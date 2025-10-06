¡ÖÀ¤³¦¤Ë¸Ø¤ì¤ë¡×¤È»×¤¦ÆüËÜ¤Î»³¥é¥ó¥¥ó¥°¡ª ¡Ö¹âÈø»³¡×¤òÍÞ¤¨¤¿°µÅÝÅª1°Ì¤Ï¡©¡Ú2025Ç¯ºÇ¿·¡Û
All About ¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯9·î25Æü¡¢Á´¹ñ¤Î10¡Á70Âå¤ÎÃË½÷300¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¡ÖÆüËÜ¤Î»³¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï¤½¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¡ÖÀ¤³¦¤Ë¸Ø¤ì¤ë¡×¤È»×¤¦ÆüËÜ¤Î»³¥é¥ó¥¥ó¥°¤Î·ë²Ì¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú5°Ì¤Þ¤Ç¤ÎÁ´¥é¥ó¥¥ó¥°·ë²Ì¤ò¸«¤ë¡Û
2007Ç¯¤Ë¥ß¥·¥å¥é¥ó¥¬¥¤¥É¤ÇºÇ¹â¥é¥ó¥¯¤Î»°¤ÄÀ±´Ñ¸÷ÃÏ¤È¤·¤ÆÇ§Äê¤µ¤ì¡¢Ç¯´ÖÌó300Ëü¿Í¤¬Ë¬¤ì¤ëÀ¤³¦°ìÅÐ»³¼Ô¤¬Â¿¤¤»³¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½©¤Ë¤Ï»³Äº¤«¤éÉÙ»Î»³¤È¹ÈÍÕ¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤Û¤«¡¢¹âÈø»³¥°¥ë¥á¤ò´®Ç½¤Ç¤¤ë°û¿©Å¹¤äÅÚ»ºÊªÅ¹¤Ê¤É´Ñ¸÷¥¹¥Ý¥Ã¥È¤¬½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¹âÈø»³¤ÏÅÐ»³¼Ô¤ÎÂ¿¤µ¤È¿Íµ¤¤È¤ª¼ê·Ú¤Ê¤È¤³¤í¡×¡Ê60ÂåÃËÀ¡¿¿ÀÆàÀî¸©¡Ë¡¢¡Ö¹âÈø»³¤ÏÅÐ»³¤Ë¤¤Ä¤¹¤®¤º´ÊÃ±¤¹¤®¤º¡¢·Ê¿§¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡×¡Ê20Âå½÷À¡¿ºë¶Ì¸©¡Ë¡¢¡Ö³¤³°¤ÎÊý¤Ç¤âÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢Àä·Ê¤À¤«¤é¡×¡Ê20Âå½÷À¡¿Ê¡²¬¸©¡Ë¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»³Äº¤«¤é¤Î¤´Íè¸÷¤ä±À³¤¤Ê¤É¤Î¿ÀÈëÅª¤ÊÄ¯Ë¾¤¬Ë¾¤á¤ë¤Û¤«¡¢¼þÊÕ¤Ë¤ÏÍºÂç¤ÊÉÙ»Î»³¤òË¾¤àÀä·Ê¥¹¥Ý¥Ã¥È¤¬ÅÀºß¡£¿åÌÌ¤Ë±Ç¤ê¹þ¤ó¤ÀÉÙ»Î»³¤Î»Ñ¤ò»Ø¤¹¡ÖµÕ¤µÉÙ»Î¡×¤äÄ«Æü¤Î¸÷¤Ë¤è¤Ã¤Æ»³È©¤¬ÀÖ³ì¿§¤ËÀ÷¤Þ¤Ã¤Æ¸«¤¨¤ë¡ÖÀÖÉÙ»Î¡×¤Ê¤É¡¢µ¨Àá¤ä»þ´ÖÂÓ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸«¤é¤ì¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÉ½¾ð¤ËÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬Ì¥Î»¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖÂ¿¤¯¤Î´Ñ¸÷µÒ¤ÎÊý¤¬¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¤¤¤Ä¤â¸«¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸Ø¤ê¤Ë»×¤¦¤«¤é¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿ÀÅ²¬¸©¡Ë¡¢¡ÖÀ¯ÉÜ¤Î´Ñ¸÷¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡×¡Ê10ÂåÃËÀ¡¿µÜ¾ë¸©¡Ë¡¢¡ÖÀ¤³¦Åª¤ËÃÎÌ¾ÅÙ¤¬¹â¤¯¡¢·Ê´Ñ¤ÎÈþ¤·¤µ¤ÈÊ¸²½Åª²ÁÃÍ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡£ÅÐ»³¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼Ì¿¿¤ä³¨²è¤ÎÂêºà¤È¤·¤Æ¤âÀ¤³¦¤ËÃÎ¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë»³¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡¿ÀÅ²¬¸©¡Ë¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
2°Ì¡§¹âÈø»³¡ÊÅìµþÅÔ¡Ë¡¿13É¼ÅìµþÅÔÈ¬²¦»Ò»Ô¤Ë¤¢¤ëÉ¸¹â533m¤Î¡Ö¹âÈø»³¡×¡£ÅÔ¿´¤«¤éµ¤·Ú¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤ëÎ©ÃÏ¤Ë¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éË¤«¤Ê¼«Á³¤Ë·Ã¤Þ¤ì¡¢¥ê¥Õ¥È¤ä¥±¡¼¥Ö¥ë¥«¡¼¤òÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤Ê¤É¡¢½é¿´¼Ô¤Ç¤âµ¤·Ú¤ËÅÐ»³¤ò³Ú¤·¤á¤ë´Ä¶¤¬À°È÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¹âÈø»³¤ÏÅÐ»³¼Ô¤ÎÂ¿¤µ¤È¿Íµ¤¤È¤ª¼ê·Ú¤Ê¤È¤³¤í¡×¡Ê60ÂåÃËÀ¡¿¿ÀÆàÀî¸©¡Ë¡¢¡Ö¹âÈø»³¤ÏÅÐ»³¤Ë¤¤Ä¤¹¤®¤º´ÊÃ±¤¹¤®¤º¡¢·Ê¿§¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡×¡Ê20Âå½÷À¡¿ºë¶Ì¸©¡Ë¡¢¡Ö³¤³°¤ÎÊý¤Ç¤âÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢Àä·Ê¤À¤«¤é¡×¡Ê20Âå½÷À¡¿Ê¡²¬¸©¡Ë¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
1°Ì¡§ÉÙ»Î»³¡Ê»³Íü¸©¡¢ÀÅ²¬¸©¡Ë¡¿266É¼É¸¹â3776m¤ÎÆüËÜºÇ¹âÊö¡ÖÉÙ»Î»³¡×¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¤È¤·¤ÆÀ¤³¦Åª¤ËÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ê®²Ð¤ò·«¤êÊÖ¤¹¿ÀÀ»¤Ê»³¤È¤·¤Æ¸Å¤¯¤«¤é¿®¶Ä¤ò½¸¤á¡¢ÉâÀ¤³¨¤äÊ¸³ØºîÉÊ¤Ê¤É¿ôÂ¿¤¯¤ÎºîÉÊ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢2013Ç¯¤Ë¤Ï¡ÖÉÙ»Î»³¡Ý¿®¶Ä¤ÎÂÐ¾Ý¤È·Ý½Ñ¤Î¸»Àô¡×¤ÎÌ¾¾Î¤Î¤â¤ÈÀ¤³¦Ê¸²½°ä»º¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»³Äº¤«¤é¤Î¤´Íè¸÷¤ä±À³¤¤Ê¤É¤Î¿ÀÈëÅª¤ÊÄ¯Ë¾¤¬Ë¾¤á¤ë¤Û¤«¡¢¼þÊÕ¤Ë¤ÏÍºÂç¤ÊÉÙ»Î»³¤òË¾¤àÀä·Ê¥¹¥Ý¥Ã¥È¤¬ÅÀºß¡£¿åÌÌ¤Ë±Ç¤ê¹þ¤ó¤ÀÉÙ»Î»³¤Î»Ñ¤ò»Ø¤¹¡ÖµÕ¤µÉÙ»Î¡×¤äÄ«Æü¤Î¸÷¤Ë¤è¤Ã¤Æ»³È©¤¬ÀÖ³ì¿§¤ËÀ÷¤Þ¤Ã¤Æ¸«¤¨¤ë¡ÖÀÖÉÙ»Î¡×¤Ê¤É¡¢µ¨Àá¤ä»þ´ÖÂÓ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸«¤é¤ì¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÉ½¾ð¤ËÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬Ì¥Î»¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖÂ¿¤¯¤Î´Ñ¸÷µÒ¤ÎÊý¤¬¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¤¤¤Ä¤â¸«¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸Ø¤ê¤Ë»×¤¦¤«¤é¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿ÀÅ²¬¸©¡Ë¡¢¡ÖÀ¯ÉÜ¤Î´Ñ¸÷¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡×¡Ê10ÂåÃËÀ¡¿µÜ¾ë¸©¡Ë¡¢¡ÖÀ¤³¦Åª¤ËÃÎÌ¾ÅÙ¤¬¹â¤¯¡¢·Ê´Ñ¤ÎÈþ¤·¤µ¤ÈÊ¸²½Åª²ÁÃÍ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡£ÅÐ»³¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼Ì¿¿¤ä³¨²è¤ÎÂêºà¤È¤·¤Æ¤âÀ¤³¦¤ËÃÎ¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë»³¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡¿ÀÅ²¬¸©¡Ë¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Îµ»ö¤ÎÉ®¼Ô¡§Ê¡Åç ¤æ¤ ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
¥¢¥Ë¥á¤äÌ¡²è¤Î¥ì¥Ó¥å¡¼¡¢¥¨¥ó¥¿¥á¥È¥Ô¥Ã¥¯¥¹¤Ê¤É¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥ª¡¼¥ë¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ç¼¹É®Ãæ¤Î¥é¥¤¥¿¡¼¡£»þ¡¹¡¢Å¹ÊÞ¼èºà¤Ê¤É¤Î¥ê¥Ý¡¼¥Èµ»ö¤âÃ´Åö¡£All About¤ª¤è¤ÓAll About ¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¤Î¥é¥¤¥¿¡¼Îò¤Ï6Ç¯¡£
