ÀÄÌÚ¤µ¤ä¤«¡Ö20Ç¯¤Ö¤ê¤Ë²ñ¤Ã¤¿ÀèÇÚ¡¢¡Ò¤¤¤Ä¤â¤³¤³¤«¤é¡Ó¤ÎµÆÃÏ¤µ¤ó¤ÎÉþ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¿¡£¤½¤ÎÉþÁª¤Ó¤Î»ëÅÀ¤Ë¶Ã¤¤¤¿¡×
¤ª¾Ð¤¤¤Î»Å»ö¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÇÐÍ¥¡¦¥¨¥Ã¥»¥¤¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤âË»¤·¤¤ËèÆü¤òÁ÷¤ëÀÄÌÚ¤µ¤ó¡£¡ØN¥¹¥¿¡Ù¥²¥¹¥È¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤âÌ³¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡ÖÉþÁª¤Ó¤Î¿·¤·¤¤»ëÅÀ¤òÃÎ¤Ã¤¿¿Í¤È¤·¤Æ¡×¤òÄÖ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤¹¤´¤¤¡ª¤ª¼êÀ½¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤µÆÃÏ¤µ¤ó¤Î¥Ù¥¹¥È
ÀÄÌÚ¤µ¤ä¤«¡Ö²Ô¤¤¤ÀÊ¬¤À¤±»È¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢Ãù¤á¤ë¤Î¤¬¶ì¼ê¡£Î×»þ¼ýÆþ¤òPASMO¤ËÆþ¤ì¤ë¥¶¥Ö¥ó¥°¥ë²ÃÆ£¤¯¤ó¤ËÃùÃß½Ñ¤òÊ¹¤¯¡×¤Ï¤³¤Á¤é
¡Ö¤¤¤Ä¤â¤³¤³¤«¤é¡×¤ÎµÆÃÏ¤µ¤ó
¡Ö¤ªÍÎÉþ¡¢ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡ª¡×
20Ç¯¤Ö¤ê¤Ë²ñ¤Ã¤¿ÀèÇÚ¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤â¤³¤³¤«¤é¡×¤ÎµÆÃÏ¤µ¤ó¤ÈºÇ¶á¹ÔÆ°¤ò¶¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬Áý¤¨¤¿¡£
±é·à¤Î¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢È¿¾Ê²ñ¤·¤¿¤ê¡¢¤ª·Î¸Å¤·¤¿¤ê¡£¤³¤³¤Ë¤¤Æ¿·¤¿¤ÊÉÕ¤¹ç¤¤¤¬Áý¤¨³Ú¤·¤¤¤Î¤À¤¬¡Ä¡£
µÆÃÏ¤µ¤ó¤ÏÍÎÉþ¤¬¹¥¤¤Ê¿Í¤À¤Ã¤¿µ²±¤Ï¤¢¤ê¡¢³×¥¸¥ã¥ó¤È¤«¡¢¥¨¥Ê¥á¥ë¤Î·¤¤È¤«¡¢¥Ô¥«¥Ô¥«¤·¤¿¤â¤Î¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿°õ¾Ý¡£
¤À¤¬¡¢º£¤Ï¤À¤¤¤ÖÍÍ»Ò¤¬°ã¤¦¤Î¤À¡£
¤Ê¤¼¡©
¡Ö¼«Ê¬¤µ¡¢¹¥¤¤Ê¤ó¤À¤èËÜÅö¤Ï¡£¥¨¥Ê¥á¥ë¤Î·¤¤È¤«¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¤Ê´¶¤¸¤Î¡×
¡Ö¤Ï¤¤¡×
¡Ö¤À¤±¤É¡¢»÷¹ç¤ï¤Ê¤¤¤³¤È¤Ëµ¤¤¬¤Ä¤¤¤¿¤Î¡×
¡Ö»÷¹ç¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡×
¡Ö»÷¹ç¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¡¢¤½¤¦»×¤ï¤Ê¤¤¡©¡×
¡Ö»÷¹ç¤¦¤«»÷¹ç¤ï¤Ê¤¤¤«¤Þ¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈµÆÃÏ¤µ¤ó¤ÎÉþ¤ò¸¡¾Ú¤·¤¿µ²±¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×
¡Ö»÷¹ç¤ï¤Ê¤¤¤Î¤è¡×
¡Ö¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¤«¡×
¡Ö¿Í¤«¤éË«¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤ï¤±¡£¤¹¤´¤¯Éþ¤Ë»×¤¤Æþ¤ì¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ë¡×
¡ÖÍ§¿Í¤È¤«¡¢Èà½÷¤È¤«¡¢»ØÅ¦¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¡©»÷¹ç¤ï¤Ê¤¤¤è¤Ã¤Æ¡×
¡ÖÃ¯¤â¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤è¡¢¸À¤ï¤Ê¤¤¤è¡×
¡Ö¤¸¤ã¤¢»÷¹ç¤ï¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¡¢Ã¯È½ÃÇ¤Ç¤¹¤«¡×
¡Ö¼«Ê¬¡×
¡Ö¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤Í¡¢¤½¤Îµ¤¤Å¤¡×
µÆÃÏ¤µ¤ó¤ÎºÇ¶á¤ÎÁõ¤¤¤Ï¡¢³Î¤«¤Ë»÷¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£²Ä°¦¤¤¡£¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡£¹â¤½¤¦¡£¥Ù¥¹¥È¤¬´ö½Å¤Ë¤â½Å¤Ê¤ê¹ç¤Ã¤ÆÁÇÅ¨¡£
µÆÃÏ¤µ¤ó¤È
µÆÃÏ¤µ¤ó¤Î°Õ³°¤ÊÆÃµ»
¡ÖµÆÃÏ¤µ¤ó¡¢¥Ù¥¹¥È¤É¤Á¤é¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¡Ö¤³¤ì¡¢¼«Ê¬¤Çºî¤Ã¤¿¤Î¤è¡×
¡Ö¤¨¡×
¡Öºî¤Ã¤¿¡×
¡Ö¥¦¥½¤ß¤¿¤¤¡¢¤¹¤´¤¤¡ª¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¡©¡×
¡Ö¥á¥ë¥«¥ê¤Ç¥Ù¥¹¥ÈÇã¤Ã¤Æ¤µ¡¢¤½¤ì¤òË¥¤¤¹ç¤ï¤»¤Æ¤ë¡×
¡Ö¥ß¥·¥ó¤Ç¡©¡×
¡Ö¼êË¥¤¤¡×
¤Þ¤µ¤«¡¢¤½¤ó¤ÊÆÃµ»¤¬¤ª¤¢¤ê¤À¤È¤Ï¡£
³¨¤â¾å¼ê¤¤¤¬ºÛË¥¤â¡£
¡Ö»÷¹ç¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×
¡Ö¤½¤¦¤Ê¤Î¤è¡¢Ë«¤á¤é¤ì¤ë¤è¡£¤Ç¤â¤µ¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Î¡¢¤ª¤Ü¤Ã¤Á¤ã¤Þ¤Ã¤Ý¤¤´¶¤¸¤ÎÉþ¡¢¹¥¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤è¡×
¡Ö¹¥¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡×
¡Ö¹¥¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×
¡Ö¤¸¤ã¤¢¡¢¤Ê¤ó¤ÇÃå¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡©¡×
¡Ö»÷¹ç¤¦¤«¤é¡£¤¤¤ä¡¢Á°¤Ï¤µ¡¢¹¥¤¤Ê¤Î¤ËË«¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤ï¤±¡£¤Ê¤ó¤Ç¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ë»÷¤Æ¤ëÇÐÍ¥¤µ¤ó¤È¤«¤ÎÃå¤Æ¤ë¤â¤Î¤ò¿¿»÷¤·¤¿¤Î¡¢¤½¤·¤¿¤éË«¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×
¡Ö»÷¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢´é¤¬»÷¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¡Ö¤Þ¤¢¡¢¤½¤¦¤À¤Í¡¢¤Þ¤º´é¤À¤Í¡×
¡Ö»÷¤Æ¤ëÊ·°Ïµ¤¤Î¡¢¤½¤ÎÇÐÍ¥¤µ¤ó¤È¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤ª¤Ê¤¸¤è¤¦¤ÊÍÎÉþ¤òÃå¤Æ¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¡Ö¤½¤¦¤À¤Í¡×
¤Ê¤ë¤Û¤É¡£ÌÌÇò¤¤»ëÅÀ¡£¹Í¤¨¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
ËÜÏ¢ºÜ¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿ÀÄÌÚ¤µ¤ó¤ÎÃø½ñ¡ØÊì¡Ù
¤ï¤¿¤·¤ÏÃ¯¤Î»äÉþ¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤¿¤é¤¤¤¤¡©
¡ÖµÆÃÏ¤µ¤ó¡¢¤¸¤ã¤¢¤ï¤¿¤·¤Ï¤É¤ó¤Ê¤Î¤¬»÷¹ç¤¤¤Þ¤¹¤«¤Í¡©¡×
¡ÖÀÄÌÚ¤µ¤ó¤Ï¤µ¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥Ð¡¼¥ó¤ÈÇÉ¼ê¤Ê¤Î¤¬»÷¹ç¤¦¤È»×¤¦¤è¡×
¤È¡¢¸þ¤«¤Ã¤¿¸ÅÃå²°¤µ¤ó¤Ë¤ÆµÆÃÏ¤µ¤ó¤¬¤ï¤¿¤·¤ËÁª¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿ÍÎÉþ¤Ï¡¢¥Ñ¡¼¥×¥ë¤ÎÀïÆ®Éþ¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ë¥Ã¥È¤Ç¤¢¤ê¡¢¼«Ê¬¤Ç¸À¤¦¤Î¤â¤Ê¤ó¤À¤¬»÷¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤±¤É¡¢°ìÅÙÍè¤¿¤é°õ¾Ý¤¬¤Ä¤¤¹¤®¤ë¤«¤é2ÅÙ¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÃå¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦À¤¤Ë¤â¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¤ÍýÍ³¤Ç¡¢Çã¤¦¤Î¤Ï¤ä¤á¤Æ¤ª¤¤¤¿¡£
µÆÃÏ¤µ¤ó¤Ë¶µ¤ï¤Ã¤¿¿·¤·¤¤»ëÅÀ¤Ï¡¢¤ï¤¿¤·¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤¿¡£
°ìÂÎ¤ï¤¿¤·¤Ï¡¢¤É¤ó¤ÊÍÌ¾¿Í¤Î»äÉþ¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤«¤Ê¡¢¤ÈÌÑÁÛ¤¹¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡£
¤¢¤ë¤È¤¥í¥±¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¤µ¤ó¤Ë¤½¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢Èà½÷¤Ï¤³¤¦¸À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÀÄÌÚ¤µ¤ó¤Ï¡¢¥¸¥§¥Ë¥Õ¥¡¡¼¡¦¥í¥Ú¥¹¤Ç¤¹¤è¡×
¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¡£
ÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤ï¤¿¤·¡¢¥¸¥§¥Ë¥Õ¥¡¡¼¡¦¥í¥Ú¥¹¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¡£