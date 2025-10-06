¡È1¥Ç¡¼¥È5000Ëü±ß¡ÉµñÈÝ¤ÇÏÃÂê¡¡¡È´Ú¹ñ¤ÇºÇ¤â¥°¥é¥Þ¥é¥¹¡É¤Ê·Ý¿Í¥á¥ó¡¦¥¹¥ó¥¸¤Î¥Ô¥ó¥¯¥§¥¢»Ñ¤ËÀä»¿Â³¡¹¡ÚPHOTO¡Û
¡È´Ú¹ñ¤ÇºÇ¤â¥°¥é¥Þ¥é¥¹¤Ê½÷À·Ý¿Í¡É¤È¾Î¤µ¤ì¤ë¥á¥ó¡¦¥¹¥ó¥¸¤Î¶á¶·¤¬ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥á¥ó¡¦¥¹¥ó¥¸¡¢Ã«´Ö¤¬¥É¡¼¥ó¡ª
¥á¥ó¡¦¥¹¥ó¥¸¤Ï10·î2Æü¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ö¥é¥ó¥É¡Öarena¡×¤Î¿·ºî¤òÃåÍÑ¤·¤¿¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£¡Öarena¤Î¿·ºî¡¢²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤òÅº¤¨¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¥¿¥°ÉÕ¤±¤·¤¿¤Û¤«¡¢¤µ¤é¤Ë¡Ö165/52/85size¡×¤È¼«¿È¤Î¿ÈÄ¹¡¦ÂÎ½Å¡¦¥µ¥¤¥º¤âÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Î¥á¥ó¡¦¥¹¥ó¥¸¤Ï¡¢Á¯¤ä¤«¤Ê¥Ô¥ó¥¯¤Î¥¦¥§¥¢¤òÃå¤³¤Ê¤·¡¢²Ö¤ä¥ê¥Ü¥ó¤òÅº¤¨¤Æ¥Ý¥Ã¥×¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°¦¤é¤·¤¤¾Ð´é¤ÈÆù´¶Åª¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ºÝÎ©¤Á¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£
·Ý¿Í¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢SNS¤òÄÌ¤¸¤ÆÂ¿ºÌ¤ÊÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤·Â³¤±¤ë¥á¥ó¡¦¥¹¥ó¥¸¡£º£²ó¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö»÷¹ç¤¤¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥â¥Ç¥ë¤Î¤è¤¦¤À¡×¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡ª¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¸«¤»¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¡©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡þ¥á¥ó¡¦¥¹¥ó¥¸ ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1986Ç¯5·î12ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ËÜÌ¾¤Ï¥¥à¡¦¥¤¥§¥¹¥ë¡£2013Ç¯¤ÎMBCÂè20´ü¸ø³«ºÎÍÑ¤Î¥³¥á¥Ç¥£¥¢¥ó¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡ØÌµ¸Â¤ËÄ©Àï¡Ù¤Î¤È¤¢¤ë¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¡¢Ï©¾å¤ÇÉ½¾ð¤Ò¤È¤ÄÊÑ¤¨¤º¤Ë¸ü¤«¤Þ¤·¤¯¼ÁÌä¤¹¤ë¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£¡Ø¥»¥¯¥·¥ç¥óTV·ÝÇ½ÄÌ¿®¡Ù¡Ø¥Á¥ó¥Á¥ã¥µ¥Ê¥¤¡Ù¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¡£Í¥¤ì¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¡¢2022Ç¯¤Ë¤Ï¥Ç¡¼¥È1²ó¤Ç5²¯¥¦¥©¥ó¡ÊÌó5000Ëü±ß¡Ë¤òÅÏ¤¹¤È¤¤¤¦¡È¥Ñ¥Ñ³è¡É¤ÎÄó°Æ¤ò°ì½³¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤â¡£