ÍÍê¤·¤Ê¤¤¤ÈÆñ¤·¤¤¤¿¤á¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¡¢¸½¶â¤ÈÍÂÃù¶â¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÎñÇ¯Â£Í¿¤ÎÂç¤¤ÊÍøÅÀ¤Ï¡¢ÁêÂ³¿Í¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤â³èÍÑ¤Ç¤¡¢¿Í¿ôÀ©¸Â¤â¤Ê¤¤ÅÀ¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢»Ò¤É¤â2¿Í¤ÈÂ¹2¿Í¤ËÂ£Í¿¤·¤Æ¤â¹½¤ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¾ì¹ç¡¢Ç¯´Ö¤Ç440Ëü±ß¤â¤Îºâ»º¤òÌÜ¸º¤ê¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢Î¾¿Æ¤«¤éÊÌ¡¹¤ËÂ£Í¿¤ò¼õ¤±¤¿¾ì¹ç¤â¡¢¼õ¤±¤ëÂ¦¤Î¹ç·×110Ëü±ß¤Þ¤Ç¤¬Èó²ÝÀÇ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÄê¤Î¼êÂ³¤¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢´ÊÃ±¤Ëºâ»º¤ò°Ü¹Ô¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢ÎñÇ¯Â£Í¿¤ÏÁêÂ³ÀÇÂÐºö¤Î²¦Æ»¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢º£¤Ï¤½¤¦¤È¤â¤¤¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ÊÁ°¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ÁêÂ³³«»ÏÁ°3Ç¯°ÊÆâ¤ËÂ£Í¿¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢ÁêÂ³ºâ»º¤Ë²Ã»»¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¥ë¡¼¥ë¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î´ü´Ö¤¬¡¢2024Ç¯1·î1Æü¤«¤éÃÊ³¬Åª¤Ë¡Ö7Ç¯°ÊÆâ¡×¤Ø¤ÈÊÑ¹¹¤µ¤ì¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢ÎñÇ¯Â£Í¿³«»Ï¸å¡¢7Ç¯°ÊÆâ¤Ë¿Æ¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢Â£Í¿¤·¤¿ºâ»º¤ÏÁêÂ³ºâ»º¤Ë²Ã»»¤µ¤ì¡¢ÁêÂ³ÀÇÂÐºö¤ÏÌµ¸ú¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢Â¹¤Ø¤ÎÀ¸Á°Â£Í¿¤Ï¡Ö7Ç¯°ÊÆâ¡×¤Î¥ë¡¼¥ë¤ÏÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ÄÌ¾ï¡¢Â¹¤ÏË¡ÄêÁêÂ³¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÁêÂ³ÀÇÂÐºö¤È¤·¤Æ¡¢Â¹¤ËÂ£Í¿¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢ÎÉ¤¤ÀïÎ¬¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢°ä¸À½ñ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Â¹¤¬Â£Í¿¤ò¼õ¤±¤¿¤ê¡¢À¸Ì¿ÊÝ¸±¤Î¼õ¼è¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢£Â£Í¿¤¹¤ëÆü¤ò¸í¤ë¤ÈÀÇ¶â¤¬È¯À¸¤¹¤ë
º£²ó¤Î²þÀµ¤Ë¤è¤ê¡¢ÎñÇ¯Â£Í¿¤ò¹Ô¤¦¾ì¹ç¤Ï¡¢¿Æ¤¬¸µµ¤¤Ê¤¦¤Á¤Ë¡¢º£¤¹¤°¤Ë¤Ç¤â»Ï¤á¤ë¤Î¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¡ÖÁêÂ³»þÀº»»²ÝÀÇÀ©ÅÙ¡×¤ÎÁªÂò¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Ê¤ª¡¢ÎñÇ¯Â£Í¿¤Ï¡¢¡ÖÁí³Û1000Ëü±ß¤ò10Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ100Ëü±ß¤º¤Ä¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¶ñ¹ç¤ËÂ£Í¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ÀÇÌ³½ð¤«¤éÄê´üÂ£Í¿¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Â£Í¿¤Î³«»Ï»þ¤Ë¡¢1000Ëü±ß¤òÂ£Í¿¤¹¤ë°Õ»×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¤Æ¡¢1000Ëü±ß¤ËÂÐ¤·¤ÆÂ£Í¿ÀÇ¤Î»ÙÊ§¤¤¤òµá¤á¤é¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÎñÇ¯Â£Í¿¤ò¹Ô¤¦¾ì¹ç¤Ï¡¢Äê´üÂ£Í¿¤Èµ¿¤ï¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÃí°Õ¤òÊ§¤¦¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º°Õ¼±¤¹¤Ù¤¤Ï¡¢ËèÇ¯°ã¤¦»þ´ü¤ËÂ£Í¿¤¹¤ë¤³¤È¤ò¥ë¡¼¥ë²½¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£1Ç¯ÌÜ¤Ï2·î4Æü¤ËÂ£Í¿¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢2Ç¯ÌÜ¤Ï3·î1Æü¤ËÂ£Í¿¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¶ñ¹ç¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤È¤´Ö°ã¤Ã¤Æ1Ç¯Ì¤Ëþ¤ËÂ£Í¿¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢Â£Í¿ÀÇ¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Ãí°Õ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢£»Ò¤Ø¤Î»ñ¶â±ç½õ¤Ë¸ú²ÌÅª¤ÊÂÐºö
¤â¤¦1¤Ä¡¢Â£Í¿¤ò¤·¤¿¾Úµò¤ò»Ä¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢¿Æ»Ò´Ö¤Ç¡ÖÂ£Í¿·ÀÌó½ñ¡×¤òºîÀ®¤¹¤Ù¤¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Â£Í¿¤¹¤ëºÝ¤Ï¡¢¼êÅÏ¤·¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼õÂ£¼Ô¤ÎÉáÃÊ»È¤¤¤Î¶âÍ»µ¡´Ø¤Î¸ýºÂ¤Ë¿¶¤ê¹þ¤à¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤Ê¤ª¡¢1Ç¯ÌÜ¤Ï110Ëü±ß¡¢2Ç¯ÌÜ¤Ï98Ëü±ß¤È¤¤¤Ã¤¿¶ñ¹ç¤Ë¡¢ËèÇ¯°ã¤¦¶â³Û¤òÂ£Í¿¤¹¤Ù¤¡¢¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢´ðËÜÅª¤Ë¡¢Æ±¤¸¶â³Û¤Ç¤âÌäÂê¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
»Ò¤É¤â¤¬²È¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¤¤Ê¤É¤Ë¡¢¿Æ¤¬»ñ¶â±ç½õ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤³¤Î¤È¤¡¢Âç¤¤ÊÌäÂê¤È¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢Â£Í¿ÀÇ¤Ç¤¹¡£2000Ëü±ß¤ÎÂ£Í¿¤Ç¡¢Ìó585Ëü±ß¤ÎÀÇ¶â¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ç¤Ï¡¢»ñ¶â±ç½õ¤Ï¤Þ¤Þ¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤³¤ÇÀß¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡ÖÁêÂ³»þÀº»»²ÝÀÇÀ©ÅÙ¡×¤Ç¤¹¡£60ºÐ°Ê¾å¤ÎÉãÊì¤Þ¤¿¤ÏÁÄÉãÊì¤«¤é18ºÐ°Ê¾å¤Î»Ò¤É¤â¤äÂ¹¤Ë¡¢»ñ¶â±ç½õ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢2500Ëü±ß¤Þ¤ÇÂ£Í¿ÀÇ¤¬¤«¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
¸½¶â¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢2500Ëü±ßÌ¤Ëþ¤ÎÉ¾²Á³Û¤Ç¤¢¤ì¤ÐÅÚÃÏ¤òÂ£Í¿¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢ÅÚÃÏ¤òÂ£Í¿¤¹¤ë¤È¡¢ÁêÂ³ÀÇ¿½¹ð»þ¤Ë°ìÄê¾ò·ï¤ÇÅÚÃÏ¤ÎÉ¾²Á³Û¤ò80¡ó¸º³Û¤Ç¤¤ë¡Ö¾®µ¬ÌÏÂðÃÏÅù¤ÎÆÃÎã¡×¤¬ÍøÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÆÃÎã¤Ï¡¢ÁêÂ³ÀÇ¤ÎÈ¯À¸¤òÍÞ¤¨¤ë¤¦¤¨¤Ç¡¢ÂçÊÑÍ¸ú¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£ÁêÂ³»þÀº»»²ÝÀÇÀ©ÅÙ¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤ë¤Ù¤
¤³¤ì¤Þ¤ÇÁêÂ³»þÀº»»²ÝÀÇÀ©ÅÙ¤ÎÉ¾È½¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤êÎÉ¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ÎÀ©ÅÙ¤Ï¡¢Â£Í¿¤·¤¿¿Æ¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿»þÅÀ¤Ç¡¢±ç½õ¤ò¼õ¤±¤¿ºâ»º¤ò¤¹¤Ù¤ÆÁêÂ³ºâ»º¤ËÌá¤·¤Æ¡¢ÁêÂ³ÀÇ¤ò·×»»¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥ë¡¼¥ë¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¡ÖÂ£Í¿ÀÇ¤Ï¤«¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢ÁêÂ³ÀÇ¤Ï¤«¤«¤ë¤è¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¡¢ÁêÂ³ÀÇÂÐºö¤Ë¤Ï¡¢¤Ê¤é¤Ê¤¤¥±¡¼¥¹¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¤·¤¿¡£
¼ý±×Êª·ï¤äÍ²Á¾Ú·ô¤Ê¤É¤òÀ¸Á°Â£Í¿¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¾ÍèÀ¸¤¸¤ëÄÂÎÁ¤äÇÛÅö¡¦Ê¬ÇÛ¶â¤òÁá¤¯¤Ë¾µ·Ñ¤Ç¤¡¢ÁêÂ³ºâ»º¤ÎÁý²Ã¤òÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÁêÂ³ÀÇ¤ò¥¼¥í¤Ë¤¹¤ëÌÜÅª¤Ë¤ÏÉÔ¸þ¤¤Ç¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢2023Ç¯¤ÎÀÇÀ©²þÀµ¤Ë¤è¤ê¡¢2024Ç¯1·î1Æü¤«¤é¡ÖËèÇ¯110Ëü±ß¤Þ¤Ç¤ÏÈó²ÝÀÇ¡×¡ÖÂ£Í¿¤·¤¿¿Í¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢Èó²ÝÀÇÏÈ¤Ï²Ã»»¤·¤Ê¤¤¤ÇOK¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¥ë¡¼¥ëÊÑ¹¹¤Ë¤è¤ê¡¢ÎñÇ¯Â£Í¿¤Ï¡¢ÎñÇ¯Â£Í¿³«»Ï¸å¡¢7Ç¯°ÊÆâ¤Ë¿Æ¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢Â£Í¿¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤º¡¢ÁêÂ³ÀÇÂÐºö¤ÏÌµ¸ú¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÅÀ¤òÊä¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢ÁêÂ³»þÀº»»²ÝÀÇÀ©ÅÙ¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¤É¤Á¤é¤ÎÀ©ÅÙ¤ò»È¤¦¤Ù¤¤«È½ÃÇ¤¹¤ëÌÜ°Â
¤Ç¤Ï¡¢¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÎñÇ¯Â£Í¿¤Ï¡¢Â£Í¿¤¹¤ëÂ¦¤âÂ£Í¿¤µ¤ì¤ëÂ¦¤â¡¢À©Ìó¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÁêÂ³»þÀº»»²ÝÀÇÀ©ÅÙ¤Ï¡¢Â£Í¿¤¹¤ëÂ¦¤Ï¡¢60ºÐ°Ê¾å¤ÎÉãÊì¤Þ¤¿¤ÏÁÄÉãÊì¤Ç¡¢Â£Í¿¤µ¤ì¤ëÂ¦¤Ï¡¢18ºÐ°Ê¾å¤Î»Ò¤É¤â¤äÂ¹¤Ë¸Â¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢°ìÅÙÍøÍÑ¤·¤¿¤é¡¢ÎñÇ¯²ÝÀÇÀ©ÅÙ¤ËÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ê¤ª¡¢ÁêÂ³»þÀº»»²ÝÀÇÀ©ÅÙ¤Ï¡¢¤½¤ÎÁªÂò¤Ë¤è¤ê¡¢ºÇ½é¤ÎÂ£Í¿¤ò¼õ¤±¤¿Â£Í¿ÀÇ¤Î¿½¹ð»þ¤Ë¡ÖÁêÂ³»þÀº»»²ÝÀÇÁªÂòÆÏ½Ð½ñ¡×¤òÀÇÌ³½ð¤ËÄó½Ð¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢2025Ç¯Ê¬¤«¤éÁêÂ³»þÀº»»²ÝÀÇÀ©ÅÙ¤ò»È¤¦¾ì¹ç¤Ï¡¢26Ç¯¤Î2·î2Æü¡Á3·î16Æü¤Î´Ö¤ËÄó½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÀÇÌ³½ð¤ÎÁë¸ý¤Ë¹Ô¤«¤º¡¢e-Tax¤Ë¤è¤ëÅÅ»Ò¿½¹ð¤ÇÆÏ½Ð½ñ¤òÄó½Ð¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢Äó½Ð¸å¤Ï¡¢´ðÁÃ¹µ½ü¤ÎÈÏ°ÏÆâ¤ÎÂ£Í¿¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¿½¹ð½ñ¤ÎÄó½Ð¤ÏÉÔÍ×¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤Ï¡¢ÁêÂ³ÀÇ¤¬È¯À¸¤·¤½¤¦¤Ê¾ì¹ç¤Ï¡¢ÎñÇ¯Â£Í¿¤ÈÁêÂ³»þÀº»»²ÝÀÇÀ©ÅÙ¤Î¤É¤Á¤é¤ò»È¤¦¤Ù¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡¸½»þÅÀ¤Ç¿Æ¤¬60Âå¤Ç¡¢¡Ö¤È¤Æ¤â¸µµ¤¤À¡×¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ÎñÇ¯Â£Í¿¤Ç¤«¤Þ¤ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢¿Æ¤¬70ºÐ¶á¤¯¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢º£¸å¡¢Ëü¤¬°ì¤Î»öÂÖ¤òÁÛÄê¤·¡¢ÁêÂ³»þÀº»»²ÝÀÇÀ©ÅÙ¤ò»È¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬°ÂÁ´¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£»ä¤ÎÊì¤Ï¡¢70ºÐ¤Þ¤ÇÉÂµ¤1¤Ä¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢72ºÐ¤Ç¤¬¤ó¤ò´µ¤¤¡¢Â¾³¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÎñÇ¯Â£Í¿¤Î¡Ö7Ç¯¡×¤Ï¡¢¤«¤Ê¤êÄ¹¤¤Ç¯·î¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢Ëº¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
±ÊÊö ±ÑÂÀÏº¡Ê¤Ê¤¬¤ß¤Í¡¦¤¨¤¤¤¿¤í¤¦¡Ë
¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼
1969Ç¯ÅìµþÅÔÀ¸¤Þ¤ì¡£ÌÀ¼£Âç³ØÀ¯¼£·ÐºÑ³ØÉôÂ´¡£¶È³¦»æ¡¦Í¼´©»æµ¼Ô¡¢½ÐÈÇ¼Ò¶ÐÌ³¤ò·Ð¤Æ¡¢¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤Î¼¹É®¡¦ÊÔ½¸¶È¤Ë¤Ä¤¯¡£¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥ó¤ä¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Þ¥ó¤Ê¤É¤Î¿ÍÊª¥ë¥Ý¤òÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë¡£Ãø½ñ¤Ë¡ØÆüËÜ¤Î¿¦¿Íµ»¡Ù¡Ø¡ÖÇÀ¶È¡×¤È¤¤¤¦À¸¤Êý¡Ù¡ØÆüËÜ¤ÎÇÀ¶È¤Ï¡ÈÉ÷É¾Èï³²¡É¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¡Ù¡Ê¥¢¥¹¥¡¼¿·½ñ¡Ë¡¢¡ØÌ´¤ò¤«¤Ê¤¨¤ë¡ª¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥×¤Î¤ä¤µ¤·¤¤ºî¤êÊý¡Ù¡Êµ»½ÑÉ¾ÏÀ¼Ò¡Ë¤Ê¤É¡£Êì¤ÎËö´ü¤¬¤ó¡¢Éã¤ÎÇ§ÃÎ¾É¤ÎÂÎ¸³¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¼ÂÂÎ¸³¤ò¤â¤È¤Ë¤·¤¿¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊËÜ¤Î´ë²è¡¦½ÐÈÇ¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ø²þÄûÈÇ¡¡70ºÐ¤ò¤¹¤®¤¿¿Æ¤¬¸µµ¤¤Ê¤¦¤Á¤ËÆÉ¤ó¤Ç¤ª¤¯ËÜ¡Ù¡ÊÆó¸«½ñË¼¡Ë¡Ø¿Æ¤Îºâ»º¤ò100¡ó°ú¤·Ñ¤°°ìÈÖ¤¤¤¤ÊýË¡¡Ù¡Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¼Ò¡Ë¡Ø¥Þ¥ó¥¬! Ç§ÃÎ¾É¤Î¿Æ¤ò¤â¤Ä»Ò¤É¤â¤¬ ¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥®¥â¥ó¤òÀìÌç²È¤ËÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡Ù¡ÊÊõÅç¼Ò¡Ë¡Ø¥Þ¥¤¥Ê¥¹ÁêÂ³¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥¬¥¤¥É¡Ù¡ÊÅìÍÎ·ÐºÑ¿·Êó¼Ò¡Ë¤Ê¤É¡£
±ÊÊö ±ÑÂÀÏº