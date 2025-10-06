¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¡¢2Ï¢¾¡¤Ç¥·¥ê¡¼¥ºÆÍÇË¤Ë²¦¼ê¡¡¼çË¤¥²¥ì¥íJr.¤ÎËþÎÝÃÆ¤Ê¤É5È¯13ÆÀÅÀ¡¡¿·¿Í±¦ÏÓ¥¤¥§¥µ¥Ù¡¼¥¸¤¬Ìµ°ÂÂÇ¡õ11K¤ÈÀ©°µ
¡û¡¡¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¡¡13¡Ý7¡¡¥ä¥ó¥¡¼¥¹¡¡¡ü¡¡
¡ã¸½ÃÏ»þ´Ö10·î5Æü¡¡¥í¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦¥»¥ó¥¿¡¼¡ä
¡¡¥È¥í¥ó¥È¡¦¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤¬¥ï¥¤¥ë¥É¥«¡¼¥É1ÈÖ¼ê¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Ë2Ï¢¾¡¡£¥·¥ê¡¼¥ºÀ®ÀÓ¤ò2¾¡0ÇÔ¤È¤·¡¢Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð¤Ø²¦¼ê¤ò¤«¤±¤¿¡£
¡¡ÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥º½éÀï¤òÀ©¤·¤¿¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Ïºòµ¨¤Î¥É¥é¥Õ¥È1½äÌÜ»ØÌ¾¡¢º£µ¨9·î15Æü¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¿·¿Í±¦ÏÓ¥È¥ì¥¤¡¦¥¤¥§¥µ¥Ù¡¼¥¸¤¬ÀèÈ¯ÅÐÈÄ¡£ËÜµòÃÏ2ÀïÌÜ¤ÎÂçÌò¤òÇ¤¤µ¤ì¤¿22ºÐ¤Ï½é²ó¤«¤é3»°¿¶¤òÃ¥¤¦¤È¡¢3¡¦4²ó¤È¸Ù¤¤¤Ç6¼ÔÏ¢Â³»°¿¶¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£4²ó½ªÎ»¤Þ¤ÇÂÇ¼Ô13¿Í¤«¤é10»°¿¶¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¡¢µåÃÄ¤Î¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥óºÇÂ¿Ã¥»°¿¶µÏ¿¤òÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¤¿¡£
¡¡ÂÇÀþ¤Ï2²óÎ¢¡¢¥¢¡¼¥Ë¡¼¡¦¥¯¥ì¥á¥ó¥È¤Î1¹æ2¥é¥ó¤Çº£µ¨ºÇÂ¿¾¡¤Îº¸ÏÓ¥Õ¥ê¡¼¥É¤«¤é2ÅÀ¤òÀèÀ©¡£3²óÎ¢¤Ë¤â¥¯¥ì¥á¥ó¥È¤ÎÅ¬»þÂÇ¤Ê¤É3ÅÀ¤ò²Ã¤¨¡¢¥¤¥§¥µ¥Ù¡¼¥¸¤ò±ç¸î¤·¤¿¡£4²óÎ¢¤Ë¤Ï¥Õ¥ê¡¼¥É¤ò¥Þ¥¦¥ó¥É¤«¤é°ú¤¤º¤ê¹ß¤í¤¹¤È¡¢°ì»àËþÎÝ¤«¤é¼çË¤¥¦¥é¥¸¡¼¥ß¥ë¡¦¥²¥ì¥íJr.¤¬2ÀïÏ¢È¯¤Î2¹æ¥°¥é¥ó¥É¥¹¥é¥à¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥É¡¼¥ë¥È¥ó¡¦¥Ð¡¼¥·¥ç¤Î1¹æ2¥é¥ó¤âÈô¤Ó½Ð¤·¡¢11ÂÐ0¤ÈÁá¤¯¤â»î¹ç¤ò·èÄêÉÕ¤±¤¿¡£
¡¡¥¤¥§¥µ¥Ù¡¼¥¸¤Ï6²ó°ì»à¤Þ¤Ç¥ä¥ó¥¡¼¥¹ÂÇÀþ¤òÌµ°ÂÂÇ¤ËÍÞ¤¨¡¢ËÜµòÃÏ¥Õ¥¡¥ó¤ÎÂç´¿À¼¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¹ßÈÄ¡£µåÃÄµÏ¿¤ò11Ã¥»°¿¶¤Ë¿¤Ð¤·¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó½é¾¡Íø¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£ÂÇÀþ¤â5²óÎ¢¤Ë¥¸¥ç¡¼¥¸¡¦¥¹¥×¥ê¥ó¥¬¡¼¤¬1¹æ¥½¥í¡¢6²óÎ¢¤Ë¤Ï¥Ð¡¼¥·¥ç¤¬2ÂÇÀÊÏ¢È¯¤Î2¹æ¥½¥í¤ÈÂ³¤¤¤Æ·×5ËÜÎÝÂÇ¡¢15°ÂÂÇ¤ÈÇúÈ¯¡£2»î¹çÏ¢Â³¤Ç2·åÆÀÅÀ¤òµó¤²¡¢¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤ÎÈ¿·â¤ò¿¶¤êÀÚ¤Ã¤¿¡£