映画『スパイダーマン：スパイダーバース』シリーズ最新作『スパイダーマン：ビヨンド・ザ・スパイダーバース』の製作状況について、スパイダーグウェン／グウェン・ステイシー役のヘイリー・スタインフェルドが語った。

本作は『スパイダーマン：スパイダーバース』（2018）『スパイダーマン：アクロス・ザ・スパイダーバース』（2023）に続く、スパイダーマン／マイルス・モラレスを主人公とした物語の完結編と目される一作。製作に長い期間を要するうえ、2023年には全米脚本家組合・全米映画俳優組合のストライキで企画が中断していたが、2025年4月の時点でキャストのレコーディングがいよいよ。

米にて、『ビヨンド・ザ・スパイダーバース』について「何か言えることは？」と尋ねられたスタインフェルドは、「私たちは夢中なんです」と述べ、具体的なストーリーなどには言及せず、プロセスを楽しんでいることを語った。

「“マイルス”という言葉を、本当にいろんな言い方やトーンで口にしてきたので、ボツになったものもあるのかなと時々思います。たぶん、彼らには膨大なライブラリがあるはずですよ。（制作の）プロセスは常に変化するもの。最初から脚本が完成しているのではなく、進化していくのです。だからこそ、この仕事に参加できるのはとてもクレイジーで楽しいんです。」

米国公開日は2027年6月18日。すなわち製作期間はまだ1年半以上あるわけだが、スタインフェルドの口ぶりからは、製作のなかでストーリーが今でも変化していることがうかがえる。果たして、ストーリーの全貌が見えてくるのはいつになるのか？ さらに練り上げられたアニメーション表現にも、もちろん期待しよう。

監督は『スパイダーバース』前2作に携わったボブ・ペルシケッティ＆ジャスティン・K・トンプソン。脚本・製作はシリーズ全作を手がけるフィル・ロード＆クリス・ミラー、共同脚本は前作のデイヴ・キャラハムが務める。プロデューサーはエイミー・パスカル＆アヴィ・アラッドと『レゴ® ムービー2』（2019）のジンコ・ゴトウ。

映画『スパイダーマン：ビヨンド・ザ・スパイダーバース』は2027年6月18日に米国公開予定。

