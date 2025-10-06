¡ÖOff the top of my head¡×¤Î°ÕÌ£¤Ï¡©¤è¡Á¤¯¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Æ¡ª¡Ú1Ê¬±Ñ²ñÏÃ¡Û
¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¤â»È¤Ã¤Æ¤ë¡ªÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¤«¤Ã¤³¤¤¤¤±Ñ²ñÏÃ¥Õ¥ì¡¼¥º¤òËèÆü¤Ò¤È¤ÄÊÙ¶¯¤·¤Þ¤»¤ó¤«¡©´ÊÃ±¤ÊÃ±¸ì¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢°Õ³°¤È°ÕÌ£¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤...¤½¤ó¤Ê¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª
¡ÖOff the top of my head¡×¤Î°ÕÌ£¤Ï¡©
°Õ³°¤ÈÆñ¤·¤¤¤³¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¡£
Ä¾Ìõ¤·¤Æ¤â°ÕÌ£¤¬ÄÌ¤¸¤Þ¤»¤ó¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤³¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¤Î°ÕÌ£¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©
Àµ²ò¤Ï¡Ö¤¹¤°¤Ë»×¤¤¤Ä¤«¤Ê¤¤¡¢¤¹¤°¤Ë»×¤¤½Ð¤»¤Ê¤¤¡×¤Ç¤·¤¿¡ª
Ä¾Ìõ¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö»ä¤ÎÆ¬¤Î°ìÈÖ¾å¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¡£
¡Ö¡ÊI can¡Çt remember¡Ë+ off the top of my head¡×¡á¡Ö»×¤¤¤Ä¤«¤Ê¤¤¡×¡¢¡ÖOff the top of my head + ¡Ä¡Ä¡Ê¤Ê¤Ë¤«¡Ë¡×¡á¡Ö»×¤¤¤Ä¤¯¤Î¤Ï¡Á¡×¤È¤¤¤¦É÷¤Ë»È¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤è¡£
¡ÖI can¡Çt think of any ideas off the top of my head.¡×
¡Ê¤¤¤¤¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¤¬»×¤¤¤Ä¤«¤Ê¤¤¤Ê¤¡¡Ë
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
ËèÆü1Ê¬±Ñ²ñÏÃ¤Ç¡¢ÃÎ¤Ã¤ÆÆÀ¤¹¤ë¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò³Ø¤Ó¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¢¨²òÅú¤ÏÊ£¿ô¤¢¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥é¥¤¥¿¡¼ Ray WEBÊÔ½¸Éô