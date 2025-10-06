¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¡¦¥Ð¡¼¥·¥ç¡¡¾¾°æ½¨´î°ÊÍè¤ÎPS1»î¹ç4Ä¹ÂÇµÏ¿¡¡¥Á¡¼¥à¤ÏÏ¢Æü¤ÎÌÔÂÇ¤ÇALCS¿Ê½Ð¤Ë²¦¼ê
¡¡¡þ¥¢¡¦¥ê¡¼¥°¡¡ÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥ºÂè2Àï¡¡¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º13¡½7¥ä¥ó¥¡¼¥¹¡Ê2025Ç¯10·î5Æü¡¡¥È¥í¥ó¥È¡Ë
¡¡¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Ï5Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö6Æü¡Ë¡¢¥¢¡¦¥ê¡¼¥°ÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥ºÂè2Àï¤òÀï¤¤¡¢¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤ËÂç¾¡¡£Ï¢¾¡¤È¤·¤Æ¡¢¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð¤Ë²¦¼ê¤ò¤«¤±¤¿¡£Âè1Àï¤ËÂ³¤¡¢ÌÔÂÇ¤òÈ¯´ø¤·¤¿¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥ºÂÇÀþ¡£¡Ö5ÈÖ¡¦Ãæ·ø¡×¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿¥É¡¼¥ë¥È¥ó¡¦¥Ð¡¼¥·¥ç³°Ìî¼ê¡Ê29¡Ë¤¬¾¾°æ½¨´î¡Ê¥ä¥ó¥¡¼¥¹¡Ë°ÊÍè¤È¤Ê¤ë¡¢21Ç¯¤Ö¤ê¤ÎµÏ¿¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¡£
¡¡¥Ð¡¼¥·¥ç¤ÏÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤È¤·¤ÆÂÇÀÊ¤ËÆþ¤Ã¤¿2²ó¡¢¥ä¥ó¥¡¼¥¹ÀèÈ¯¡¦¥Õ¥ê¡¼¥É¤«¤é±¦ÍãÀþ¤Ë¶¯Îõ¤ÊÂÇµå¤òÈô¤Ð¤·¤Æ½ÐÎÝ¡£µÏ¿¤ÏÆóÎÝÂÇ¤Ê¤¬¤é¡¢±¦Íã¼ê¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¸¤ÎÀÛ¼é¤Ç°ìµ¤¤Ë»°ÎÝ¤ò´Ù¤ì¡¢¤½¤Î¸å¤ËÀèÀ©¤Î¥Û¡¼¥à¤òÆ§¤ó¤À¡£3¡½0¤Î3²ó2»àÆóÎÝ¤«¤é¤Ï°ìÎÝÀþ¤òÇË¤ëÆóÎÝÂÇ¤Çµ®½Å¤ÊÄÉ²ÃÅÀ¤ò¤¿¤¿¤½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¡£9¡½0¤Î4²ó2»àÆóÎÝ¤«¤é¤Ï¥¦¥©¡¼¥ì¥ó¤«¤é±¦Ãæ´Ö¤Ë¼«¿È¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó½éËÜÎÝÂÇ¤È¤Ê¤ë2ÅÀËÜÎÝÂÇ¡£ÂÇµåÂ®ÅÙ106.6¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó171.5¥¥í¡Ë¡¢Èôµ÷Î¥407¥Õ¥£¡¼¥È¡ÊÌó124.1¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¡¢³ÑÅÙ29ÅÙ¤È´°àú¤Ê°ìÂÇ¤òÊü¤Ä¤È¡¢12¡½2¤Î6²ó2»à¤«¤é¤â±¦±Û¤¨¤Ë2ÂÇÀÊÏ¢È¯¤È¤Ê¤ëËÜÎÝÂÇ¤òÂÇ¤Á¹þ¤ó¤À¡£
¡¡8²ó¤ÎÂè5ÂÇÀÊ¤Ïº¸Èô¤ËÅÝ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢5ÂÇ¿ô4°ÂÂÇ4ÂÇÅÀ¤Î³èÌö¤Ç¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¥µ¥¤¥È¡Ö¥¸¡¦¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¡×¤Ë¤è¤ë¤È¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Î1»î¹ç¤Ç4ËÜ¤ÎÄ¹ÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¤Î¤Ï1971Ç¯¤Î¥Ü¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥È¥½¥ó¡Ê¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¡Ë¡¢2004Ç¯¤Î¾¾°æ½¨´î¡Ê¥ä¥ó¥¡¼¥¹¡Ë¤Ë¼¡¤¤¤Ç3¿ÍÌÜ¡£¾¾°æ¤Ï04Ç¯¤Î¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤È¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥ºÂè3Àï¤Ç2ËÜÎÝÂÇ¡¢2ÆóÎÝÂÇ¤ò´Þ¤à6ÂÇ¿ô5°ÂÂÇ5ÂÇÅÀ¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ð¡¼¥·¥ç¤Ï23Ç¯¤«¤é¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Ç¥×¥ì¡¼¡£º£µ¨¤ÎÀ®ÀÓ¤Ï71»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤ÇÂÇÎ¨.238¡¢20ËÜÎÝÂÇ¡¢59ÂÇÅÀ¤òµÏ¿¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤Î10Ç¯¤Ö¤êÃÏ¶èÍ¥¾¡¤Ë¹×¸¥¡£ÄÌ»»¤Ç¤Ï648»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤ÇÂÇÎ¨.227¡¢99ËÜÎÝÂÇ¡¢295ÂÇÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£