¾®·ª½Ü¡ß¥Ï¥ó¡¦¥Ò¥ç¥¸¥å¡ßÀÖÀ¾¿Î¡ßÃæÂ¼¤æ¤ê¡ØÆ¿Ì¾¤ÎÎø¿Í¤¿¤Á¡Ù¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼Áê´Ø¿Þ¤ò¸ø³«¡¢Âç¿Í¤Î»Í³Ñ´Ø·¸¤ËÃíÌÜ
¡¡Æ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖNetflix¡×¤Ç¡¢Æü´Ú¶¦Æ±À©ºî¤µ¤ì¤¿¿·ºî¥É¥é¥Þ¡ØÆ¿Ì¾¤ÎÎø¿Í¤¿¤Á¡Ù¤¬¡¢º£·î16Æü¤ËÇÛ¿®³«»Ï¤È¤Ê¤ë¡£ËÜºî¤Ç¡¢¡ÈÉÔ´ïÍÑ¤ÊÂç¿Í¤¿¤Á¤ÎÎø¡É¤ò·«¤ê¹¤²¤ë»Í¿Í¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼Áê´Ø¿Þ¤È¿·¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤¬²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛNetflix¥·¥ê¡¼¥º¡ØÆ¿Ì¾¤ÎÎø¿Í¤¿¤Á¡Ù¿·¤¿¤Ê¾ìÌÌ¼Ì¿¿
¡¡Æ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖNetflix¡×¤Ë¤Æ¡¢Æü´Ú¶¦Æ±À©ºî¤Î¿·ºî¥É¥é¥Þ¡ØÆ¿Ì¾¤ÎÎø¿Í¤¿¤Á¡Ù¤¬¡¢10·î16Æü¤è¤êÇÛ¿®³«»Ï¤µ¤ì¤ë¡£ËÜºî¤Ç¡ÖÉÔ´ïÍÑ¤ÊÂç¿Í¤¿¤Á¤ÎÎøÌÏÍÍ¡×¤òÉÁ¤¯4¿Í¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼Áê´Ø¿Þ¤È¡¢¿·¤¿¤Ê¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¿Í¤Ë¿¨¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤ÈëÌ©¤òÊú¤¨¤ëÁÔÎ¼¡Ê¾®·ª½Ü¡Ë¤È¡¢¿Í¤ÎÌÜ¤ò¸«¤é¤ì¤Ê¤¤Çº¤ß¤òÊú¤¨¤ë¥Ï¥Ê¡Ê¥Ï¥ó¡¦¥Ò¥ç¥¸¥å¡Ë¤¬±¿Ì¿Åª¤Ë½Ð²ñ¤¤¡¢¸ß¤¤¤Ë¤Ò¤«¤ì¹ç¤¦¡ÈÂç¿Í¤Î¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥³¥á¥Ç¥£¡É¡£
¡¡ÁÔÎ¼¤È¥Ï¥Ê¤Ë²Ã¤¨¡¢ÁÔÎ¼¤Î¿ÆÍ§¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Ï¥Ê¤ÎÊÒ»×¤¤¤ÎÁê¼ê¤Ç¤â¤¢¤ë¹âÅÄ´²¡ÊÀÖÀ¾¿Î¡Ë¡¢¤µ¤é¤Ë´²¤¬¾ï¤Ëµ¤¤Ë¤«¤±¡¢ÁÔÎ¼¤È¥Ï¥Ê¤Î¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¤Ç¤â¤¢¤ëÀº¿À²Ê°å¡¦¥¢¥¤¥ê¡¼¥ó¡ÊÃæÂ¼¤æ¤ê¡Ë¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢£´¿Í¤Î¡ÈÌð°õ¡É¤¬¸òº¹¤¹¤ë¡ÈÂç¿Í¤Î»Í³Ñ´Ø·¸¡É¤¬Êª¸ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¡£
¡¡¿·¤¿¤Ê¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¿Í¤Ë¿¨¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ï¤º¤ÎÁÔÎ¼¤È¿Í¤ÎÌÜ¤ò¸«¤ì¤Ê¤¤¤Ï¤º¤Î¥Ï¥Ê¤ÎÆó¿Í¤¬¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¸«¤Ä¤á¤¢¤¤¿¨¤ì¹ç¤ª¤¦¤È¤¹¤ë½Ö´Ö¤ò»£¤é¤¨¤¿ÍÍ»Ò¤ä¡¢´²¤È¥¢¥¤¥ê¡¼¥ó¤Î¤Ê¤ó¤È¤â¸À¤¨¤Ìµ÷Î¥´¶¤¬¤â¤É¤«¤·¤¤°ìËç¡£¤Ï¤¿¤Þ¤¿¥Ï¥Ê¤È´²¤Î¤¢¤È¾¯¤·¤Ç¿°¤¬¿¨¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤ÊÄ¶ÀÜ¶á¥«¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢¼Ì¿¿¤´¤È¤Ë°ã¤Ã¤¿Ìð°õ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¤µ¤Þ¤Ï¡¢Ê£»¨¤Ç¤¤¤Æ¤É¤³¤«¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¯¤â¤¢¤ë¡¢¡ÈÂç¿Í¤Î¥Ô¥å¥¢¤ÊÎø¡É¤Î¸½¤ì¤È¤â¤¤¤¨¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢4¿Í¤¬¶öÁ³È¹ç¤ï¤»¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤â¸ø³«¤µ¤ì¡¢Îø¤Î¹ÔÊý¤Ë´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¡£
¡¡¼ç¤ÊÉñÂæ¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥×¡Ö¥ë¡¦¥½¥Ù¡¼¥ë¡×¡£¤½¤³¤ÇÁÔÎ¼¤ä¥Ï¥Ê¤È¶¦¤ËÆ¯¤¯ÀèÇÚ¥·¥ç¥³¥é¥Æ¥£¥¨Ìò¤È¤·¤Æ¡¢±üÅÄ±ÍÆó¡¢°ËÆ£Êâ¤¬½Ð±é¡£¤µ¤é¤Ë¸µ¥·¥ç¥³¥é¥Æ¥£¥¨¤È¤·¤Æ³á²ê°á»Ò¡¢¼è°úÀè¤Î¼ÒÄ¹¤Ë»³¸ý¼ÓÌï²Ã¡¢Âç¼êÀ½²Û¥á¡¼¥«¡¼¡ÖÁÐ»ÒÀ½²Û¡×¤Î²ñÄ¹¤ò±é¤¸¤ëº´Æ£¹À»Ô¡¢¤½¤Î±¦ÏÓ¤òÌ³¤á¤ëÁÔÎ¼¤Î¤¤¤È¤³Ìò¤ËÀ®ÅÄÎ¿¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¿Í´Ö¥É¥é¥Þ¤Ë¤â¿¼¤ß¤ò²Ã¤¨¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢ÁÔÎ¼¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï¡¢¥Ï¥Ê¤¬¡ÈÆ¿Ì¾¥·¥ç¥³¥é¥Æ¥£¥¨¡É¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¡Ä¡£
¡¡Èà¤é¤¬ºÇ¹â¤Î¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥Èºî¤ê¤Ë¾ðÇ®¤òÃí¤®¤Ê¤¬¤é¡¢²ÈÂ²¤È¤ÎÂÐÎ©¤Ë¤â¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤Ï¡¢¡Ö¤ª»Å»ö¥É¥é¥Þ¡×¤È¤·¤Æ¤â¸«±þ¤¨¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤À¡£»Å»ö¤ÈÎø¡¢Î¾ÌÌ¤«¤éÉÁ¤«¤ì¤ë¡ÈÉÔ´ïÍÑ¤Ç¥Ô¥å¥¢¤ÊÂç¿Í¤Î´Ø·¸À¡É¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ¥Õ¥¡¥óÉ¬¸«¤À¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢10·î10Æü¤è¤ê¡¢Åìµþ¡¦É½»²Æ»¤ÎÉ½»²Æ»¥Ò¥ë¥º²°³°¥á¥Ç¥£¥¢¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¢¤Þ¤¿10·î17Æü¤è¤êÅìµþ¡¦¶äºÂ¡¢Âçºå¡¢10·î20Æü¤è¤ê°¦ÃÎ¤Ç¤â4¿Í¤Î»Ñ¤òÂª¤¨¤¿²°³°¹¹ð¤òÅ¸³«¡¢¤½¤·¤Æ10·î17Æü¤è¤ê½ÂÃ«¡¦¸¶½É¡¦É½»²Æ»¡¢¿·½É¤ò¡Ö¤È¤¯Îø¡×¥¢¥É¥È¥é¥Ã¥¯¤¬¶î¤±½ä¤ë¤³¤È¤â·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡ÛNetflix¥·¥ê¡¼¥º¡ØÆ¿Ì¾¤ÎÎø¿Í¤¿¤Á¡Ù¿·¤¿¤Ê¾ìÌÌ¼Ì¿¿
