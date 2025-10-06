»ûÅÄ·Ã»ÒSHOW¡ÝYA40¼þÇ¯¤Î¡ÈÌµ¸Â¡ÉLOVERS¡¡Âç¥Ò¥Ã¥È¡ÝÃ¦Âà¡ÝÉüµ¢¡ÄÌ¿¤¢¤ë¸Â¤ê
½÷À¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥ÉSHOW¡ÝYA¤¬8Æü¡¢40¼þÇ¯µÇ°¥«¥Ð¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖÌµ¸Â¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¡£30¼þÇ¯¤«¤é¤ÎÎ®¤ì¤ò¤¯¤à¥«¥Ð¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¤À¤¬¡¢º£²ó¤Ï¾¼ÏÂ¡ÁÊ¿À®¤ÎÌ¾¶Ê¤òSHOW¡ÝYAÉ÷¤Î¥í¥Ã¥¯¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¡£½÷À¥Ð¥ó¥É¤ÎÀè¿Ø¤òÀÚ¤êÂ³¤±¤ëSHOW¡ÝYA¤Î¥Ü¡¼¥«¥ê¥¹¥È»ûÅÄ·Ã»Ò¡Ê62¡Ë¤¬¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¹þ¤á¤¿»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ÎÃ¦Âà·à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ì¤Ã¤¿¡£¡ÚÀîÅÄÏÂÇî¡Û
¡ú¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤ÈSHOW¡ÝYAÉ÷
¡È¸Â³¦¡É¤«¤é¡ÈÌµ¸Â¡É¤Ø¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼°ÊÍè¡¢½÷À¥Ð¥ó¥É¤ÎÀè¿Ø¤òÀÚ¤êÂ³¤±¤ëSHOW¡ÝYA¤Î40¼þÇ¯µÇ°ºîÉÊ¤â¡¢30¼þÇ¯¤ÈÆ±ÍÍ¥«¥Ð¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÖÁ°²ó½Ð¤·¤¿2Ëç¤Î¡Ê¥«¥Ð¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¡Ë¼ýÏ¿¶Ê¤Ï¡¢ÃËÀ¤Î¥Ð¥ó¥É¤ä¥ì¥¸¥§¥ó¥É¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤Ï¾¼ÏÂ²ÎÍØ¶Ê¤òÃæ¿´¤Ë¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¥á¥ó¥Ð¡¼¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¸õÊä¶Ê¤ò½Ð¤·¹ç¤Ã¤ÆÁª¶Ê¡£¡ÖSHOW¡ÝYA¤Ë»÷¹ç¤¦¶Ê¤ä¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¶Ê¤òÁª¤ó¤À¡£º£²óÆþ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡¢·ë¹½¤¤¤¤´¶¤¸¤Î¶Ê¤Ï¤Þ¤À¤¢¤ë¤Î¤Ç¡Ä¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡×¡£
»ûÅÄ¤¬¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¶Ê¤Ï¡Ö½Õ¤è¡¢Íè¤¤¡×¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö»ä¤¬¤É¤¦¤·¤Æ¤â¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡¢Æþ¤ì¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¾¼ÏÂ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â²Î¤¤¤¿¤¯¤Æ¡¢¥é¥¤¥Ö¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¶Ê¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
SHOW¡ÝYAÉ÷¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤µ¤ì¤¿Æ±¶Ê¤Ï¡¢ÁÔÂç¤Ê¥Ð¥é¡¼¥É¤Ë¡£¡Ö¥æ¡¼¥ß¥ó¤È»ä¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ï°ã¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î°ã¤¤¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¡£¥¢¥ì¥ó¥¸¤ò¤·¤Æ¤ëÃÊ³¬¤Ç¡¢·Ê¿§¤¬¸«¤¨¤ë¶Ê¤Ë¤·¤è¤¦¤Ã¤Æ¡£¤Ï¤¸¤á¤Ï¶¹¤¤¤È¤³¤í¤Ç¡¢¥Ý¥Ä¥ó¤È1¿Í¤ÇÎ©¤Ã¤Æ±ó¤¯¤ò¸«¤Æ¤ë¡£¤½¤ì¤¬¤À¤ó¤À¤ó¥Ñ¥Ã¤È³«¤±¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Ï¥É¡¼¥ó¤È¤¤¤¦¡¢¤½¤¦¤¤¤¦´¶¤¸¤Îºî¤ê¤Ë¤·¤è¤¦¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤¿¡×¡£
Ì¾¶Ê¤Î¥«¥Ð¡¼¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢³Ú¶Ê¤ËÂÐ¤¹¤ë¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤ò¼¨¤·¤Ä¤Ä¡¢SHOW¡ÝYAÉ÷¤ËÎÁÍý¤·¤¿¡£¡Ö¶¿¤Ò¤í¤ß¤µ¤ó¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤¬¤¢¤ë¤±¤É¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ë¡ØÃË¤Î»Ò½÷¤Î»Ò¡Ù¤Ï°ã¤¦¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡£¼ùÌÚ´õÎÓ¤µ¤ó¤È¤Î¶Ê¤È¤«¤â¡¢¥é¥¤¥Ö¤Ç¤ä¤Ã¤¿¤é³Ú¤·¤¤¤Ê¤È¤Ï»×¤¦¤±¤É¡¢¥Ñ¥í¥Ç¥£¡¼¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Î¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¥¤¥ä¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
º£²ó¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿10¶Ê¤ÎÃæ¤Ç¡¢Í£°ì¤Î±é²Î¤¬¡Ö±«¤ÎÊé¾ð¡×¤À¡£¡Ö³¤³°¤Î¿Í¤Ë¡ØÆüËÜ¤Î²»³Ú¤Ç¹¥¤¤Ê¤Î¤Ï¡©¡Ù¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê±é²Î¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡Ø¥Ö¥ë¡¼¥¹¤ò´¶¤¸¤ë¡Ù¡£¤½¤ì¤³¤½Èþ¶õ¤Ò¤Ð¤ê¤µ¤ó¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤¥Ö¥ë¡¼¥¹¤À¤Ã¤Æ¡£¥í¥Ã¥¯¤â¥ë¡¼¥Ä¤ò¤¿¤É¤ë¤È¥Ö¥ë¡¼¥¹¤Ê¤Î¤Ç¡¢¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
Æ±¶Ê¤Ï¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÎÃæ¤ÇÍ£°ì¡¢»ûÅÄ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬°ã¤¦¡£¡Ö¤¦¤Á¤Î¥®¥¿¡¼¤¬¤É¤¦¤·¤Æ¤â¡Ø·Ã»Ò¤Î±é²Î¤ÎÀ¼¤¬Ê¹¤¤¿¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¦¤Î¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È±é²Î¤Ë´ó¤»¤¿´¶¤¸¤Ç²Î¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£
´°À®¤·¤¿¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ï¡Ö¥¨¥â¤¤¡×¡Ö½Å¤¤¡×¡Ö¥¨¥í¤¤¡×3Çï»Ò¤¬¤½¤í¤Ã¤¿ºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡È¾¼ÏÂÀ¸¤Þ¤ì¤ÎSHOW¡ÝYA°é¤Á¡É¤¬´î¤Ó¡¢¥é¥¤¥Ö¤Ç¤âÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¥Þ¥¹¥È¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡ú¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¡Ö¤ä¤á¤Ê¤µ¤¤¡×
»ûÅÄ¤Ï91Ç¯¡¢SHOW¡ÝYA¤òÃ¦Âà¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖºÇ¸å¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ï91Ç¯2·î¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤á¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤½¤ÎÁ°¤ÎÇ¯¡£ºÇ¸å¤Î¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤ò¥í¥¹¤Ç¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þ¤Ë¡Ø¤ä¤á¤è¤¦¡ª¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¡¢ÅÅÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È²óÁÛ¤·¤¿¡£
ÇËÅ·¹Ó¤Ë¤âÊ¹¤³¤¨¤ë¤¬¡¢¼Â¤ÏÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¤Á¤ç¤¦¤É¤½¤Î»þ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¸þ¤³¤¦¤ÇÀ¸³è¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¸À¸ì¤ÎÌäÂê¤â¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤¦¤¤¤¦¿´ÇÛ¤â¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
89Ç¯¤Ë¤Ï¡Ö¸Â³¦LOVERS¡×¤¬Âç¥Ò¥Ã¥È¡£·ë²Ì¤ÏÁÛÁü°Ê¾å¤À¤Ã¤¿¡£¡ÖÅö»þ¤Î¡ØÇä¤ì¤ë¡Ù¤¬¡Ø¤³¤ó¤Ê¤ËÂçÊÑ¤Ê¤ó¤À¡Ù¤Ã¤Æ¤¯¤é¤¤¤Ç¡£¿²¤ë»þ´Ö¤â¤Ê¤¯¤¤¤í¤ó¤Ê»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤ÇÆùÂÎÅª¤Ë¤âÀº¿ÀÅª¤Ë¤âÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤¢¤È¡¢²»³ÚÀ¤â¼ã´³¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Î¥º¥ì¤â´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡×¡£
1Ç¯È¾¤Û¤ÉÁ°¤«¤é¡¢¤º¤Ã¤ÈÆ¬¤ÎÃæ¤Ë¡Ö¥¼¥í¡×¤È¤¤¤¦¥¡¼¥ï¡¼¥É¤¬Éâ¤«¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö²¿¤«¤Ë¤Ä¤±¤Æ½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ø¤³¤Î¥¼¥í¤Ï²¿¤À¤í¤¦¡©¡Ù¤È°ìÀ¸·üÌ¿Ãµ¤·¤Æ¤ë»þ¤Ë¡¢ºÇ¸å¤Î¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¡Ø¤ä¤á¤Ê¤µ¤¤¡Ù¤Ã¤ÆÊ¹¤³¤¨¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ê¤¡¡Ä¡£¤½¤Î½Ö´Ö¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤ò½Ð¤Æ¡¢ÆüËÜ¤ËÅÅÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£
½êÂ°»öÌ³½ê¤ä¥ì¡¼¥Ù¥ë¤¬Âç¹²¤Æ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ÏÁÛÁü¤ËÆñ¤¯¤Ê¤¤¤¬¡¢»ûÅÄ¤Î·ëÏÀ¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤½¤Î¸å¤Ë¥½¥í¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤À¤«¤é¡¢¥½¥í¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¥Ð¥ó¥É¤ò¤ä¤á¤¿¤Ã¤Æ»×¤ï¤ì¤¬¤Á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡£ËÜÅö¤Ë»ä¤ÎÃæ¤ÇSHOW¡ÝYA¤¬Á´¤Æ¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢SHOW¡ÝYA¤ò¤ä¤á¤¿¤é²»³Ú¤ò¤ä¤ë»ñ³Ê¤Ï¤Ê¤¤¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢¤ä¤á¤¿½Ö´Ö¤«¤é²»³Ú¤òÊ¹¤¯¤Î¤¬¶ì¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¡ú¾¡¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¥«¥é¥ª¥±¤Ç¡ÄÎÞ¤¬
¤½¤ó¤Ê»ûÅÄ¤ò²»³Ú¤ËÌá¤·¤¿¤Î¤â¡Ö¸Â³¦LOVERS¡×¤À¤Ã¤¿¡£¡ÖÍ§¤À¤Á¤¬¾¡¼ê¤Ë¥«¥é¥ª¥±¤ËÆþ¤ì¤Æ¡¢ÅÓÃæ¤Ç¡ØÊ¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡ª¡Ù¤È¥Þ¥¤¥¯¤òÅÏ¤µ¤ì¤Æ²Î¤Ã¤¿¤éÎÞ¤¬¥Ð¡¼¤Ã¤Æ½Ð¤Æ¤¤Æ¡×¡£
¶öÁ³¤Ë¤â¤½¤Î3Æü¤Û¤É¸å¡¢´Ø·¸¼Ô¤«¤é¤ÎÀâÆÀ¤¬¤¢¤êÌá¤ë¤³¤È¤ò·è°Õ¤·¤¿¡£¡Ö¼«Ê¬¤¬¥ì¡¼¥ë¤òÉß¤¯¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ·è¤Þ¤Ã¤¿¥ì¡¼¥ë¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¥ì¡¼¥ë¤ò³°¤ì¤Æ¤â¡¢¤Þ¤¿¤½¤³¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ê¤é¡¢¤â¤¦¤³¤³¤Ç¹ü¤ò¤¦¤º¤á¤è¤¦¤Ã¤Æ¡£¤½¤¦·è¤á¤ÆÌá¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡£
SHOW¡ÝYA¤ËÌá¤ë¤¿¤á¡¢5Ç¯¤«¤±¤Æ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¼Õºá¤·¤¿¡£¡Ö00Ç¯¤«¤é°Õ¼±¤·¤Ï¤¸¤á¤Æ¡¢5Ç¯¤«¤±¤Æ¥À¥á¤Ê¤éºÆ·ëÀ®¤ÏÄü¤á¤è¤¦¡¢¤Ã¤Æ¡£04Ç¯¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÆþ¤ë¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¤³¤®Ãå¤±¤¿¤±¤É¥À¥á¡£¤â¤¦ºÇ¸å¤Ã¤Æ»þ¤Ë¡Ø¤³¤ì¤ÇºÇ¸å¤Ë¤¹¤ë¤«¤é¡£¤É¤¦¤Ê¤Î¡©¡Ù¤Ã¤Æ¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ëµã¤¤Ê¤¬¤é¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È½Ò²û¤·¤¿¡£
¼«¤éÈô¤Ó½Ð¤·¤¿SHOW¡ÝYA¤Ø¤ÎÉüµ¢¡£¡Ö¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¾¡¼ê¤ËÇº¤ó¤Ç·ëÏÀ¤ò½Ð¤·¤Æ¡¢¥·¥ã¥Ã¥È¥¢¥¦¥È¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ»ä¤Ï¡¢Î¢ÀÚ¤ê¼ÔÅª¤Ê¤¯¤é¤¤·ù¤Ê¥ä¥Ä¤Î¤Ï¤º¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤¬¿®ÍÑ¤ò¼è¤êÌá¤¹¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢°ìÀ¸·üÌ¿¤Ë¼Õ¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤È¡¢Àè¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤È¤«¤â¤¿¤¯¤µ¤óÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡£
¡úÌ¿¤¢¤ë¸Â¤ê¡¡¤³¤ÎÀ¼¤¬Â³¤¯¸Â¤ê
º£¸å¤Ï¤É¤ó¤ÊÆ»¤ò¿Ê¤à¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¡Ö¤½¤ì¤³¤½Ì¿¤¢¤ë¸Â¤ê¡¢¤³¤ÎÀ¼¤¬Â³¤¯¸Â¤ê¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤ÏÎ©¤ÁÂ³¤±¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¤½¤ì¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤â¤ß¤ó¤Ê°ì½ï¡£¤ä¤ì¤ë¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯ÀÀ¤Ã¤¿¡£
½÷À¥Ð¥ó¥É¤ÎÀè¶î¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î°Õ¼±¤â¼¨¤·¤¿¡£¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦Æ»¤ò°ì±þºî¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤³¤ÎÆ»¤òÁö¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤·¡¢°ã¤¦Æ»¤ò¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÇÀÚ¤ê³«¤¤¤Æ¤â¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È»×¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
¸½ºß¡¢88Ç¯¤Ë¹Ô¤Ã¤¿100ËÜ¥é¥¤¥Ö¤òºÆ¸½¤¹¤ë¡Ö100 LIVE AGAIN¡×¤ò¼Â»ÜÃæ¡£º£·î¤Ë¤Ï40¼þÇ¯µÇ°ÅìÌ¾ºå¥Ä¥¢¡¼¤â³«ºÅ¤¹¤ë¡£½÷À¥Ð¥ó¥É¤ÎÀèÆ¬¤òÁö¤êÂ³¤±¤ëSHOW¡ÝYA¤òÂåÉ½¤·¡¢ºÇ¸å¤Ï¡Ö»à¤Ì¤Þ¤ÇÀÄ½Õ¡ª¡¡¤è¤í¤·¤¯¡ª¡×¤È¥í¥Ã¥«¡¼¤é¤·¤¯·è¤á¤¿¡£
¡ãSHOW¡ÝYA¡ÖÌµ¸Â¡×¼ýÏ¿¶Ê¡ä
¡Ê1¡Ë¥×¥ì¥¤¥Ð¥Ã¥¯part2
¡Ê2¡ËÏ»ËÜÌÚ¿´Ãæ
¡Ê3¡Ë¾¯½÷A
¡Ê4¡Ë½ý¤À¤é¤±¤Î¥í¡¼¥é
¡Ê5¡Ë½Õ¤è¡¢Íè¤¤
¡Ê6¡Ë¥Ü¥Ø¥ß¥¢¥ó
¡Ê7¡Ë2²¯4ÀéËü¤ÎÆ·¡Ý¥¨¥¥¾¥Á¥Ã¥¯¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ý
¡Ê8¡Ë±«¤ÎÊé¾ð
¡Ê9¡ËTIME¡¡ZONE
¡Ê10¡ËÅì¤ØÀ¾¤Ø
¢¡»ûÅÄ·Ã»Ò¡Ê¤Æ¤é¤À¡¦¤±¤¤¤³¡Ë1963Ç¯¡Ê¾¼38¡Ë7·î23ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÀéÍÕ¸©½Ð¿È¡£85Ç¯¡¢SHOW¡ÝYA¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÏÃæÂ¼Èþµª¡Ê¥¡¼¥Ü¡¼¥É¡á66¡Ë³ÑÅÄÈþ´î¡Ê¥É¥é¥à¡á61¡ËÀçÇÈ¤µ¤È¤ß¡Ê¥Ù¡¼¥¹¡á62¡Ë¸Þ½½ÍòÈþµ®¡Ê¥®¥¿¡¼¡á62¡Ë¡£87Ç¯¤Ë½÷À¥Ð¥ó¥É¤Î¤ß¤Î¥í¥Ã¥¯¥Õ¥§¥¹¡ÖNAON¤ÎYAON¡×¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡£91Ç¯¤Ë¥Ð¥ó¥É¤òÃ¦Âà¤â05Ç¯¤ËÉüµ¢¡£08Ç¯¤ËÆ±¥í¥Ã¥¯¥Õ¥§¥¹¤òºÆ³«¡£