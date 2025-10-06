¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡ÙÂè7²ó¡¡¥È¥¤Î¤ª¸«¹ç¤¤¤¬·è¤Þ¤ë¡Ú¥Í¥¿¥Ð¥ì¤¢¤ê¡Û
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ê¢¨¹â¡á¤Ï¤·¤´¤À¤«¡Ë¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡¢NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¡Ê·î¡ÁÅÚ¡¡Á°8¡§00¡¡NHKÁí¹ç¡¡¢¨ÅÚÍËÆü¤Ï1½µ´Ö¤Î¿¶¤êÊÖ¤ê¡¿·î¡Á¶â¡¡Á° 7¡§30¡¡NHK¡¡BS¡¢BS¥×¥ì¥ß¥¢¥à4K¡Ë¤ÎÂè7²ó¤¬¡¢7Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿Â¿¿ô¡Û¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È32¿Í¤ò¾Ò²ð¡ª¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¡¢µÈÂôÎ¼¡¢ËÌÀî·Ê»Ò¡¢Äé¿¿°ì¤é
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢Åçº¬¤ÇÀ¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦¾¾Ìî¥È¥¡Ê¹âÀÐ¡Ë¤¬¤Ä¤Þ¤º¤¤Ê¤¬¤é¤âÁ°¸þ¤¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤¡¢À¤³¦¤òÅ¾¡¹¤È¤·¤¿Ëö¤ËÆüËÜ¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿³°¹ñ¿Í¤Î±Ñ¸ì¶µ»Õ¤È½Ð²ñ¤¤¡¢¡È²ø¤·¤¤ÏÃ¹¥¤¡É¤È¤¤¤¦¶¦ÄÌÅÀ¤«¤é¼¡Âè¤Ë¿´¤òÄÌ¤ï¤»¤Æ¤¤¤¯¡£¾®ÀôÈ¬±À¤ÎºÊ¡¦¾®Àô¥»¥Ä¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¡¢ÂçÃÀ¤ËºÆ¹½À®¤·¤ÆÅÐ¾ì¿ÍÊªÌ¾¤äÃÄÂÎÌ¾¤Ê¤É¤Ï°ìÉô²þ¾Î¤·¤Æ¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤È¤·¤ÆÉÁ¤¯¡£¸¶ºî¤Ï¤Ê¤¯¡¢µÓËÜ¤Ï¤Õ¤¸¤¤ß¤ÄÉ§»á¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¡£
¢£Âè7²ó¤Î¤¢¤é¤¹¤¸
Áá¤¯·ëº§¤·¤¿¤¤¤È¾Ç¤ë¥È¥¡Ê¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤·¤«¤·¡¢¹©¾ì¤Ç¤Ï¤»¤ó¡Ê°ÂÃ£ÌÚÇµ¡Ë¤ËÂ³¤¡¢¥Á¥è¡ÊÁÒÂô°ÉºÚ¡Ë¤Î·ëº§¤âÎøÀê¤¤ÄÌ¤ê¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£ÀäË¾¤¹¤ë¥È¥¤ò¸«¤«¤Í¡¢¹©¾ì¤Î¼ÒÄ¹¤Ç¤¢¤ê¿ÆÀÌ¤Î±«À¶¿åÑ£¡ÊÄé¿¿°ì¡Ë¤Ï¡¢¥È¥¤òÎå¤Þ¤¹¡É¥é¥ó¥Ç¥Ö¡¼¡É¤ËÍ¶¤¦¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¤Ä¤¤¤Ë¡¢Ñ£¤È¥¿¥¨¡ÊËÌÀî·Ê»Ò¡Ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥È¥¤Î¤ª¸«¹ç¤¤¤¬·è¤Þ¤ë¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢¥È¥¤Î¤ª¸«¹ç¤¤¡¢ÉÏË³Ã¦½ÐÂçºîÀï¤Ï¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¤Î¤«¡©
