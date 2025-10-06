¥Ó¥¸¥ç¥ó¤òÇ®¤¯¸ì¤ë¤Û¤É¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Îä¤á¤Æ¤¤¤¯»Ä¹ó¤ÊÍýÍ³
¡Ö1¤Ä¤Ë¹Ê¤ë¤«¤é¡¢¤¤¤Á¤Ð¤óÅÁ¤ï¤ë¡×
ÀïÎ¬¥³¥ó¥µ¥ë¡¢¥·¥ê¥³¥ó¥Ð¥ì¡¼¤Î·Ð±Ä¼Ô¡¢MBA¥Û¥ë¥À¡¼etc¡¢·ë²Ì¤ò½Ð¤¹¿Í¤¿¤Á¤Ï²¿¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©
Åú¤¨¤Ï¡¢¡ÖÅÁ¤¨¤ëÆâÍÆ¤ò1¤Ä¤Ë¹Ê¤ê¹þ¤ß¡¢1¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÇÅÁ¤¨¡¢¿Í¤òÆ°¤«¤¹¡×¤³¤È¡£
ËÜÏ¢ºÜ¤Ï¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¡¢²ñµÄ¡¢»ñÎÁºîÀ®¡¢ÌÌÀÜ¡¢¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¤Ê¤É¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥·¡¼¥ó¤Ç°ìÀ¸ÌòÎ©¤Ä¡Öµæ¶Ë¤Ë¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÅÁ¤¨Êý¡×¤Îµ»½Ñ¤ò²òÀâ¤¹¤ë¤â¤Î¤À¡£
À¤³¦ºÇ¹âÊö¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¹¥¯¡¼¥ë¡¢INSEAD¤ÇMBA¤ò¼èÆÀ¤·¡¢ÀïÎ¬¥³¥ó¥µ¥ë¤ÎA.T.¥«¡¼¥Ë¡¼¤Ç³èÌö¡£¸½ºß¤Ï»ö¶È²ñ¼Ò¤ÎCSO¡ÊºÇ¹âÀïÎ¬ÀÕÇ¤¼Ô¡Ë¤äCEOÆÃÊÌÊäº´¤òÎòÇ¤¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Âç³Ø¶µ¼ø¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤Ç¤âÉý¹¤¯³èÌö¤¹¤ë¿ùÌî´´¿Í»á¤¬¸ì¤ë¡£¿·´©¡Ø1¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ µæ¶Ë¤Ë¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÅÁ¤¨Êý¡Ù¤ÎÃø¼Ô¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¡¡ÀïÎ¬¥³¥ó¥µ¥ë¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿Åö»þ¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¶È³¦¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´ë¶È¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤ÈÀÜÅÀ¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¤½¤Î¤È¤¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤Ë¤Ï¡Ö¥Ó¥¸¥ç¥ó¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¹¥¤¤Ê¿Í¤¬Â¿¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
¡Ö¼ÒÄ¹¤Ë¤Ï»ö¶È¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò¸«¤»¤ÆÍß¤·¤¤¡×
¡Ö¤ï¤¿¤·Ã£¤ÏÂç¤¤Ê¥Ó¥¸¥ç¥ó¤òÉÁ¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×
¡Ö¤¢¤Î¿Í¤ÏºÙ¤«¤¤¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤¬¡¢¥Ó¥¸¥ç¥ó¤¬·ç¤±¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ÎÏÃ¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¿¦¾ì¤Ç¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¾å»Ê¤«¤éÉô²¼¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤¹¤ë¤È¤¤â¤¢¤ë¡£
¡Ö¥ê¡¼¥À¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¤«¤é¡¢¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò¤â¤Ä¤Ù¤¤À¡×
¡¡ÆÃ¤Ë¤Ê¤Ë¤«¤·¤é¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤òÇ¤¤µ¤ì¤¿¿Í¤ä¡¢¤³¤ì¤«¤é¥ê¡¼¥À¡¼¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ø¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ç»È¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î¡Ö¥Ó¥¸¥ç¥ó¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò»È¤Ã¤¿¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¥±¡¼¥¹¤Ç¡¢Áê¼ê¤Ë»É¤µ¤é¤Ê¤¤¡£Áê¼ê¤ËÅÁ¤ï¤é¤º¡¢Áê¼ê¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ÎÌÜÅª¤¬¡¢Áê¼ê¤¬À®Ä¹¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÊÑ¤ï¤ë¤¤Ã¤«¤±¤òÅÏ¤¹¤³¤È¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ÌÜÅª¤òÃ£À®¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
¡¡¤Ê¤¼¡¢¤½¤¦¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©
¤½¤â¤½¤â¡Ö¥Ó¥¸¥ç¥ó¡×¤È¤Ï²¿¤«¡©
¡Ö¥Ó¥¸¥ç¥ó¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò»È¤Ã¤¿¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¬¡¢Áê¼ê¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ê¤Ë¤¯¤¤ÍýÍ³¤Ï¡¢¡Ö¥Ó¥¸¥ç¥ó¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ÎÄêµÁ¤¬Â·¤¤¤Ë¤¯¤¤¤«¤é¤À¡£
¡¡¥Ó¥¸¥ç¥ó¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ä¼«Ê¬Ã£¤¬¤É¤¦¤¢¤ê¤¿¤¤¤«¤òÄê¤á¤¿¡Ö¤¢¤ê¤¿¤¤»Ñ¡×¤«¡©
¡¡¤½¤ì¤È¤â¡¢¼«Ê¬¤ä¼«Ê¬Ã£¤¬¤É¤¦¤¢¤ë¤Ù¤¤«¤òÄê¤á¤¿¡Ö¤¢¤ë¤Ù¤»Ñ¡×¤«¡©
¡¡¤½¤ì¤È¤â¡¢¼«Ê¬¤ä¼«Ê¬Ã£¤¬¼Â¸½¤·¤¿¤¤¤³¤È¤òÄê¤á¤¿¡ÖÀ¤¤ÎÃæ¤Ç¼Â¸½¤·¤¿¤¤¤³¤È¡×¤«¡©
¡¡¤½¤ì¤È¤â¡¢¼«Ê¬¤ä¼«Ê¬Ã£¤¬ÄÉ¤¤µá¤á¤ë¤³¤È¤òÄê¤á¤¿¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤³¤È¡×¤«¡©
¡¡¤½¤ì¤È¤â¡¢¼«Ê¬¤ä¼«Ê¬Ã£¤Îº£¸å¤Î½ÅÅÀ¤òÄê¤á¤¿¡Ö½¸Ãæ¤¹¤Ù¤¤³¤È¡×¤«¡©
¡¡¤³¤ì¤é¤Ï¡¢Èï¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¸À¸ì²½¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤¬¤«¤Ê¤ê°Û¤Ê¤ë¡£
¡¡¥Ó¥¸¥ç¥ó¤È¤Ï¼«Ê¬Ã£¤Î¡Ö¤¢¤ë¤Ù¤»Ñ¡×¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¡Ö¤Ç¤Ï¡¢30¿Íµ¬ÌÏ¤Î¥Á¡¼¥à¤Þ¤ÇÈ¯Å¸¤µ¤»¤ë¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢¥Ó¥¸¥ç¥ó¤¬¡ÖÀ¤¤ÎÃæ¤Ç¼Â¸½¤·¤¿¤¤¤³¤È¡×¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¡Ö¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢À¤¤ÎÃæ¤Ë¤É¤ó¤Ê²ÁÃÍ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¡¢¤Ê¤Ë¤ò¼Â¸½¤·¤¿¤¤¤Î¡©¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¤³¤È¤òºÇ½é¤Ë¸ì¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢Æâ¸þ¤¤ÇÌ´¤¬¤Ê¤¤¤Í¡×¤È°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡¥Ó¥¸¥ç¥ó¤¬¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤³¤È¡×¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¡ÖÀ¤³¦Ãæ¤Î¿Í¤¿¤Á¤ò¹¬¤»¤Ë¤¹¤ë¥×¥í¥À¥¯¥È¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¡×¤È·Ç¤²¤Æ¤â¡¢¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤³¤È¡×¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤³¤È¡×¤Ï¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¡Ö¤¢¤ê¤¿¤¤»Ñ¡×¤¬¥Ó¥¸¥ç¥ó¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¡Ö¤½¤ì¤Ï¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤·¤ç¡¢¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ï¡©¤¢¤Ê¤¿¤Ï²æ¡¹¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥Á¡¼¥à¤Ë¤·¤¿¤¤¤Î¡©¡×¤È»×¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¼ÂºÝ¡¢Â¿¤¯¤Î¿¦¾ì¤Ç¤Î¡Ö¥Ó¥¸¥ç¥ó¡×¤È¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤ÎÉý¤¯¤é¤¤¤Ç¿Í¤Ë¤è¤Ã¤ÆÄêµÁ¤¬°Û¤Ê¤ë¡£¤³¤ì¤À¤±¡¢¿Í¤Ë¤è¤Ã¤ÆÄêµÁ¤¬°Û¤Ê¤ë¸ÀÍÕ¤ò»È¤Ã¤ÆÃ¯¤«¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¡Ö¥Ó¥¸¥ç¥ó¤¬¤µ¡Ä¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤â¡¢Áê¼ê¤ËÅÁ¤ï¤ë¤ï¤±¤¬¤Ê¤¤¡£·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢Áê¼ê¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º¡¢¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤È¤·¤ÆÀ®Î©¤·¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Îä¤á¤ë¤À¤±¡ª¡¡¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Î¥À¥á¤Ê»È¤¤Êý
¡¡¤â¤Ã¤È¸À¤¦¤È¡¢ÄêµÁ¤¬Â·¤ï¤Ê¤¤¤À¤±¤Ê¤é¤Þ¤À¤è¤¤¡£°ìÈÖ¤Þ¤ï¤ê¤¬º¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ÎÄêµÁ¤ò¤»¤º¤ËÌµÄêµÁ¸ì¤È¤·¤Æ¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¥Ó¥¸¥ç¥ó¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤À¡£
¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤Ï¥Ó¥¸¥ç¥ó¤¬¤Ê¤¤¡×
¡¡ÌµÄêµÁ¸ì¤Î¤Þ¤Þ¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò»È¤ï¤ì¤Æ¤³¤¦¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¡¢¸À¤ï¤ì¤¿¿Í¤Ï¤½¤ì¤òÈÝÄê¤·¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤¡£¥Ó¥¸¥ç¥ó¤¬¤Ê¤Ë¤«·è¤Þ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤À¤«¤é¡Ö¼«Ê¬¤Ï¥Ó¥¸¥ç¥ó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸À¤¤¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
¡¡ÌµÄêµÁ¤Ç¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤Ï¥Ó¥¸¥ç¥ó¤¬¤Ê¤¤¡×¤ÈÁê¼ê¤Ë¸À¤¦¤Î¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤Ï¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¦¥ë¥È¥é¥æ¥Ë¡¼¥¯¥Í¥¹¤¬¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¡¢²Í¶õ¤Î°ÕÌ£¤äÃæ¿È¤Î¤Ê¤¤Â¤¸ì¤ÇÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤È¤Ê¤Ë¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
¡¡¼ÂºÝ¡¢²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¡ÖÃæ´ü¥Ó¥¸¥ç¥ó¡×¤Ê¤É¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤Î¼Ò°÷¤¬¡Ö¤¦¤Á¤Ë¤Ï¥Ó¥¸¥ç¥ó¤¬¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¤è¤¯¸«¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¡Ö¥Ó¥¸¥ç¥ó¡×¤ÎÄêµÁ¤¬°ã¤¦¤«¡¢¤½¤â¤½¤âÄêµÁ¤ò¤»¤º¤Ë¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯Î¯°û¤ò²¼¤²¤ë¤¿¤á¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤¼¡¢ÌµÄêµÁ¤Ç¡Ö¥Ó¥¸¥ç¥ó¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò»È¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¡£
¡¡¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¡¢¤½¤ì¤Ã¤Ý¤¯Ê¹¤³¤¨¡¢¤½¤·¤Æ¡¢Áê¼ê¤¬ÈÝÄê¤Ç¤¤Ê¤¤°Ê¾å¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î°Õ¸«¤ò¸À¤¤¤ÃÊü¤·¤Ë¤Ç¤¤ë¤«¤é¤À¤í¤¦¡£Áê¼ê¤Î¤¿¤á¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¥È¡¼¥¯¤Î°ì¼ï¤È¤â¸À¤¨¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤Î¸ÀÍÕ¤ÇÁê¼ê¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤Æ¤â¡¢Áê¼ê¤Ë»É¤µ¤ë¤ï¤±¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢¤½¤ó¤Ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤¹¤ë¿Í¤¬¿®Íê¤µ¤ì¤ë¤ï¤±¤¬¤Ê¤¤¡£
¤É¤¦¤·¤Æ¤â¡Ö¥Ó¥¸¥ç¥ó¡×¤ò»È¤¤¤¿¤¤¤È¤¤Ï¡©
¡¡¤É¤¦¤·¤Æ¤â¡Ö¥Ó¥¸¥ç¥ó¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò»È¤¤¤¿¤±¤ì¤Ð¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÄêµÁ¤òÅº¤¨¤è¤¦¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢1¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤ËÁê¼ê¤ËÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¾ìÌÌ¤Ç¤Ï¡¢ÄêµÁ¤òÅº¤¨¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¾ìÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¤½¤â¤½¤â¡Ö¥Ó¥¸¥ç¥ó¡×¤Î¤è¤¦¤ÊÄêµÁ¤¬Û£Ëæ¤Ê¸ÀÍÕ¤ò»È¤ï¤º¤Ë¡Ö3Ç¯¸å¤Ë¼Â¸½¤·¤¿¤¤¤³¤È¡×¤Ê¤É¡¢Áê¼ê¤ÈÄêµÁ¤¬Â·¤¤¡¢Áê¼ê¤¬Íý²ò¤Ç¤¤ë¸ÀÍÕ¤Ç¥·¥ó¥×¥ë¤ËÅÁ¤¨¤è¤¦¡£
¡¡ÄêµÁ¤¬Û£Ëæ¤Ê¸ÀÍÕ¤ò»È¤Ã¤Æ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤Ã¤Ý¤¯¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¸À¤¤¤ÃÊü¤·¤Ë¤Ï¤Ç¤¤Æ¤â¡¢Áê¼ê¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
