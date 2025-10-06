¡Ö¥¢¥é¡¢¤¤¤¤»Ò¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×½éÂÐÌÌ¤ÎÈà¥Þ¥Þ¤Ë¹¥¤«¤ì¤ë¸ÀÆ°£¹¥Ñ¥¿¡¼¥ó
Èà¤È¾Íè¤òÌóÂ«¤¹¤ë´Ø·¸¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Èò¤±¤Æ¤ÏÄÌ¤ì¤Ê¤¤¡ÖÈà¥Þ¥Þ¡×¤È¤¤¤¦ÊÉ¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¤ä¤Ï¤êÂè°ì°õ¾Ý¤¬´Î¿´¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÆÃ¤Ë½éÂÐÌÌ¤Ç¤Ï¡ÖÈà¥Þ¥ÞÀ¤Âå¡×¤Î½÷À¤Ë¹¥¤«¤ì¤ë¤¿¤á¤Î¥Ä¥Ü¤ò²¡¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢À¤¤Î½÷À¤ÎÀ¼¤ò¤â¤È¤Ë¡Ö¡Ø¥¢¥é¡¢¤¤¤¤»Ò¤¸¤ã¤Ê¤¤¡Ù½éÂÐÌÌ¤ÎÈà¥Þ¥Þ¤Ë¹¥¤«¤ì¤ë¸ÀÆ°¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú£±¡ÛÍÌ¾Å¹¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿¤ªÅÚ»º¤ò»ý»²¤¹¤ë
¡Ö¤¤¤¤¤â¤Î¤À¤ÈÅÁ¤¨¤ë·ùÌ£¤Î¤Ê¤¤¥×¥ì¥¼¥ó¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¡×¡Ê30Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¤ª²È¤ËË¬Ìä¤¹¤ë¤µ¤¤¤Ï¡¢µ¤¤ÎÍø¤¤¤¿¤ªÅÚ»º¤¬·ç¤«¤»¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£ÊÑ¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¥ì¥¢¤Ê¤â¤Î¤è¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ù¥¿¤ÊÍÌ¾Å¹¤ÎÉÊ¤òÍÑ°Õ¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¥¦¥±¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£²¡ÛÈà¥Þ¥Þ¤ÎÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ú¥Ã¥È¤ò¼ê¤Ê¤º¤±¤ë
¡Ö19ºÐ¤ÎÇ¤¬»ä¤Ë²û¤¤¤Æ¤¤Æ¡¢¤½¤Î¾ì¤Î¶õµ¤¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢Èà¤Î²È¤Î¥Ú¥Ã¥È¤Ë¹¥¤«¤ì¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¡Ö¤¤¤¤¿Í¡×Ç§Äê¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Èà¤«¤é¾ðÊó¤ò½¸¤á¤Æ¤ª¤¤¤Æ¡¢¥Ú¥Ã¥ÈÍÑ¤Î¤ªÅÚ»º¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤â¤¢¤ê¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú£³¡Û²¿¤ò¸À¤ï¤ì¤Æ¤âÈÝÄê¤»¤º¡¢¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡¼¡×¤ÈÏÃ¤ò¹ç¤ï¤»¤ë
¡ÖÇ¯¤¬Î¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢²ÁÃÍ´Ñ¤¬°ã¤¦¤Î¤ÏÅöÁ³¡£¤½¤Î¾ì¤Ç¤Ï¡¢Èà¥Þ¥Þ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê30Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Î¹Í¤¨¤È°ã¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤âÈ¿ÏÀ¤·¤Ê¤¤¤Î¤¬µÈ¡£¼«Ê¬¤Î°Õ¸«¤ò½Ò¤Ù¤ë¤³¤È¤è¤ê¤â¡¢¿®Íê´Ø·¸¤òÃÛ¤¯¤Î¤¬Àè¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£´¡ÛÈ¤¤Î»È¤¤Êý¤Ê¤É¡¢¿©»ö¤Î¥Þ¥Ê¡¼¤ËÃí°Õ¤¹¤ë
¡Ö¥´¥Ï¥ó¤ò¤´ÃÚÁö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¡¢¤¸¤Ã¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤·¤¿¤Î¤Ç¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¤â¤Á¤í¤ó¿©»ö¤ò¤¹¤ë¤È¤¤â¡¢µ¤¤òÈ´¤¯¤³¤È¤Ïµö¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¤·¡¢¥Þ¥Ê¡¼¤Ð¤«¤êµ¤¤Ë¤·¤¹¤®¤Æ¡¢ÎÁÍý¤òË«¤á¤ë¤³¤È¤òËº¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ú£µ¡ÛÉô²°¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤ä½Ð¤Æ¤¤¿ÎÁÍý¤Ê¤É¡¢¤È¤Ë¤«¤¯Èà¥Þ¥Þ¤òË«¤á¤Á¤®¤ë
¡ÖË«¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¤µ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ç¡×¡Ê30Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¤È¤Ë¤«¤¯Èà¥Þ¥Þ¤Î¤¤¤¤¤È¤³¤í¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤âÂç»ö¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¿È¤Ê¤ê¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢À°ÍýÀ°ÆÜ¤µ¤ì¤¿¼¼Æâ¤ä¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Î¥»¥ó¥¹¤Ê¤É¤âË«¤á¤Á¤®¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£¶¡ÛÈà¤Î³èÌö¤Ö¤ê¤Ê¤É¤òÏÃ¤·¡¢Âº·É¤Îµ¤»ý¤Á¤òÉ½¸½¤¹¤ë
¡ÖÂ©»Ò¤Î¤³¤È¤òË«¤á¤é¤ì¤Æ¡¢¸Ø¤é¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¸å¤ÇÈà¤ËÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢Èà¤Ø¤Î¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤ò¡¢Èà¥Þ¥Þ¤ÎÁ°¤ÇÉ½¸½¤¹¤ë¤Î¤â¡¢¹¥¤«¤ì¤ë¤¿¤á¤Ë¸ú²ÌÅª¤Ê¤è¤¦¤Ç¤¹¡£Èà¤ÎÁÇÅ¨¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¤¤¤¯¤Ä¤«ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú£·¡Û²ñÏÃ¤Î¼çÆ³¸¢¤ò°®¤é¤º¡¢¤¢¤¯¤Þ¤ÇÈà¤òÎ©¤Æ¤ë
¡Ö¼«¸Ê¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ï¹µ¤¨¤á¤Ë¤·¤Æ¡¢Ê¹¤Ìò¤ËÅ°¤¹¤ë¤Î¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê30Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¹¥´¶ÅÙ¥¢¥Ã¥×¤òÁÀ¤¦¤Ê¤é¡¢¤·¤ã¤·¤ã¤ê½Ð¤ë¤Î¤Ï¤ä¤á¤¿¤Û¤¦¤¬¤è¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Èà¤ÈÈà¥Þ¥Þ¤ÎÏÃ¤ËÅ¬ÅÙ¤ËÁêÄÈ¤òÂÇ¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢¶¦´¶¤Îµ¤»ý¤Á¤òÉ½¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£¸¡Û°¦ÕÈ¤Î¤¢¤ë¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Ê¤¬¤éÃúÇ«¤Ë¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ò¤¹¤ë
¡Ö¤¤¤¤¤È¤³¤í¤ò¸«¤»¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤è¤ê¡¢¥Ë¥³¥Ë¥³¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬Âç»ö¡×¡Ê30Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±¾Ð´é¤Ç²á¤´¤¹¤È¤è¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¡ÖÈà¥Þ¥Þ¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤ì¤½¤¦¡×¤È¼«Ê¬¤Ë°Å¼¨¤ò¤«¤±¤Æ¡¢°ìÀ¸·üÌ¿ÌÀ¤ë¤¤É½¾ð¤Ç²á¤´¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ú£¹¡Û¿§Ì£¤òÍÞ¤¨¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¾åÉÊ¤Ë¤Þ¤È¤á¤ë
¡Ö¤ªµÁÊì¤µ¤ó¤¬ÇÉ¼ê¹¥¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ê¤é¡¢ÃÏÌ£¤¹¤®¤ë¤¯¤é¤¤¤Ç¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢ÌÜ°ìÇÕ¥ª¥·¥ã¥ì¤ò¤¹¤ë¤è¤ê¤â¡¢ÉÊ¤ÎÎÉ¤µ¤ò°Õ¼±¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤è¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÌÂ¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÊì¿Æ¤äÈà¥Þ¥Þ¤ÈÆ±Ç¯Âå¤Î¿Í¤Ë°Õ¸«¤òÊ¹¤¯¤È¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
Ë¬ÌäÁ°¤ËÈà¤«¤éÈà¥Þ¥Þ¤Î¾ðÊó¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó°ú¤½Ð¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È½àÈ÷¤·¤Æ¤Î¤¾¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÉÔ°Â¤ÊÅÀ¤Ê¤É¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÊì¿Æ¤Ê¤ÉÇ¯¾å¤Î½÷À¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤â¤é¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¡Ê³°»³Éð»Ë¡Ë
