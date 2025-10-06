¡ã±£¤¹µÁÊì¡Ã16Ç¯ÌÜ¤ÎµÏ¿¡ä¹ªÌ¯¤ËñÙ¤·¤Æ¤¤¤¿¡©¡Öº£¸å¤ÎÂÐ±þÊýË¡¡×ÏÃ¤·¹ç¤¤¤¿¤¤¤Î¤Ë¡ÚÂè5ÏÃ¤Þ¤ó¤¬¡Û
»ä¡Ê¥«¥Ê¡Ë¤ÏÉ×¤Î¥Þ¥µ¥È¤È3¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¡¢¥æ¥¦¥Þ¡ÊÃæ1¡Ë¡¢¥ì¥¤¡Ê¾®5¡Ë¡¢¥¿¥¯¥È¡Ê¾®2¡Ë¤È¤Î5¿Í²ÈÂ²¤Ç¤¹¡£Æø¤ä¤«¤Ç¹¬¤»¤ÊÆü¾ï¤òÁ÷¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢É×¤È·ëº§¤Ç¤¤ÆËÜÅö¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¤¢¤ëÆü¡¢µÁÊì¤ËÂçÉÂ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ°ì¿Í¤Ã»Ò¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿É×¤Ë¤Ï¡¢20Ç¯°Ê¾å°ú¤¤³¤â¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ª·»¤µ¤ó¤¬¤¤¤ë¤È¹ð¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£·ëº§¤·¤Æ16Ç¯¡¢¤º¤Ã¤È±£¤µ¤ì¤Ä¤Å¤±¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤¸¤ã¤¢·ëº§º¾µ½¤ÈÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÀäË¾¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤¢¤ì¤«¤é»ä¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤Ë¤«¤¯¤ï¤¬²È¤Ï´Ø¤ï¤é¤Ê¤¤¡ª¡¡º£¤Þ¤ÇÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤«¤é¡¢¤³¤ì¤«¤é¤À¤Ã¤ÆÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡Ä¡ÄµÁ·»¤òÍÜ¤Ã¤Æ¤¤¤ëµÁÎ¾¿Æ¤Ë¤â¤·¤â¤Î¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
µÁ·»¤ÎÂ¸ºß¤ò±£¤·¤Æ¤¤¤¿É×¤Ë¤Ï¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÀÕÇ¤¤ò¤È¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£²¿¤Îºá¤â¤Ê¤¤»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¡¢20Ç¯°Ê¾å°ú¤¤³¤â¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂç¿Í¤ÎÀÕÇ¤¤ò¼è¤é¤»¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤¤Þ¤»¤ó¡£Àè¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¤Þ¤¹¤Þ¤¹¶²ÉÝ¤¬½±¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤±¤ì¤É¡Ä¡Ä¡£
¹Í¤¨¤ì¤Ð¹Í¤¨¤ë¤Û¤É¡¢¼¡¡¹¤ÈÉÔ°Â¤¬½±¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£·ëº§Åö»þ¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¯¤ì¤ëÉ×¤Ë¹¥´¶¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤±¤ì¤Éº£»×¤¨¤Ð¤½¤ì¤âµÁ·»¤ÎÂ¸ºß¤òÃÎ¤é¤ì¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤¦»×¤¦¤ÈºÆ¤ÓÎ¢ÀÚ¤é¤ì¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤È¤Ë¤«¤¯¿´ÇÛ¤Ê¤Î¤Ï»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÀäÂÐ¤Ë¤³¤ÎÀè¡¢µÁ·»¤ÎÌÌÅÝ¤ò¸«¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·É×¤Ï¡ÖÌÂÏÇ¤Ï¤«¤±¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤È¸À¤¦¤À¤±¤ÇÆ¨¤²¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÏÃ¤·¹ç¤¤¤Ë±þ¤¸¤Æ¤¯¤ì¤è¤¦¤È¤Ï¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë²¿¤â¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¼êÁ°¡¢ÉÔ²º¤Ê¶õµ¤¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤Ê¤«¤Ê¤«É×ÉØ2¿Í¤¤ê¤ÇÏÃ¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢¤â¤É¤«¤·¤¤Æü¡¹¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¸¶°Æ¡¦¥Þ¥Þ¥¹¥¿¡¡µÓËÜ¡¦ÅÏÊÕÂ¿³¨¡¡¡¡ÊÔ½¸¡¦°æ°Ë¥Æ¥ì»Ò
