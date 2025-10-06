¿·¼é¸î¿À¡¦º´¡¹ÌÚÏ¯´õ ´°àú¥ê¥êー¥Õ¤Ç¥á¥¸¥ãー½é¥»ー¥Ö¡ªÂ®µå¤Û¤Ü¤¹¤Ù¤Æ¤¬100¥Þ¥¤¥ëÄ¶¤¨¤Î°µ´¬¤ÎÅêµå
º´¡¹ÌÚÏ¯´õ ¼Ì¿¿¡§Imagn/¥í¥¤¥¿ー/¥¢¥Õ¥í
¡ã2025Ç¯10·î4Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡ÊÆüËÜ»þ´Ö10·î5Æü¡ËMLB¥Ç¥£¥Ó¥¸¥ç¥ó¥·¥êー¥º ¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢¡¦¥Õ¥£¥êー¥º ÂÐ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ãー¥¹¡÷¥·¥Á¥º¥ó¥º¡¦¥Ð¥ó¥¯¡¦¥Ñー¥¯¡ä
¸½ÃÏ4Æü¡¢¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥êー¥°¡¦¥Ç¥£¥Ó¥¸¥ç¥ó¥·¥êー¥º¡ÊNLDS¡ËÂè1Àï¤Ç¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ãー¥¹¤¬¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢¡¦¥Õ¥£¥êー¥º¤ò5ÂÐ3¤Ç²¼¤·¡¢¥·¥êー¥º½éÀï¤òÇòÀ±¤Ç¾þ¤Ã¤¿¡£
º´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¡Ê23¡Ë¤Ï¡¢9²ó¤Ë¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ø¾å¤¬¤ê1¥¤¥Ë¥ó¥°¤ò11µå¤ÇÌµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤ë°µ´¬¤ÎÅêµå¡£ºÇÂ®¤Ï101¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó163¥¥í¡Ë¤ò·×Â¬¤·¡¢Æ²¡¹¤Î½é¥»ー¥Ö¤ò¥Þー¥¯¤·¤¿¡£
Âç´¿À¼¤ÈÀÖ¤¯À÷¤Þ¤Ã¤¿Å¨ÃÏ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ÎÃæ¡¢2ÅÀ¥êー¥É¤Î9²óÎ¢¤Ë¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ø¸þ¤«¤Ã¤¿º´¡¹ÌÚ¡£
ÀèÆ¬¤ÎJ.T.¥ê¥¢¥ë¥ß¥åー¥È¤ËÂÐ¤·¤Æ¥Õ¥©ー¥¯¤ò·è¤á¸«Æ¨¤·»°¿¶¤òÃ¥¤¦¤È¡¢ÂÇÀÊ¤ò³°¤·¤¿Êá¼ê¤¬»×¤ï¤º¶ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¤Û¤É¤Î±Ô¤¤Íîº¹¤ò¸«¤»¤¿¡£
Â³¤¯¥±¥×¥éー¤Ë¤Ï¥é¥¤¥ÈÀþ¤ØÆóÎÝÂÇ¤òµö¤·¤¿¤¬¡¢Â³¤¯¥¥ã¥¹¥Æ¥ä¥Î¥¹¤ò¥»¥«¥ó¥É¥´¥í¡¢ºÇ¸å¤Î¥¹¥È¥Ã¥È¤ò»°ÎÝ¥Õ¥¡ー¥ë¥Õ¥é¥¤¤ËÂÇ¤Á¼è¤ê¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÎÏ¶¯¤¤Åêµå¤Ç»î¹ç¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¤½¤ÎÅêµåÆâÍÆ¤Ï¤ï¤º¤«11µå¤Ç9¥¹¥È¥é¥¤¥¯¡£Â®µå¤Ï¤Û¤Ü¤¹¤Ù¤Æ¤¬100¥Þ¥¤¥ëÄ¶¤¨¡£¥Õ¥©ー¥¯¤âÍîº¹¡¦µåÂ®¤È¤â¤Ë°µ´¬¤Ç¡¢Áê¼êÂÇ¼Ô¤¿¤Á¤ÏÂÐ±þ¤·¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¥Ù¥ó¥Á¤Ç¤Ï¼é¸î¿À¤ÎÆ²¡¹¤¿¤ë»Ñ¤Ë¥Áー¥à¥á¥¤¥È¤¬¼¡¡¹¤ÈÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¡¢ºÇ¸å¤Î¥¢¥¦¥È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ë¤Ï¥í¥Ðー¥Ä´ÆÆÄ¤âÂç¤¤¯¼ê¤òÃ¡¤¤¤Æ¾Î»¿¤·¤¿¡£
¥É¥¸¥ãー¥¹¤Ï¡¢ÂçÃ«¤¬6²ó3¼ºÅÀ9Ã¥»°¿¶¤Ç¥Ý¥¹¥È¥·ー¥º¥ó½é¾¡Íø¤òµó¤²¡¢T¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤¬7²ó¤ËÊü¤Ã¤¿µÕÅ¾3¥é¥ó¤ÇÎ®¤ì¤òÄÏ¤ó¤À¡£
¤½¤·¤ÆºÇ¸å¤Ë¡¢¼ã¤±¦ÏÓ¡¦º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤¬´°àú¤ËÄù¤á¤ëÍýÁÛÅª¤Ê¾¡¤ÁÊý¤Ç½éÀï¤òÀ©¤·¤¿¡£
¥Ö¥ë¥Ú¥ó¿Ø¤Ë²ÝÂê¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¥Áー¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢º´¡¹ÌÚ¤ÎÂ¸ºß¤Ï¤Þ¤µ¤ËµßÀ¤¼ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
