¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/10/06¡Û½÷Í¥¤Î¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ê¢¨¡Ö¹â¡×¤ÏÀµ¼°¤Ë¤Ï¡Ö¤Ï¤·¤´¤À¤«¡×¡Ë¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¡ÊNHKÁí¹ç¡¦Ëè½µ·î¡ÁÅÚ¤¢¤µ8»þ¡Á¤Û¤«¡Ë¤ÎÂè7ÏÃ¤¬¡¢10·î7Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£

Ä«¥É¥éÂè113ºîÌÜ¤È¤Ê¤ëËÜºî¤Ï¡¢³°¹ñ¿Í¤ÎÉ×¡¦¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¡Ê¾®ÀôÈ¬±À¡Ë¤È¶¦¤Ë¡¢¡Ö²øÃÌ¡×¤ò°¦¤·¡¢µÞÂ®¤ËÀ¾ÍÎ²½¤¬¿Ê¤àÌÀ¼£¤ÎÆüËÜ¤ÎÃæ¤ÇËä¤â¤ì¤Æ¤­¤¿Ì¾¤âÌµ¤­¿Í¡¹¤Î¿´¤ÎÊª¸ì¤Ë¸÷¤ò¤¢¤Æ¡¢ÂåÊÛ¼Ô¤È¤·¤Æ¸ì¤êËÂ¤¤¤ÀÉ×ÉØ¤ÎÊª¸ì¡£¼Âºß¤Î¿ÍÊª¤Ç¤¢¤ë¾®Àô¥»¥Ä¡Ê1868-1932¡Ë¤ò¥â¥Ç¥ë¤È¤·¡¢ÂçÃÀ¤ËºÆ¹½À®¡¢ÅÐ¾ì¿ÍÊªÌ¾¤äÃÄÂÎÌ¾¤Ê¤É¤Ï°ìÉô²þ¾Î¤·¤Æ¡¢Ë×Íî»ÎÂ²¤ÎÌ¼¡¦¾¾Ìî¥È¥­¤ò¥Ò¥í¥¤¥ó¤Ë¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤È¤·¤ÆÉÁ¤¯¡£

¼ç¿Í¸ø¡¦¾¾Ìî¥È¥­¤ò¹âÀÐ¡¢¸å¤Ë¥È¥­¤ÎÉ×¤È¤Ê¤ë¥Ø¥Ö¥ó¤ò¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¤¬±é¤¸¤ë¡£

Áá¤¯·ëº§¤·¤¿¤¤¤È¾Ç¤ë¥È¥­¡Ê¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¡£¤·¤«¤·¡¢¹©¾ì¤Ç¤Ï¤»¤ó¡Ê°ÂÃ£ÌÚÇµ¡Ë¤ËÂ³¤­¡¢¥Á¥è¡ÊÁÒÂô°ÉÆà¡Ë¤Î·ëº§¤âÎøÀê¤¤ÄÌ¤ê¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£ÀäË¾¤¹¤ë¥È¥­¤ò¸«¤«¤Í¡¢¹©¾ì¤Î¼ÒÄ¹¤Ç¤¢¤ê¿ÆÀÌ¤Î±«À¶¿åÑ£¡ÊÄé¿¿°ì¡Ë¤Ï¡¢¥È¥­¤òÎå¤Þ¤¹¡È¥é¥ó¥Ç¥Ö¡¼¡É¤ËÍ¶¤¦¤Î¤À¤Ã¤¿¡£

¤½¤·¤Æ¤Ä¤¤¤Ë¡¢Ñ£¤È¥¿¥¨¡ÊËÌÀî·Ê»Ò¡Ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥È¥­¤Î¤ª¸«¹ç¤¤¤¬·è¤Þ¤ë¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢¥È¥­¤Î¤ª¸«¹ç¤¤¡¢ÉÏË³Ã¦½ÐÂçºîÀï¤Ï¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¤Î¤«¡£

