¥¹¥º¥¤«¤é¿··¿¥Ð¥¤¥¯¡ÖDR-Z4S/SM¡×¤¬ÅÐ¾ì¡ª µ®½Å¤Ê¥ª¥Õ&¥â¥¿ー¥É¤¬Éü³è¤â¡¢²Á³Ê¤ÏÁÛÄê³°¤Î119Ëü±ß!?
DR-Z4S ¥Ü¥Ç¥£¥«¥éー¡Ö¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥¤¥¨¥íーNo.2 / ¥½¥ê¥Ã¥É¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Û¥ï¥¤¥ÈNo.2¡×
¹ñÆâÍ£°ì¤Î400cc¥ª¥Õ&¥â¥¿ー¥É¤Ç»É·ãÅª¤Ê¥Ð¥¤¥¯¥é¥¤¥Õ¡ª
¥¹¥º¥¤¬2024Ç¯11·î¤ÎEICMA¡Ê¥ß¥é¥Î¥·¥çー¡Ë¤Ç½é¸ø³«¤·¡¢Âç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¿·À¤Âå¥Ç¥å¥¢¥ë¥Ñー¥Ñ¥¹¡ÖDR-Z4S¡×¤È¥¹ー¥Ñー¥â¥È¡ÖDR-Z4SM¡×¡£DR-Z400¤Î¸å·Ñ¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Ë¥åー¥â¥Ç¥ë¤¬¡¢¤Ä¤¤¤ËÆüËÜ¤Ç¤âÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£
¿··¿¡ÖDR-Z4S¡¿SM¡×¤Ï¡¢¿·Àß·×¤Î398cc¿åÎäÃ±µ¤ÅûDOHC¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÅëºÜ¡£Äã²óÅ¾°è¤ÎÇ´¤ê¤È¹â²óÅ¾°è¤Î¿¤Ó¤òÎ¾Î©¤µ¤»¡¢ºÇ¿·¤ÎÇÓ½Ð¥¬¥¹µ¬À©¤Ë¤âÅ¬¹ç¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¿·Àß·×¥Ñー¥Ä¤òÂ¿ÍÑ¤·¤¿·ÚÎÌ¥Ü¥Ç¥£¤Ë¤è¤ê¡¢DR-Z4S¤Ï151kg¡¢DR-Z4SM¤Ï154kg¤È·Ú²÷¤Ê¥Ï¥ó¥É¥ê¥ó¥°¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Ï¿åÊ¿´ðÄ´¤Î¥·¥ãー¥×¤Ê¥é¥¤¥ó¤ÇÅý°ì¤·¡¢ÌµÂÌ¤òºï¤®Íî¤È¤·¤¿¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤Ê¥Õ¥©¥ë¥à¡£¥Ð¥¤¥Õ¥¡¥ó¥¯¥·¥ç¥óLED¥Ø¥Ã¥É¥é¥ó¥×¤äLCD¥áー¥¿ー¤Ê¤É¡¢Àè¿ÊÁõÈ÷¤âÀË¤·¤ß¤Ê¤¯ÅêÆþ¤µ¤ì¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ºÇ¿·¤ÎÅÅ»ÒÀ©¸æ¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¡ÖS.I.R.S.¡Ê¥¹¥º¥¡¦¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥È¡¦¥é¥¤¥É¡¦¥·¥¹¥Æ¥à¡Ë¡×¤òÅëºÜ¡£Æ±¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤Ï¡¢¥°¥é¥Ù¥ë¡Êº½ÍøÆ»¡Ë¥âー¥É¤ò´Þ¤á¤¿¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¥³¥ó¥È¥íー¥ë¡ÊSTCS¡Ë¡¢¥É¥é¥¤¥Ö¥âー¥É¥»¥ì¥¯¥¿ー¡ÊSDMS¡Ë¡¢²ò½ü¥âー¥ÉÉÕABS¤Ê¤É¤òºÎÍÑ¤·¡¢¥é¥¤¥Àー¤Î¥¹¥¥ë¤äÏ©ÌÌ¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤¿Â¿ºÌ¤Ê¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¤¬²ÄÇ½¤À¡£
¡ÖDR-Z4S/SM¡×¤Ë¤Ï398cc ¿åÎä4¥¹¥È¥íー¥¯Ã±µ¤ÅûDOHC4¥Ð¥ë¥Ö¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÅëºÜ
¥ª¥Õ¤â¥ª¥ó¤âÍ·¤Ó¿Ô¤¯¤¹¸¼¿Í¸þ¤±¥â¥Ç¥ë¡ÖDR-Z4S¡×
¡ÖDR-Z4S¡×¤Ï¡¢¥ª¥ó¥íー¥É¤Ç¤Î²÷Å¬¤ÊÁö¤ê¤«¤éËÜ³ÊÅª¤Ê¥ª¥Õ¥íー¥ÉÁö¹Ô¤Þ¤ÇÉý¹¤¯ÂÐ±þ¤¹¤ë¥Ç¥å¥¢¥ë¥Ñー¥Ñ¥¹¥â¥Ç¥ë¡£¥Õ¥í¥ó¥È21¥¤¥ó¥Á¡¿¥ê¥ä18¥¤¥ó¥Á¥Û¥¤ー¥ë¤ËIRCÀ½¡ÖTRAIL WINNER GP-410¡×¤òÁõÃå¤·¡¢ËÜµ¤¤ÇÍ·¤Ù¤ë¥ª¥Õ¥íー¥É¥®¥¢¤È¤·¤Æ»Å¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¹¥º¥ DR-Z4S¡ÃSuzuki DR-Z4S
¥ª¥ó¥íー¥É¤Ë¶¯¤¤¥¹ー¥Ñー¥â¥È¥â¥Ç¥ë¡ÖDR-Z4SM¡×
¡ÖDR-Z4SM¡×¤Ï¡¢DR-Z4S¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¥ª¥ó¥íー¥ÉÀÇ½¤ò¶¯²½¤·¤¿¥¹ー¥Ñー¥â¥È»ÅÍÍ¡£Á°¸å17¥¤¥ó¥Á¥Û¥¤ー¥ë¤Ë¥À¥ó¥í¥Ã¥×À½¡ÖSPORT MAX Q5A¡×¤òÁõÃå¤·¡¢¥µー¥¥Ã¥È¤«¤é¥¹¥È¥êー¥È¤Þ¤ÇÉý¹¤¯ÂÐ±þ¡£½ÓÉÒ¤Ê²ÃÂ®¤È·Ú²÷¤Ê¥Ï¥ó¥É¥ê¥ó¥°¤Ç¡¢Æü¾ï¤Î¥é¥¤¥É¤ò¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤ÊÂÎ¸³¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
¥¹¥º¥ DR-Z4SM¡ÃSuzuki DR-Z4SM
Ìó20Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥Õ¥ë¥â¥Ç¥ë¥Á¥§¥ó¥¸¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡ÖDR-Z¡×¥·¥êー¥º¡£¥ª¥Õ¤ò¶Ë¤á¤ë¤«¡¢¥ª¥ó¤Ç¹¶¤á¤ë¤«¡£¤É¤Á¤é¤òÁª¤ó¤Ç¤â¡¢¥¹¥º¥¤¬·Ç¤²¤ë¡ÈFun to Ride¡É¤òÂ¸Ê¬¤ËÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¶Ã¤«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï²Á³ÊÀßÄê¡£¤É¤Á¤é¤Î¥â¥Ç¥ë¤âÀÇ¹þ119Ëü9000±ß¤È¡¢¹ñ»º¥ß¥É¥ë¥¯¥é¥¹¤ËÉ¤Å¨¤¹¤ë²Á³ÊÂÓ¤À¡£
¥¹¥º¥¤ÎÇ¯´ÖÈÎÇäÌÜÉ¸¤ÏDR-Z4S¤¬400Âæ¡¢DR-Z4SM¤¬800Âæ¤ÈÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
SPECIFICATIONS
¥¹¥º¥ DR-Z4S¡ÃSuzuki DR-Z4S
¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¡§Á´Ä¹2270¡ßÁ´Éý885¡ßÁ´¹â1230mm¡ÎÁ´Ä¹2195¡ßÁ´Éý885¡ßÁ´¹â1190mm¡Ï
¥Û¥¤ー¥ë¥Ùー¥¹¡§1490mm¡Î1465mm¡Ï
¥·ー¥È¹â¡§890mm
¼ÖÎ¾½ÅÎÌ¡§151kg¡Î154kg¡Ï
¥¨¥ó¥¸¥ó¡§398cc ¿åÎä4¥¹¥È¥íー¥¯Ã±µ¤ÅûDOHC4¥Ð¥ë¥Ö
ºÇ¹â½ÐÎÏ¡§28kW¡Ê38PS¡Ë/8000rpm
ºÇÂç¥È¥ë¥¯¡§37Nm¡Ê3.8kgf-m¡Ë/6500rpm
Ç³ÎÁ¥¿¥ó¥¯ÍÆÎÌ¡§8.7L
¥È¥é¥ó¥¹¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡§5ÃÊ¥ê¥¿ー¥ó
²Á³Ê¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡§119Ëü9000±ß
¡Î ¡Ï¤ÏDR-Z4SM