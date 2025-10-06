¡ÈÎý½¬¾ì¤Î¤ª¤¸¤µ¤ó¡É¤ò¡Ö¸«ÊÖ¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¡¡½éV¿ë¤²¤¿²¼²È½¨Î°¤¬Âç»ö¤Ë¤¹¤ë¤æ¤Ã¤¯¤ê¥¹¥¤¥ó¥°
¡ã¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥óÅì³¤¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡¡ºÇ½ªÆü¡þ5Æü¡þ»°¹¥¥«¥ó¥È¥ê¡¼¶æ³ÚÉô À¾¥³¡¼¥¹¡Ê°¦ÃÎ¸©¡Ë¡þ7300¥ä¡¼¥É¡¦¥Ñ¡¼71¡äºòµ¨½é¥·¡¼¥É¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¥×¥í3Ç¯ÌÜ¤Î23ºÐ¡¦²¼²È½¨Î°¡Ê¤·¤â¤±¡¦¤¹¤°¤ë¡Ë¤Ï¼ó°Ì¥¿¥¤¤«¤é½Ð¤¿ºÇ½ªÆü¡¢1¥¤¡¼¥°¥ë¡¦7¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¦2¥Ü¥®¡¼¤Î¡Ö64¡×¤Ç²ó¤ê¡¢2°Ì¤Ë1ÂÇº¹¤ò¤Ä¤±¤ÆÆ¨¤²ÀÚ¤ê¡£¥×¥í25»î¹çÌÜ¤Î½Ð¾ì¤Ç¥Ä¥¢¡¼½éÍ¥¾¡¤ò¿ë¤²¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û°ì±þ¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º
½éÆü¤«¤é¡Ö67¡×¡Ö67¡×¡Ö69¡×¤È60Âæ¤òÊÂ¤Ù¤Æ·Þ¤¨¤¿ºÇ½ªÆü¡£¡Ö¡ÊÂç²ñ¤¬¡Ë»Ï¤Þ¤ëÁ°¤«¤é¡Ø1Æü¤ÏÀäÂÐ¤ËÊø¤¹¡Ù¤ß¤¿¤¤¤ÊÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ø¤½¤í¤½¤íÍè¤ë¤«¤Ê¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Íè¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£·ë²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¡£ºÇ½ªÆü¤ÏÊø¤¹¤É¤³¤í¤«¡¢¥Ð¡¼¥Ç¥£¥é¥Ã¥·¥å¤ÇÍ½ª¤ÎÈþ¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£¾¡°ø¤È¤·¤Æ¡¢¡Öº£½µ¤Ï¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÎÉ¤¯¤Æ¡¢¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤ÆÂÇ¤Æ¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»ý¤ÁÁ°¤Î¥·¥ç¥Ã¥ÈÎÏ¤òµó¤²¤ë¡£¶¯µ¤¤Ë¹¶¤á¤ë¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤µ¤â»ý¤Á¹ç¤ï¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢¿ÈÄ¹180¥»¥ó¥Á¡¢ÂÎ½Å85¥¥í¤ÎÂç¤¤ÊÂÎ¤Ç¡¢¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿¥ê¥º¥à¤«¤é¡È¥Ó¥·¥Ã¡É¤È¿¶¤êÈ´¤¯¤Î¤¬²¼²È¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¡£¡Ö¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ÎÃæ¤Ç¤â¤·¤Ã¤«¤êÂÇ¤Ä¤³¤È¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤Ã¤«¤êÂÇ¤Ä°Õ¼±¤¬¶¯¤¹¤®¤ë¤È¡¢ÀÚ¤êÊÖ¤·¤¬Áá¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¥ß¥¹¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¤·¤¿¥ê¥º¥à¤Ç¡¢¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤ò¤Á¤ã¤ó¤È¼è¤ì¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¡£ºÇ¸å¤Î18ÈÖ¤Î2ÂÇÌÜ¤Ï°Õ¼±¤·¤Þ¤·¤¿¡×18ÈÖ¤Ï¥°¥ê¡¼¥ó¤Î±¦²£¤È¼êÁ°¤ËÃÓ¤¬ÂÔ¤Á¹½¤¨¡¢¥Ô¥ó¤Ï±¦¤«¤é4¥ä¡¼¥É¤ÈÃ¼¤ËÀÚ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢²Ì´º¤Ë¹¶¤á¤Æ5¥á¡¼¥È¥ë¤Ë¤Ä¤±¤¿¡£ÄÉ¤¤¤¹¤¬¤ë°Â¿¹°ìµ®¤ò¿¶¤êÀÚ¤Ã¤¿¥¦¥£¥Ë¥ó¥°¥·¥ç¥Ã¥È¤À¤Ã¤¿¡£²¼²È¤Î¥ê¥º¥à¤Ï¡¢ÀÎ¤«¤é¤è¤¯¸À¤ï¤ì¤ë¡Ö¥Á¥ã¡Á¡¢¥·¥å¡Á¡¢¥á¥ó¡×¤Ç¤Ï´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¤Û¤É¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±¤¸¤¯´Ë¤ä¤«¤Ê¥¹¥¤¥ó¥°¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë»þ¾¾¸»Â¢¤È²ó¤ë¤È¡Ö¤¤¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¿¶¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡£ÂÇ¤ÁµÞ¤®¤¬¤Á¤Ê¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤³¤½»²¹Í¤Ë¤·¤¿¤¤¥ê¥º¥à¤À¤í¤¦¡£²áµî¤Ë¤Ï¡È¤æ¤Ã¤¯¤ê¡É¤òÈãÈ½¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£Îý½¬¾ì¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¸«ÃÎ¤é¤ÌÇ¯ÇÛ¤ÎÃËÀ¤¬À¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¿¡£¡Ö¡Ø¤æ¤Ã¤¯¤ê¤¹¤®¤ë¤«¤é¤¢¤«¤ó¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡Ä¡£¤Ç¤â¼«Ê¬¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¶Ê¤²¤º¤Ë¡¢¤¤¤Ä¤«¸«ÊÖ¤½¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£¼þ°Ï¤«¤é²¿¤ò¸À¤ï¤ì¤è¤¦¤È¡¢¼«Ê¬¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò´Ó¤¯¶¯¤µ¤â»ý¤Á¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¡£Âçºå³Ø±¡Âç¹â¹»3Ç¯»þ¡¢2019Ç¯Âç²ñ¤ÎÍ½Áª²ñ¤òÆÍÇË¤·¤Æ¡¢½é¤á¤Æ¥Ä¥¢¡¼½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤Î¤¬º£Âç²ñ¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ2Ç¯¸å¤Î21Ç¯Âç²ñ¤Ç¤Ï¥×¥í¥Ä¥¢¡¼¤Ç½é¤á¤ÆÍ½Áª¤òÄÌ²á¡£40°Ì¥¿¥¤¤Ç¥Ù¥¹¥È¥¢¥Þ¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¾¡¤Á¤¿¤¤Âç²ñ¤À¤Ã¤¿¡×¤È»×¤¤Æþ¤ì¤Î¶¯¤¤»°¹¥CC¤Ç½éÍ¥¾¡¤òµó¤²¤¿¡£¾Íè¤ÏÊÆ¥Ä¥¢¡¼Ä©Àï¤òÇ°Æ¬¤ËÃÖ¤¡¢¡Ö¥Þ¥¹¥¿¡¼¥º¡×½Ð¾ì¤òÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤ë¡£¤½¤ÎÁ°¤Ë¡Ö°ìÈÖµ¤¹ç¤¬Æþ¤ë¤·¡¢¿ÍÀ¸¤ÎÃæ¤Ç¤â¼è¤ê¤¿¤¤¥¿¥¤¥È¥ë¤Î°ì¤Ä¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢²¼²È¤Î¼¡Àï¤È¤Ê¤ëÍè½µ¤Î¡ÖÆüËÜ¥ª¡¼¥×¥ó¡×¡ÊÆÊÌÚ¸©¡¦Æü¸÷¥«¥ó¥Ä¥ê¡¼¶æ³ÚÉô¡Ë¤À¡£º£Ç¯¤ÏÍ¥¾¡¼Ô¤Ë26Ç¯¥Þ¥¹¥¿¡¼¥º¤Î½Ð¾ì¸¢¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤ë¡£ÆüËÜ¥¿¥¤¥È¥ë¤ÎÀè¤Ë¡¢¤¢¤³¤¬¤ì¤Î¥ª¡¼¥¬¥¹¥¿¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤³¤Î»î¹ç¤ÇÍ¥¾¡¤Ç¤¤ÆÃÆ¤ß¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¼«¿È¤Ø¤Î´üÂÔ¤â¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥ª¡¼¥×¥ó¤Ç¤â¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¥ê¥º¥à¤Î²¼²È¤ËÃíÌÜ¤À¡£¡ÊÊ¸¡¦¾®¹âÂó¡Ë
<¥´¥ë¥Õ¾ðÊóALBA.Net>
¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥óÅì³¤¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡¡ºÇ½ª·ë²Ì
ºÇ¿·¡ª¡¡ÃË»Ò¾Þ¶â¥é¥ó¥¥ó¥°
¡ÖÃÓ¤ËÆþ¤ì¤¿¤éµÕÅ¾Éé¤±¡Ä¡×½Å°µ¤«¤«¤ë½ªÈ×Àï¡¡½éV¿ë¤²¤¿23ºÐ¤Î¿´ÌÏÍÍ
²¼²È½¨Î°¡¡¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡õÀ®ÀÓ
ÆüËÜ½÷»Ò¥ª¡¼¥×¥ó¡¡ºÇ½ª·ë²Ì
¡Ú¼Ì¿¿¡Û°ì±þ¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º
½éÆü¤«¤é¡Ö67¡×¡Ö67¡×¡Ö69¡×¤È60Âæ¤òÊÂ¤Ù¤Æ·Þ¤¨¤¿ºÇ½ªÆü¡£¡Ö¡ÊÂç²ñ¤¬¡Ë»Ï¤Þ¤ëÁ°¤«¤é¡Ø1Æü¤ÏÀäÂÐ¤ËÊø¤¹¡Ù¤ß¤¿¤¤¤ÊÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ø¤½¤í¤½¤íÍè¤ë¤«¤Ê¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Íè¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£·ë²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¡£ºÇ½ªÆü¤ÏÊø¤¹¤É¤³¤í¤«¡¢¥Ð¡¼¥Ç¥£¥é¥Ã¥·¥å¤ÇÍ½ª¤ÎÈþ¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£¾¡°ø¤È¤·¤Æ¡¢¡Öº£½µ¤Ï¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÎÉ¤¯¤Æ¡¢¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤ÆÂÇ¤Æ¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»ý¤ÁÁ°¤Î¥·¥ç¥Ã¥ÈÎÏ¤òµó¤²¤ë¡£¶¯µ¤¤Ë¹¶¤á¤ë¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤µ¤â»ý¤Á¹ç¤ï¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢¿ÈÄ¹180¥»¥ó¥Á¡¢ÂÎ½Å85¥¥í¤ÎÂç¤¤ÊÂÎ¤Ç¡¢¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿¥ê¥º¥à¤«¤é¡È¥Ó¥·¥Ã¡É¤È¿¶¤êÈ´¤¯¤Î¤¬²¼²È¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¡£¡Ö¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ÎÃæ¤Ç¤â¤·¤Ã¤«¤êÂÇ¤Ä¤³¤È¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤Ã¤«¤êÂÇ¤Ä°Õ¼±¤¬¶¯¤¹¤®¤ë¤È¡¢ÀÚ¤êÊÖ¤·¤¬Áá¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¥ß¥¹¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¤·¤¿¥ê¥º¥à¤Ç¡¢¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤ò¤Á¤ã¤ó¤È¼è¤ì¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¡£ºÇ¸å¤Î18ÈÖ¤Î2ÂÇÌÜ¤Ï°Õ¼±¤·¤Þ¤·¤¿¡×18ÈÖ¤Ï¥°¥ê¡¼¥ó¤Î±¦²£¤È¼êÁ°¤ËÃÓ¤¬ÂÔ¤Á¹½¤¨¡¢¥Ô¥ó¤Ï±¦¤«¤é4¥ä¡¼¥É¤ÈÃ¼¤ËÀÚ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢²Ì´º¤Ë¹¶¤á¤Æ5¥á¡¼¥È¥ë¤Ë¤Ä¤±¤¿¡£ÄÉ¤¤¤¹¤¬¤ë°Â¿¹°ìµ®¤ò¿¶¤êÀÚ¤Ã¤¿¥¦¥£¥Ë¥ó¥°¥·¥ç¥Ã¥È¤À¤Ã¤¿¡£²¼²È¤Î¥ê¥º¥à¤Ï¡¢ÀÎ¤«¤é¤è¤¯¸À¤ï¤ì¤ë¡Ö¥Á¥ã¡Á¡¢¥·¥å¡Á¡¢¥á¥ó¡×¤Ç¤Ï´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¤Û¤É¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±¤¸¤¯´Ë¤ä¤«¤Ê¥¹¥¤¥ó¥°¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë»þ¾¾¸»Â¢¤È²ó¤ë¤È¡Ö¤¤¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¿¶¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡£ÂÇ¤ÁµÞ¤®¤¬¤Á¤Ê¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤³¤½»²¹Í¤Ë¤·¤¿¤¤¥ê¥º¥à¤À¤í¤¦¡£²áµî¤Ë¤Ï¡È¤æ¤Ã¤¯¤ê¡É¤òÈãÈ½¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£Îý½¬¾ì¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¸«ÃÎ¤é¤ÌÇ¯ÇÛ¤ÎÃËÀ¤¬À¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¿¡£¡Ö¡Ø¤æ¤Ã¤¯¤ê¤¹¤®¤ë¤«¤é¤¢¤«¤ó¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡Ä¡£¤Ç¤â¼«Ê¬¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¶Ê¤²¤º¤Ë¡¢¤¤¤Ä¤«¸«ÊÖ¤½¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£¼þ°Ï¤«¤é²¿¤ò¸À¤ï¤ì¤è¤¦¤È¡¢¼«Ê¬¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò´Ó¤¯¶¯¤µ¤â»ý¤Á¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¡£Âçºå³Ø±¡Âç¹â¹»3Ç¯»þ¡¢2019Ç¯Âç²ñ¤ÎÍ½Áª²ñ¤òÆÍÇË¤·¤Æ¡¢½é¤á¤Æ¥Ä¥¢¡¼½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤Î¤¬º£Âç²ñ¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ2Ç¯¸å¤Î21Ç¯Âç²ñ¤Ç¤Ï¥×¥í¥Ä¥¢¡¼¤Ç½é¤á¤ÆÍ½Áª¤òÄÌ²á¡£40°Ì¥¿¥¤¤Ç¥Ù¥¹¥È¥¢¥Þ¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¾¡¤Á¤¿¤¤Âç²ñ¤À¤Ã¤¿¡×¤È»×¤¤Æþ¤ì¤Î¶¯¤¤»°¹¥CC¤Ç½éÍ¥¾¡¤òµó¤²¤¿¡£¾Íè¤ÏÊÆ¥Ä¥¢¡¼Ä©Àï¤òÇ°Æ¬¤ËÃÖ¤¡¢¡Ö¥Þ¥¹¥¿¡¼¥º¡×½Ð¾ì¤òÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤ë¡£¤½¤ÎÁ°¤Ë¡Ö°ìÈÖµ¤¹ç¤¬Æþ¤ë¤·¡¢¿ÍÀ¸¤ÎÃæ¤Ç¤â¼è¤ê¤¿¤¤¥¿¥¤¥È¥ë¤Î°ì¤Ä¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢²¼²È¤Î¼¡Àï¤È¤Ê¤ëÍè½µ¤Î¡ÖÆüËÜ¥ª¡¼¥×¥ó¡×¡ÊÆÊÌÚ¸©¡¦Æü¸÷¥«¥ó¥Ä¥ê¡¼¶æ³ÚÉô¡Ë¤À¡£º£Ç¯¤ÏÍ¥¾¡¼Ô¤Ë26Ç¯¥Þ¥¹¥¿¡¼¥º¤Î½Ð¾ì¸¢¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤ë¡£ÆüËÜ¥¿¥¤¥È¥ë¤ÎÀè¤Ë¡¢¤¢¤³¤¬¤ì¤Î¥ª¡¼¥¬¥¹¥¿¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤³¤Î»î¹ç¤ÇÍ¥¾¡¤Ç¤¤ÆÃÆ¤ß¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¼«¿È¤Ø¤Î´üÂÔ¤â¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥ª¡¼¥×¥ó¤Ç¤â¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¥ê¥º¥à¤Î²¼²È¤ËÃíÌÜ¤À¡£¡ÊÊ¸¡¦¾®¹âÂó¡Ë
<¥´¥ë¥Õ¾ðÊóALBA.Net>
¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥óÅì³¤¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡¡ºÇ½ª·ë²Ì
ºÇ¿·¡ª¡¡ÃË»Ò¾Þ¶â¥é¥ó¥¥ó¥°
¡ÖÃÓ¤ËÆþ¤ì¤¿¤éµÕÅ¾Éé¤±¡Ä¡×½Å°µ¤«¤«¤ë½ªÈ×Àï¡¡½éV¿ë¤²¤¿23ºÐ¤Î¿´ÌÏÍÍ
²¼²È½¨Î°¡¡¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡õÀ®ÀÓ
ÆüËÜ½÷»Ò¥ª¡¼¥×¥ó¡¡ºÇ½ª·ë²Ì