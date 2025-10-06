³ô¤Ç»ñ»º¤òÁý¤ä¤¹¿Í¤À¤±¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö³ô¤ÎÀµ¤·¤¤Çä¤ê»þ¡×
¡Ö³ô²Á¥Á¥ã¡¼¥È¤Î¥¯¥¤¥º¤ËÅú¤¨¤ë¤À¤±¤Ç³ô¤Î¥»¥ó¥¹¤¬¿È¤Ë¤Ä¤¯¡×¡½¡½¤½¤ó¤Ê¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡Ø³ô¥È¥ì¨¡¨¡À¤³¦°ì³Ú¤·¤¤¡Ö°ìÌä°ìÅú¡×³ô¤Î¶µ²Ê½ñ¡Ù¤Ç¤¹¡£È¯Çä°ÊÍè¡¢¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤Î´Ö¤ÇÉ¾È½¤È¤Ê¤ê¡¢Â¿¤¯¤ÎÆÉ¼Ô¤«¤é¹âÉ¾²Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ãø¼Ô¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¥É¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤È¤·¤Æ2000²¯±ßÄ¶¤ò±¿ÍÑ¤·¤¿·Ð¸³¤ò»ý¤Ä³ÚÅ·¾Ú·ô¤Î·¦ÅÄ¿¿Ç·¤µ¤ó¡£¤³¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢ÊÔ½¸Ã´Åö¤Î»ëÅÀ¤«¤éËÜ½ñ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£¡Ê¹½À®¡¿¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò½ñÀÒÊÔ½¸¶É¡Ë
´Þ¤ßÂ»¤òÊüÃÖ¤¹¤ë¿Í¤Û¤É¡¢»ñ»º¤ò¸º¤é¤¹
¡¡¥Á¥ã¡¼¥È¤ò»È¤Ã¤¿¥È¥ì¡¼¥É¤Ç¾¡¤Ä¤¿¤á¤ÎÅ´Â§¤È¤·¤Æ¡¢·¦ÅÄ¤µ¤ó¤¬¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¡Ö²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë³ô¤Ï¡¢¤µ¤Ã¤µ¤ÈÂ»ÀÚ¤ê¤¹¤ë¡×¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡³ô¤Ç¾¡¤Æ¤Ê¤¤¿Í¤Û¤É¡¢¡Ö²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë³ô¤òÇä¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦»ÑÀª¤ò´Ó¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢Â»¼º¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤Ø¤ÎÄñ¹³¤¬¶¯¤¹¤®¤Æ¡¢´Þ¤ßÂ»¤ò¡Ö¤Þ¤À³ÎÄê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤À¤«¤é¡¢Â»¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¤½¤Î·ë²Ì¡¢´Þ¤ßÂ»¤Ï¤µ¤é¤ËËÄ¤é¤ß¡¢ºÇ½ªÅª¤ËÂçÄì¤Ç¼êÊü¤µ¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£¤³¤ì¤¬Åµ·¿Åª¤ÊÂçÂ»¤¹¤ë¿Í¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£
¡¡Åê»ñ¤Ç¾¡¤Ä¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢´Þ¤ßÂ»¤â³ÎÄêÂ»¼º¤â¡¢Æ±¤¸¡ÖÂ»¼º¡×¤À¤ÈÍý²ò¤·¡¢½Ð·ì¤òÁá¤á¤Ë»ß¤á¤ë¤³¤È¤¬·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë³ô¤Ï¡¢ÌÂ¤ï¤ºÂ»ÀÚ¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡¢¤É¤Á¤é¤Î³ô¤òÇä¤ë¡©
¡¡Îã¤¨¤Ð¡¢¼¡¤Î¥±¡¼¥¹¤òÁÛÁü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡¢D¼Ò¤ÈE¼Ò¤Î2¼Ò¤Î³ô¤òÎ¾Êý¤È¤â1,300±ß¤ÇÇã¤Ã¤ÆÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Ä¾¶á¤Ç¡¢D¼Ò¤Ï1,250±ßÉÕ¶á¤Þ¤ÇµÞÍî¤·¡¢E¼Ò¤Ï1,450±ßÉÕ¶á¤Þ¤ÇµÞÆ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ç¡¢¤É¤Á¤é¤Î³ô¤òÇä¤ì¤Ð¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
Â»ÀÚ¤ê¤¬Àè¤«¡© Íø³Î¤¬Àè¤«¡©
¡¡Â¿¤¯¤Î¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤Ï¡¢¡ÖE¼Ò¤òÍø³Î¤·¡¢D¼Ò¤ò»ý¤ÁÂ³¤±¤è¤¦¡×¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¥Á¥ã¡¼¥È¤ò»È¤Ã¤¿¥È¥ì¡¼¥É¤Ç¾¡¤È¤¦¤È¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢Àµ¤·¤¤È½ÃÇ¤ÏµÕ¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥±¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢D¼Ò¤òÂ»ÀÚ¤ê¤·¡¢E¼Ò¤ò»ý¤ÁÂ³¤±¤ë¤Ù¤¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡D¼Ò¤Î¥Á¥ã¡¼¥È¤Ç¤ÏÇäÇã¹â¤¬µÞÁý¤·¤Æ¡¢³ô²Á¤¬µÞÍî¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ä¤Þ¤ê¡¢Â¿¤¯¤ÎÅê»ñ²È¤¬¡ÖD¼Ò³ô¤Ï¤¤¤é¤Ê¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¡¢Çä¤êµÞ¤¤¤Ç¤¤¤ë¾õ¶·¤Ç¤¹¡£
¡¡¤ª¤½¤é¤¯²¿¤é¤«¤Î°ºàÎÁ¤¬½Ð¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¿Íµ¤¤¬Äã²¼¤·¤Æ¤¤¤ëD¼Ò¤Î³ô¤ò»ý¤ÁÂ³¤±¤ì¤Ð¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë³ô²Á²¼Íî¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢E¼Ò¤Ï¡¢³ô²Á¤ÈÇäÇã¹â¤¬¤È¤â¤Ë¿¤Ó¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ä¤Þ¤ê¡¢Åê»ñ²È¤¿¤Á¤¬¡ÖÍß¤·¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë³ô¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤Ç¼êÊü¤¹¤È¡¢¾å¾º¥È¥ì¥ó¥É¤ÎÇÈ¤Ë¾è¤êÂ»¤Í¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹
¡¡¥Á¥ã¡¼¥È¤ò»È¤Ã¤¿¥È¥ì¡¼¥É¤¬¾å¼ê¤¤Åê»ñ²È¤Û¤É¡¢Íø±×¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë³ô¤ò»ý¤ÁÂ³¤±¤Æ¡¢²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë³ô¤Ï¤¹¤°¤ËÀÚ¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¹ÔÆ°¤¬¡¢»ñ»º¤òÁý¤ä¤»¤ë¿Í¤È¡¢»ñ»º¤ò¸º¤é¤¹¿Í¤òÊ¬¤±¤ëºÇÂç¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
