ÌÀÆü¤Î¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤¢¤é¤¹¤¸¡£Áá¤¯·ëº§¤·¤¿¤¤¤È¾Ç¤ë¥È¥¡£¹©¾ì¤Î¼ÒÄ¹¤Ç¿ÆÀÌ¤Î±«À¶¿åÑ£¤ÈºÊ¤Î¥¿¥¨¤Ë¤è¤ê¤ª¸«¹ç¤¤¤¬·è¤Þ¤ë¤¬¡Ä¡ã¥Í¥¿¤Ð¤ì¤¢¤ê¡ä
¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¤µ¤ó¡Ê¹â¤Ï¤Ï¤·¤´¤À¤«¡Ë¼ç±é¡¦Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡¿Ëè½µ·îÍË¡ÁÅÚÍË8»þ¤Û¤«¡Ë¡£Âè£²½µ¡Ö¥à¥³¡¢¥â¥é¥¦¡¢¥à¥º¥«¥·¡£¡×¤ÎÂè7²ó¤¬10·î7Æü¤ËÊüÁ÷Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÑ£¤Ï¡¢¥È¥¤òÎå¤Þ¤¹¡É¥é¥ó¥Ç¥Ö¡¼¡É¤ËÍ¶¤Ã¤Æ¡Ä
Ä«¥É¥éÄÌ»»113ºîÌÜ¤È¤Ê¤ë¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤Ï¡¢ÌÀ¼£»þÂå¤Î¾¾¹¾¤òÉñÂæ¤Ë¡¢²ø´ñÊ¸³ØºîÉÊ½¸¡Ø²øÃÌ¡Ù¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¾®ÀôÈ¬±À¤ÎºÊ¡¢¥»¥Ä¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤¿Êª¸ì¡£¥Ò¥í¥¤¥ó¤Î¾¾Ìî¥È¥Ìò¤ò¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¤µ¤ó¡¢É×¤Ç¾®ÀôÈ¬±À¡Ê¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¡Ë¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤¿¥ì¥Õ¥«¥À¡¦¥Ø¥Ö¥óÌò¤ò¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¤µ¤ó¤¬±é¤¸¡¢²øÃÌ¤ò°¦¤¹¤ëÉ×ÉØ¤Î²¿µ¤¤Ê¤¤Æü¾ï¤òÉÁ¤¤Þ¤¹¡£
¥È¥¤ÎÉã¡¦»ÊÇ·²ð¤ò²¬Éô¤¿¤«¤·¤µ¤ó¡¢Êì¡¦¥Õ¥ß¤òÃÓÏÆÀéÄá¤µ¤ó¡¢¥È¥¤ÎÁÄÉã ¡¦¾¾Ìî´ª±¦±ÒÌç¤ò¾®Æü¸þÊ¸À¤¤µ¤ó¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¶Ó¿¥Í§°ì¤òµÈÂô Î¼¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤Þ¤¹¡£
µÓËÜ¤Ï¤Õ¤¸¤¤ß¤ÄÉ§¤µ¤ó¤¬Ã´Åö¡£¼çÂê²Î¤Ï¡¢¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È ¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È¤Î¡Ø¾Ð¤Ã¤¿¤êÅ¾¤ó¤À¤ê¡Ù¡£¥É¥é¥Þ¤Î¸ì¤ê¼ê¤Ç¡¢¥È¥¤È¥Ø¥Ö¥ó¤ÎÆü¾ï¤ò¸«¼é¤ë¼Ø¤È³¿¤ÎÀ¼¤ò¡¢¡Ö°¤º´¥öÃ«»ÐËå¡×¤ÎÅÏÊÕ¹¾Î¤»Ò¤µ¤ó¤ÈÌÚÂ¼ÈþÊæ¤µ¤ó¤¬Ã´Åö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ö°Ê²¼10·î7ÆüÊüÁ÷²ó¤Î¥Í¥¿¥Ð¥ì¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£
¡ã¤¢¤é¤¹¤¸¡ä
Áá¤¯·ëº§¤·¤¿¤¤¤È¾Ç¤ë¥È¥¡£¤·¤«¤·¡¢¹©¾ì¤Ç¤Ï¤»¤ó¡Ê°ÂÃ£ÌÚÇµ¤µ¤ó¡Ë¤ËÂ³¤¡¢¥Á¥è¡ÊÁÒÂô°ÉºÚ¤µ¤ó¡Ë¤Î·ëº§¤âÎøÀê¤¤ÄÌ¤ê¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
ÀäË¾¤¹¤ë¥È¥¤ò¸«¤«¤Í¡¢¹©¾ì¤Î¼ÒÄ¹¤Ç¤¢¤ê¿ÆÀÌ¤Î±«À¶¿åÑ£¡ÊÄé¿¿°ì¤µ¤ó¡Ë¤Ï¡¢¥È¥¤òÎå¤Þ¤¹¡É¥é¥ó¥Ç¥Ö¡¼¡É¤ËÍ¶¤¦¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¤Ä¤¤¤Ë¡¢Ñ£¤È¥¿¥¨¡ÊËÌÀî·Ê»Ò¤µ¤ó¡Ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥È¥¤Î¤ª¸«¹ç¤¤¤¬·è¤Þ¤ë¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢¥È¥¤Î¤ª¸«¹ç¤¤¡¢ÉÏË³Ã¦½ÐÂçºîÀï¤Ï¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¤Î¤«¡©