¡¡¡þ¥¢¡¦¥ê¡¼¥°ÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥º¡¡Âè2Àï¡¡¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º 13¡½7 ¥ä¥ó¥¡¼¥¹¡Ê2025Ç¯10·î5Æü¡¡¥È¥í¥ó¥È¡Ë
¡¡¥¢¡¦¥ê¡¼¥°Âè1¥·¡¼¥É¤Î¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤¬Âè4¥·¡¼¥É¤Î¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤ËËÜµò¤Ç2Ï¢¾¡¤·¡¢¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥º¡ÊLCS¡Ë¿Ê½Ð¤Ø²¦¼ê¤ò¤«¤±¤¿¡£Âè3Àï¤Ï7Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö8Æü¡Ë¤Ë¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡º£µ¨MLBºÇÂ¿19¾¡º¸ÏÓ¤Î¥ä¥ó¥¡¼¥¹¡¦¥Õ¥ê¡¼¥É¤ò½øÈ×¤ÇÂÇ¤ÁÊø¤·¤¿¡£2²ó¡¢5ÈÖ¡¦¥Ð¡¼¥·¥ç¤Î±¦ÍãÀþ¤Ø¤ÎÂÇµå¤ò¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Î¥¸¥ã¥Ã¥¸¤¬¥Õ¥¡¡¼¥ë¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¸å°ï¡£Ìµ»à»°ÎÝ¤«¤é6ÈÖ¡¦¥¯¥ì¥á¥ó¥È¤Îº¸±Û¤¨2¥é¥ó¤ÇÀèÀ©¤·¤¿¡£¡¡3²ó¤Ë¤ÏÆâÌî¥´¥í¤Î´Ö¤Ë1ÅÀ¤òÄÉ²Ã¤¹¤ë¤È¡¢¥Ð¡¼¥·¥ç¡¢¥¯¥ì¥á¥ó¥È¤ÎÏ¢Â³Å¬»þÂÇ¤Ç¤³¤Î²ó·×3ÅÀ¡£4²ó¡¢1»àËþÎÝ¤Ç¼çË¤¤Î3ÈÖ¡¦¥²¥ì¥í¤¬¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¡ÊPS¡ËµåÃÄ»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë¥°¥é¥ó¥É¥¹¥é¥à¤òº¸Íã¾åÃÊ¤ØÃ¡¤¹þ¤à¤È¡¢¾ìÆâ¤ÏÁíÎ©¤Á¡£¥À¥°¥¢¥¦¥È¤Ç½ËÊ¡¤µ¤ì¤¿¥²¥ì¥í¤¬¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ØºÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Þ¤Ç¡Ö¥¦¥é¥Ç¥£¡¼¡×¥³¡¼¥ë¤¬ÌÄ¤ê»ß¤Þ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡4²ó¤Ï¥Ð¡¼¥·¥ç¤Ë¤â2¥é¥ó¡¢5²ó¤Ë¤Ï1ÈÖ¡¦¥¹¥×¥ê¥ó¥¬¡¼¤Ë¥½¥í¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤Æ12¡½0¡£¥Ð¡¼¥·¥ç¤Ï6²ó¤Ë¤â2ÂÇÀÊÏ¢Â³¥½¥í¤òÊü¤Ä¤Ê¤É5ÂÇ¿ô4°ÂÂÇ4ÂÇÅÀ¤ÎÂçË½¤ì¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È1½äÌÜ»ØÌ¾ÆþÃÄ¤Ç¡¢9·î¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î±¦ÏÓ¥¤¥¨¥µ¥Ù¡¼¥¸¤Ï¡¢µåÃÄºÇÇ¯¾¯µÏ¿¤Î22ºÐ69Æü¤Ç¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó(PS¡Ë½éÀèÈ¯¡£3²ó¤Î8ÈÖ¡¦¥Ü¥ë¥Ô¤«¤é4²ó¤Î4ÈÖ¡¦¥é¥¤¥¹¤Þ¤Ç6¼ÔÏ¢Â³»°¿¶¤òÃ¥¤¤¡¢²áµî¤Ë¥Ð¡¼¥é¥ó¥À¡¼¡Ê2ÅÙ¡Ë¡¢¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤é7¿Í¤¬µÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ëPS¤ÎMLB¥¿¥¤µÏ¿¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£5²ó1»à¤ò¼è¤Ã¤¿¾ìÌÌ¤Ç¸òÂå¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢µö¤·¤¿Áö¼Ô¤Ï½é²ó¤Ë2ÈÖ¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¸¤ËÍ¿¤¨¤¿»Íµå¤À¤±¤ÇÌµ°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤È°µ´¬¤ÎÅêµå¡£11Ã¥»°¿¶¤ÏµåÃÄ¤ÎPS¿·µÏ¿¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¤¥¨¥µ¥Ù¡¼¥¸¤Î¹ßÈÄ¸å¡¢6¡¢7²ó¤Ç¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Ë·×7ÅÀ¤òµö¤·¤¿¤¬¡¢8²ó¤Ï¥Ð¡¼¥é¥ó¥É¡¢9²ó¤Ï¥É¥ß¥ó¥²¥¹¤È¾¡¤Á¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤òÅêÆþ¤·¤ÆÆ¨¤²ÀÚ¤ê¡£2»î¹çÏ¢Â³2·å°ÂÂÇ¡õÆÀÅÀ¤È¤Ê¤ë5ËÜÎÝÂÇ15°ÂÂÇ13ÆÀÅÀ¤ÇÏ¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥¸¡¦¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¡×¤Ë¤è¤ë¤È2»î¹ç·×23ÆÀÅÀ¤ÏPS¤ÎMLBºÇÂ¿µÏ¿¡£Âç¥ê¡¼¥°¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Î¥µ¥é¡¦¥é¥ó¥°¥¹µ¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢PS5»î¹çÀ©¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤Ç2¾¡0ÇÔ¤È¥ê¡¼¥É¤·¤¿¥Á¡¼¥à¤Ï90²óÃæ80²ó¤¬ÆÍÇË¤Ç³ÎÎ¨88.9¡ó¡¢ÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥º¤¬¸½¹Ô¤Î2¡½2¡½1¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤éËÜµò¤Ç½éÀï¤«¤é2Ï¢¾¡¤·¤¿¥Á¡Ý¥à¤Ï34²óÃæ31²ó¡Ê¥¹¥¤¡¼¥×20²ó´Þ¤à¡Ë¤¬ÆÍÇË¤Ç³ÎÎ¨91.2¡ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢9Ç¯¤Ö¤ê¤ÎLCS¿Ê½Ð¤ØÂç¤¤¯Á°¿Ê¤·¤¿¡£