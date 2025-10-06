ÃæÃ«Èþµª¡¡¥Ñ¥ê¤Ç¿Íµ¤½÷Í¥¤È2¥·¥ç¡ÖÈè¤ì¤¿»Ñ¤òÁ´¤¯¸«¤»¤Ê¤¤¥×¥í°Õ¼±¡×¤Ë´¶Éþ¡¡¡ÖÈþ¿Í»ÐËå¡×¡Ö½÷¿À¡×¤ÎÀ¼
¡¡½÷Í¥¤ÎÃæÃ«Èþµª¡Ê49¡Ë¤¬8Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥Ñ¥ê¤Ç¤Î¿Íµ¤½÷Í¥¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡ÃæÃ«¤Ï¡Ö¥Ç¥£¥ª¡¼¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Î¿·ÌÚÍ¥»Ò¤Á¤ã¤ó¤È¡¢¥¸¥ç¥Ê¥µ¥ó¡¦¥¢¥ó¥À¡¼¥½¥ó¤µ¤ó¤ÎSpring/Summer collection 2026¤Îµ®½Å¤ÊÑëÆá¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿·ÌÚ¤È¥Ñ¥ê¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤³¤È¤ò¹ðÇò¡£
¡¡¼«¿È¤Ï¹õ¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤ËÁ¯¤ä¤«¤Ê²«¿§¤Î¥Ð¥Ã¥°¡¢¿·ÌÚ¤ÏÇò¤Ë²«¿§¤Î²ÖÊÁ¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤ËÎÐ¤Î¥Ð¥Ã¥°¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¡£
¡¡¡Ö¥É¥é¥Þ¤Î»£±ÆÃæ¤Î½ÐÄ¥¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Èè¤ì¤¿»Ñ¤òÁ´¤¯¸«¤»¤Ê¤¤Í¥»Ò¤Á¤ã¤ó¤Î¥×¥í°Õ¼±¤Ë¶²¤ìÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂº·É¤·¤¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÈþ¿Í»ÐËå¤ß¤¿¤¤¤ÇÁÇÅ¨¡×¡Ö¤ªÆó¿Í¤È¤âÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡Ö2¿ÍÊÂ¤ó¤Ç½÷¿À¡×¡Ö¹õ¤ÈÇò¡¢²«¿§¤ÈÎÐ¤ÇÁêÀÈ´·²¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÂº¤¤¡×¤È¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£