1.³µ¶·
Àè½µËö¤ÎÊÆ¹ñ»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢¼çÍ×3»Ø¿ô¤¬¤Þ¤Á¤Þ¤Á¤Ç¼è°ú¤ò½ª¤¨¤Þ¤·¤¿¡£FRB¡ÊÊÆÏ¢Ë®½àÈ÷À©ÅÙÍý»ö²ñ¡Ë¤Ë¤è¤ëÄÉ²ÃÍø²¼¤²´ÑÂ¬¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢¼çÎÏ³ô¤Î¾å¾º¤ËÂÐ¤·¤Æ½ÐÃÙ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥·¥Ö³ô¤Ê¤É¤¬Çã¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¾å¾º¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Ï¥¤¥Æ¥¯³ô¤Ë¤ÏÇä¤ê¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¡£
S&P500³ô²Á»Ø¿ô¤â0.44¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¤Î6,715¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¼è°ú¤ò½ª¤¨¡¢¾®Éý¤ËÂ³¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢¹âPER¤Î¥Ï¥¤¥Æ¥¯³ôÃæ¿´¤Ë¹½À®¤µ¤ì¤ë¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯Áí¹ç³ô²Á»Ø¿ô¤Ï63¥Ý¥¤¥ó¥È°Â¤Î22,780¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¼è°ú¤ò½ª¤¨¡¢6Æü¤Ö¤ê¤ËÈ¿Íî¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2.·ÐºÑ»ØÉ¸Åù
9·î¤ÎISMÈóÀ½Â¤¶È·Êµ¤»Ø¿ô¤Ï50.0¤È¤Ê¤ê¡¢»Ô¾ìÍ½ÁÛ¡¢Á°²ó¤Î¿ôÃÍ¤ò¤È¤â¤Ë²¼²ó¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
3.¶È¼ïÊÌÆ°¸þ
S&P500¤Î¶È¼ïÊÌ³ô²Á»Ø¿ô¤Ç¤Ï¡¢Á´11¶È¼ï¤Î¤¦¤Á¡¢7¶È¼ï¤¬¾å¾º¤·¤Þ¤·¤¿ÆÃ¤Ë¸ø±×»ö¶È¤È¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¤Ï1%°Ê¾å¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢°ìÈÌ¾ÃÈñºâ¡¦¥µー¥Ó¥¹¡¢¾ðÊóµ»½Ñ¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¡¦¥µー¥Ó¥¹¡¢À¸³èÉ¬¼ûÉÊ¤Î4¶È¼ï¤¬²¼Íî¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
4.¸ÄÊÌÌÃÊÁÆ°¸þ
¥À¥¦Ê¿¶Ñ¹½À®ÌÃÊÁ¤Ï30ÌÃÊÁÃæ21ÌÃÊÁ¤¬¾å¾º¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¥Ø¥ë¥¹¡¦¥°¥ëー¥×¡ÎUNH¡Ï¤¬1.8%¾å¾º¤·¡¢¹½À®ÌÃÊÁÃæ¤Î¾å¾ºÎ¨¥È¥Ã¥×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥È¥é¥Ù¥éー¥º¡¦¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¥º¡ÎTRV¡Ï¡¢¥¥ã¥¿¥Ô¥éー¡ÎCAT¡Ï¡¢¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¡¦¥¨¥ó¥É¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¡ÎJNJ¡Ï¡¢¥´ー¥ë¥É¥Þ¥ó¡¦¥µ¥Ã¥¯¥¹¡ÎGS¡Ï¡¢¥Ó¥¶¡ÎV¡Ï¤Ï1%Âæ¤Î¾å¾º¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢9ÌÃÊÁ¤¬²¼Íî¤È¤Ê¤ê¡¢¥¢¥Þ¥¾¥ó¡¦¥É¥Ã¥È¥³¥à¡ÎAMZN¡Ï¤¬1%Ä¶²¼Íî¤·¤¿¤Û¤«¡¢¥Ê¥¤¥¡ÎNKE¡Ï¤¬3%Ä¶²¼Íî¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥À¥¦Ê¿¶Ñ¹½À®ÌÃÊÁ°Ê³°¤Ç¤Ï¡¢USA¡¦¥ì¥¢¡¦¥¢ー¥¹¡ÎUSAR¡Ï¤ÏÆ±¼ÒCEO¤¬¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤È¤Î¸ò¾Ä¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¡¢À¯ÉÜ¤È¤Î·ÀÌó¤È¤¤¤Ã¤¿´üÂÔ´¶¤«¤éÇã¤ï¤ì¡¢14.3¡ó¹â¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¤ÇÈ¾Æ³ÂÎ¤Î¥¢¥×¥é¥¤¥É¡¦¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ë¥º¡ÎAMAT¡Ï¤Ï¿·¤¿¤ÊÃæ¹ñ¸þ¤±Í¢½Ðµ¬À©¶¯²½¤¬Âè4»ÍÈ¾´ü¤Î¶ÈÀÓ¤Ë±Æ¶Á¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿·üÇ°¤¬Çä¤êºàÎÁ¤È¤Ê¤ê¡¢2.7¡ó°Â¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Åý¹ç·¿¥ê¥¾ー¥È±¿±Ä¤Î¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¡¦¥µ¥ó¥º¡ÎLVS¡Ï¤ÏÃæ¹ñ¤Î¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥¦¥¤ー¥¯Ãæ¤Ë¤ª¤±¤ëµÒÂ¤¬ÁÛÄê¤ò²¼²ó¤ë¤È¤Î¸«Êý¤«¤éÇä¤é¤ì¡¢7.4¡ó°Â¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Çー¥¿Ê¬ÀÏ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Î¥Ñ¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¥º¡ÎPLTR¡Ï¤â¡¢ÊÆÎ¦·³¸þ¤±¤ËÄó¶¡¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Ç¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ー¾õ¤ÎÀÈ¼åÀ¤¬ÌäÂê»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤ÎÊóÆ»¤«¤é¤«7.5¡ó°Â¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
5.°ÙÂØ¡¦¶âÍøÅù
Ä¹´ü¶âÍø¤Ï¡¢Á°ÆüÈæ0.04%¹â¤¤4.12¡ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£6ÆüÄ«¤Î¥É¥ë±ß¤Ï¡¢149±ßÂæÁ°È¾¤Ç¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
VIEW POINT: º£Æü¤Î»ëÅÀ
Àè½µËö¤ÎÊÆ¹ñ»Ô¾ì¤Ï¥Ï¥¤¥Æ¥¯³ô¤ËÇä¤ê¤¬½Ð¤ë¤â¡¢¥À¥¦Ê¿¶Ñ¤Ï6ÆüÂ³¿¤È³ô¹â´ðÄ´¤¬Â³¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢½µËö¤Ï¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¹â»ÔÁáÉÄÁ°·ÐºÑ°ÂÊÝÃ´ÅöÁê¤¬ÁíºÛ¤ËÁªÇ¤¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤Ï¡¢³ÕÎ½¿Í»ö¤ä¿·À¯¸¢¤ÎÀ¯ºö¤Ë»Ô¾ì¤ÎÌÜÀþ¤Ï°Ü¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÜÆü¤Ï¹â»ÔÁíºÛ¤Î½¢Ç¤¤ò¹¥´¶¤·¤¿Çã¤¤¤¬Í¥Àª¤Ç¤Î¥¹¥¿ー¥È¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
