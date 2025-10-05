ÆÀ°ÕÊ¬Ìî¤Ï¥°¥íÉÁ¼Ì!? ¾®ÀôÈ¬±À¡¢µ¼Ô»þÂå¤Îµ»ö¤«¤é¤½¤Î²£´é¤ËÇ÷¤ë
Ä«¥É¥é¤Î³«»Ï¤Ë¤è¤ê¡¢¡Ö¾®ÀôÈ¬±À¡×¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤òÌÜ¤Ë¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¼ç¿Í¸ø¤Î¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¾®ÀôÀá¡ÊÀá»Ò¡Ë¤ÎÉ×¤Ç¡¢ÆüËÜ¤È¤ÏÊÌ¤Î¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤ò»ý¤Ä¿Í¡¦¾®ÀôÈ¬±À¡£Èà¤ÎÈ¾À¸¤Ï±ó¤¯¥®¥ê¥·¥ã¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤Ç¤½¤ÎºÍÇ½¤òÌÜ³Ð¤á¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
Âè2²óÌÜ¤Ç¤Ï¡¢ËÜ½ñÂè1¾Ï¤«¤é¡¢¾®ÀôÈ¬±À¤¬¤Þ¤ÀÀá¤È½Ð²ñ¤¦Á°¤Î¡¢¡Ö¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¡×¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿µ¼Ô»þÂå¤ÎÈà¤Î¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥¤¥á¡¼¥¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ò·¡¤ê²¼¤²¤Þ¤¹¡£¡ÊÁ´8²ó¡Ë
È¬±À¤¬½ñ¤¯¡Ö¹Ê¼ó·º¡×µ»ö
¡¡µ¶È¬±À¤ÎÊª¸ì¤Ç¤¢¤ë¡Ø°ì°ÛÃ¼¼Ô¤Ø¤Î¼ê»æ¡Ù¤ÏÍèÆü°ÊÁ°¡¢¾®ÀôÈ¬±À¤È¤Ê¤ëÁ°¤Î¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¤ò¼«¤é¤Î¤³¤È¤ò»à¼Ô¤Èµ¼ÂÖ¤¹¤ë¿ÍÊª¤È¤·¤ÆÉÁ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Ç¤ÏÈ¬±À¤È»àÂÎ¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï»à¼Ô¤È¤¤¤¦ÁÈ¤ß¤¢¤ï¤»¤Ïµ¶ºî¼Ô¤ÎÁÏºîÅª¤Ê»×¤¤¤Ä¤¤«¤È¸À¤¨¤Ð¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤³¤Îµ¶È¬±ÀÊª¸ì¤Ï¤½¤Î¹¥¿§¤ò°Å¼¨¤·¤¿ÅÀ¤ò´Þ¤á¤Æ¡¢Æ±½ñ¤¬¾å°´¤µ¤ì¤¿°ì¶å»°¡»Ç¯Âå¤Î»þÅÀ¤ÇÀ¾²¤¤Ç¸ø¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿È¬±À¤Ë´Ø¤ï¤ë¸ÀÀâ¤ËÂ§¤Ã¤¿ÁÏºî¤Ç¤¢¤ë¤«¤é¤À¡£¤Ä¤Þ¤ê»à¼Ô¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¤â¤Ã¤È¤¢¤«¤é¤µ¤Þ¤Ë»àÂÎ¤ä»Ó¤È¤¤¤Ã¤¿Â¸ºß¤È¤Î¡Ö¶á¤µ¡×¡¢¤½¤ì¤â¤¿¤ÀÊ¸³ØÅªÈæÓÈ¤ä¿´ÍýÅª¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤âÊªÍýÅª¤Ê¡Ö¶á¤µ¡×¤³¤½¤¬À¾²¤¤Ë¤ª¤±¤ëÈ¬±À¤Î¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÜ¾Ï¤Ç¤Ï¤Þ¤ºÈ¬±À¤È»àÂÎ¤Î´Ø·¸¤ò¹Í¤¨¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤ÏÅö»þ¤ÎÀ¾²¤¤ÎÈ¬±ÀÁü¤Ç¤¢¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¤³¤Î¹ñ¤Ç¤âÈ¬±À¤È»àÂÎ¤È¤¤¤¦¼çÂê¤ÏÁê±þ¤Ë´Ø¿´¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ç¤ÏÈ¬±À¤ÎÉ¾ÅÁ¤ÏÄëÂç¤Ç¤Î³ØÀ¸¡¦Æâ¥öºêºî»°Ïº¤¬¹½ÁÛ¡¢¤½¤ì¤ò»ñÎÁ¤´¤È°ú¤·Ñ¤¤¤ÀÅÄÉôÎ´¼¡¡Ø¾®ÀôÈ¬±À¡Ù¡Ê°ì¶å°ì»ÍÇ¯¡Ë¤¬¤¤¤ï¤ÐÀµÅÁ¤ÎÃÏ°Ì¤Ë¤¢¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤Ë¤ÏÉÔËþ¤Ç¼«¤éÈ¬±À¤ÎÉ¾ÅÁ¤ò»î¤ß¤«¤±¤¿¼Ô¤Ë»í¿Í¤Îº´Æ£½ÕÉ×¤¬¤¤¤ë¡£º´Æ£¤ÏÅÄÉô¤Î¡Ø¾®ÀôÈ¬±À¡Ù¨¡¨¡¸å¤ËÁ´½¸¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤Áá°ðÅÄÂç³Ø½ÐÈÇÉôÈÇ¤Î¡Ö¸¶´©ËÜ¡×¡Êº´Æ£¤ÎÉ½µ¤Ëµò¤ë¡Ë¨¡¨¡¤ò°ì¶åºÐ¤Î»þ¤Ë¼ê¤Ë¤·¤¿¤È¤¹¤ë¡£¤½¤ì°ÊÁ°¤«¤éÈ¬±ÀºîÉÊ¤Ë¤Ï¿¨¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤¿¤è¤¦¤À¤¬¡¢º´Æ£¤¬´Ø¿´¤ò¤â¤Ã¤¿¤Î¤ÏÅÄÉô¤ÎÉ¾ÅÁ¤Ç¤ÏÉ¬¤º¤·¤â¸ÀµÚ¤¬½¼Ê¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢ÍèÆü°ÊÁ°¡¢ÆÃ¤ËËÌÊÆ»þÂå¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüËÜÅÏÍè°ÊÁ°¤ÎÈà¤¬µ©À¤¤ÎÂçºÍ¤òÊú¤¤Ê¤¬¤é¤Þ¤À»Ö¤òÆÀ¤ºÇ¯¾¯ÌµÌ¾¤Ç¥·¥ó¥·¥Ê¡¼¥Æ¥£¤ä¥Ë¥å¡¼¥ª¥ë¥ê¥¢¥ó¥º¤¢¤¿¤ê¤ÎÅÄ¼Ë¤Ç¡¢¤Ï¤¸¤á¤Ï¿¢»ú¹©¤«¤é¹»Àµ¡¢¹¹ð´«Í¶¤ò¤µ¤¨¶Ð¤á¤¿¸å¤Ë¤ä¤Ã¤È½ÐÀ¤¤·¤Æ¡Ê¡ª¡Ëµ¼Ô¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿»þÂå¤Î»ö¤ò´öÊ¬¤«ÃÎ¤êÆÀ¤Æ¡¢ÅÄÉô»á¤ÎÃø¤Ç¤Ï¤³¤Î»þÂå¤¬Ì¤¤À¤¢¤Þ¤ê¾ÜºÙ¤È¸À¤¤ÆÀ¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤â¤·¤³¤ÎÉôÊ¬¤ò¤â¤Ã¤ÈÀºÌ©¤ËÄ´¤Ù¾å¤²¤Æ¡¢¸åÇ¯¤è¤ê¤âÇ«¤í¤³¤ÎÅö»þ¤ò¼ç¤È¤·¤¿È¬±ÀÅÁ¤ò½ñ¤ÀÄ½Õ¤Î¾ðÇ®¤ò¤³¤Î°ì¤¹¤¸¤Ë·¹Ãí¤·¤Æ¤¤¤ëÀÄÇ¯È¬±À¤òÇ¡¼Â¤Ë¼Ì¤·½Ð¤¹¤³¤È¤µ¤¨½ÐÍè¤¿¤Ê¤é¡Ê¸åÎ¬¡Ë¡Êº´Æ£½ÕÉ×¡Ö¾®ÀôÈ¬±À¤¬½é´ü¤ÎÊ¸¾Ï¤Ë½¢¤Æ¨¡¨¡ØÙºØ»¨ÏÃ²þÂê¡×º´Æ£½ÕÉ×¡Ø¤à¤µ¤µ¤Ó¤Îºý»Ò º´Æ£½ÕÉ×¿ïÉ®½¸¡Ù¿ÍÊ¸½ñ±¡¡¢°ì¶å»°¼·Ç¯¡Ë
¡¡º´Æ£¤ÏÈ¬±À¤¬¥·¥ó¥·¥Ê¥Æ¥£¤Ç¤Î¥Û¡¼¥à¥ì¥¹Æ±Á³¤ÎÀ¸³è¤«¤é¿·Ê¹¤Î´ó¹Æ²È¤Ø¤È¡Ö½ÐÀ¤¡×¤·¤Æ¤¤¤¯ÍÍ¤ò¼´¤Ë¡¢Ê¸³Ø»Ö´ê¼Ô¤òÎå¤¹¤è¤¦¤ÊÉ¾ÅÁ¤ò½ñ¤¤¿¤¤¤ÈÅ¸Ë¾¤ò½Ò¤Ù¤ë¡£Á°¾Ï¤Ç¸«¤¿¡Ø°ì°ÛÃ¼¼Ô¤Ø¤Î¼ê»æ¡Ù¤¬Æâºß¤·¤Æ¤¤¤¿¶µÍÜ¾®ÀâÅª¤ÊÌÜÏÀ¸«¤ÎÉ¾ÅÁ¤È¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£¤·¤«¤·¼Â¤ÏÉ¾ÅÁ¤Î·ï¤Ï¸À¤ï¤ÐËí¤Ç¡¢¡ÖÈ¬±À¤¬½é´ü¤ÎÊ¸¾Ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Î¡¼¥È¡×¤ò¤³¤ÎÊ¸¾Ï¤Î»¨»ï¤Ç¤Î½é½Ð¤Ç¤¢¤ë°ì¶å»°»ÍÇ¯¡¢È¬±À»°¡»²ó´÷¤ÎÁ°Ç¯¤Ë¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤È»×¤ï¤»¤Ö¤ê¤Ëµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡¡¤½¤ì¤Ï°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ÊÆâÍÆ¤Î¾®ºý»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Åö»þ¤ÎÈ¬±À¤¬É®¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿·Ê¹»¨Êó¤Î°ìÊÓ¡Ö¹Ê·ºµ»ö¡×¤¬¾®ºý»Ò¤È¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤Æ°ìÆÉ¤¹¤ë¤³¤È¤òÆÀ¤¿¡£½ñ¤Ï¤½¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¥Ú¡¼¥¸¤Ë¡Ö»¦¿Í¾¯Ç¯ÈÈ¤Î½è·º¨¡¨¡¥Ç¥¤¥È¥ó¤Î×þÁ³¤¿¤ë»´·à¨¡¨¡ÀÚÃÇ¤»¤ë¹Êº÷¤ÈÈ¿Ê¤¹Ê·º¨¡¨¡¹Ê¼óÂæÎ¢¤ÎÇº¤Þ¤·¤¾ð·Ê¡×¤È¤¤¤¦¾®¸«½Ð¤·¤òÉûÂê¤È¤·¤¿½ãÁ³¤¿¤ë¼Ò²ñÌÌµ»ö¤ÎÆÃ¥À¥Í¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤¬¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ë°ìÊÒ¤ÎÊóÆ»¤ò²½¤·¤ÆÎ©ÇÉ¤ÊÊ¸³Ø¤Ë¤Ê¤·ÆÀ¤¿¤â¤Î¤Ç·è¤·¤ÆËÍ¤¬±ÊÇ¯¤Î´üÂÔ¤òÎ¢ÀÚ¤é¤Ì¤â¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¡Êº´Æ£Á°·Ç½ñ¡Ë
¡¡¡Ö¹Ê¼óµ»ö¡×¤È¤ÏÅö»þ¤Î¿·¸ì¤ÇÎ®¹Ô¸ì¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡ÖÎÄ´ñ¡×¼ñÌ£¤Ë¤â¹çÃ×¤¹¤ë¤¬¡¢¥·¥ó¥·¥Ê¥Æ¥£»þÂå¤Î°ìÈ¬¼·Ï»Ç¯¡¢È¬±À¤¬¾¯Ç¯»à·º¼ü¤ò¼èºà¤·¡¢¤½¤Î»à·º¼¹¹Ô¤ÎÍÍ»Ò¨¡¨¡°ìÅÙ¡¢¹Ê¼ó·º¤Ë¼ºÇÔ¤·ºÆÅÙ¼¹¹Ô¤µ¤ìÀäÌ¿¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤ò¾ÜºÙ¤Ëµ½Ò¤·¤¿¿·Ê¹µ»ö¤Î¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£¥·¥ó¥·¥Ê¥Æ¥£¤ÇÈ¬±À¤Ï»æ¶ý¤Î¥Ù¥Ã¥É¤ËÌ²¤ë¥Û¡¼¥à¥ì¥¹¤«¤éÆ±ÃÏ¤ÎÍÌ¾¿·Ê¹¤Îµ¼Ô¤Ø¤ÈÀ®¤ê¾å¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î»þÂå¤Ë¡¢½ñ¤¤¤¿µ»ö¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡º´Æ£¤Ï¤³¤Î°ìÊ¸¤ò´Þ¤àÈ¬±À¤Î¤³¤Î»þ´ü¤ÎÊ¸¾Ï¤ò¡Ø¾®ÀôÈ¬±À½é´üÊ¸½¸¡¡ÀíÅãÅÐÚµµ¡¡³°»ÍÊÓ¡Ù¡ÊÇò¿å¼Ò¡¢°ì¶å»°»ÍÇ¯¡Ë¤È¤·¤ÆÌõ½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Á°½Ò¤ÎÊ¸¾Ï¤Ï»¨»ï·ÇºÜ¤Î¸å¡¢¤³¤ÎËÜ¤Î½øÊ¸¤È¤·¤Æ¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎºîÉÊ½¸¤Ë¤Ïµ¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÎÈà¤Î½ÐÀ¤ºî¤È¤â¸À¤¨¤ë¡¢¤¢¤ë»¦¿Í»ö·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Îµ»ö¤âÌõ½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼Â¤Ï¡¢¥·¥ó¥·¥Ê¥Æ¥£¤Î¿·Ê¹µ¼Ô»þÂå¡¢È¬±À¤ÎÆÀ°ÕÊ¬Ìî¤Ï»àÂÎ¤ÈÍ©Îî¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤Þ¤º¤ÏÆ±½ñ¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿¡Ö¹Ê¼óµ»ö¡×¤ËÉÁ¼Ì¤µ¤ì¤¿»à·º¼¹¹Ô¤ÎÍÍ¤ò°úÍÑ¤·¤Æ¤ß¤ë¡£°Ê²¼¤Ï¡¢»à·º¼¹¹Ô¤ÎÅÓÃæ¤Ç¤è¤ê¤Ë¤â¤è¤Ã¤Æ°ìÅÙ¼ºÇÔ¤·¡¢¤¢¤¿¤Õ¤¿¤ÈÀ®¤µ¤ì¤¿ÆóÅÙÌÜ¤Î¼¹¹Ô¤ÎÉÁ¼Ì¤Ç¤¢¤ë¡£°úÍÑ¤Ï¤¹¤ë¤¬½ÏÆÉ¤Ï¤ª¤¹¤¹¤á¤·Æñ¤¤Ê¸¾Ï¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡ÂÎ¤Ï¥É¥µ¥ê¤ÈÍî¤Á¤¿¡£¥°¥¤¤È¹Ë¤Ë°úÄ¥¤é¤ì»Ã¤¯Á°¸å¤ËÍÉ¤ì¤¿¤¬Ä¾¤Á¤ËÀÅ»ß¤·¤¿¡£Ï²¼¤«¤é¤Ï´Ñ½°¤ÎÊý¤ØÇØ¤ò¸þ¤±¤Æ¶Ï¤«¤ËÆ¬¤À¤±¤¬¸«¤¨¤¿¡£¿ÀÉã¥Þ¥¢¥Õ¥£¡¼¤Ï»àÂÎ¤ËÀ»¿å¤ò¹ß¤ê¤«¤±¤¿¡£ðôÆ°Ì®¤¬¼ðÄ±¤·¤ÆÍè¡¢¼ó¤Ï¸«¤ë´Ö¤Ë¹õ¤¤Ë¹»Ò¤Î²¼¤Ç¼ð¤ìËÄ¤ì¤ÆÍè¤¿¡£¤³¤Î»þÌ®Çï¤Ï¤Þ¤À³Î¤«¤ÇÉ´¡¢·ý¤Ï¼¡Âè¤ËÇ®¤·¼¾¤Ã¤ÆÍè¤ë¤Î¤¬´¶¤¼¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤é¤ê¤È²¼¤²¤¿¼ê¤Ë¤ÏËÒ»Õ¤¬ºÇ´ü¤Ë°®¤é¤»¤¿¿¿ï«¤Î¾®¤µ¤Ê½½»ú²Í¤¬¸Ç¤¯°®¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£Ì®Çï¤Ï¼¡Âè¤Ë¼å¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¡£¸ÞÊ¬¤Î¸å´Æ¹ö°å¥¯¥é¥àÇî»Î¤Ï±¦¤Î·ý¤ò°®¤Ã¤ÆÈ¬½½»Í¤ÈÊó¤¸¤¿¡£Íî²¼¤·¤¿½Ö´Ö¤«¤é½½Ê¬¤Î¸å¤Ë¤Ï¤½¤ì¤¬Ï»½½¤Ë¸º¤¸¤¿¡£½½Ï»Ê¬¤Ë¤Ï¶Ï¤«¤Ë¿´Â¡¤¬¥Ô¥¯¥Ô¥¯¸ÝÆ°¤¹¤ë¤Î¤ß¤ÇÌ®Çï¤ÏºÇÁá´¶¤¼¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£½½¼·Ê¬¤Ë¥¯¥é¥àÇî»Î¤ÏÄ°¿Ç´ï¤òÅö¤ÆÁ²¤¯»à¤Î»ö¼ÂÅªÊó¹ð¤òÎ»¤·¤¿¡£¡Ê¾®ÀôÈ¬±ÀÃø¡¢º´Æ£½ÕÉ×Ìõ¡Ö¹Ê·ºµ»ö¡×¡Ø¾®ÀôÈ¬±À½é´üÊ¸½¸ ÀíÅãÅÐÚµµ ³°»ÍÊÓ¡ÙÇò¿å¼Ò¡¢°ì¶å»°»ÍÇ¯¡Ë
¡¡»à·º¼ü¤¬À¸¼Ô¤«¤é»à¼Ô¡¢»Ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÍÍ¤¬¹îÌÀ¤Ë¡¢¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¤à¤·¤í¼¹Ù¹¤ËÉÁ¼Ì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤ï¤«¤ë¡£¼ºÇÔ¤·¤¿ºÇ½é¤Î»à·º¤ÎÍÍ¤âÆ±ÍÍ¤Ë¹îÌÀ¤ËÉÁ¼Ì¤µ¤ì¡¢ºá¤òÌä¤ï¤ì¤¿»¦¿Í»ö·ï¤Î¾ÜºÙ¤â»à·º¼ü¤Î¶¡½Ò¤Î°úÍÑ¤È¤·¤Æ¤ä¤Ï¤ê¹îÌÀ¤Ë¸ì¤é¤ì¤ë¡£¤ª¤¾¤Þ¤·¤¤¡¢Ïª°Åª¤À¤È¤â´¶¤¸¤ë¤«¤âÃÎ¤ì¤Ì¤¬¡¢ËÌÊÆ¤ÇÈ¬±À¤Ï»ö¼Â¤È¤·¤Æ¤³¤Î¤è¤¦¤Êµ»ö¤ò½ñ¤¡¢¤½¤ì¤¬»à¸å¤Ë¾®ºý»Ò¤È¤·¤Æ´©¹Ô¤µ¤ì¤ëÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÊ¸¾Ï¤Ïº´Æ£¤ÎËÝÌõ¤ÇÆó½½¿ô¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤âµÚ¤Ó¡¢µ»ö¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¥ë¥Ý¥ë¥¿¡¼¥¸¥å¤Ë¶á¤¤¡£È¬±À¤Ï»Í¤Ä¤Î¿·Ê¹¼Ò¤ËºßÀÒ¤¹¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÉ®ÎÏ¤È¼èºàÂÐ¾Ý¤ÎÆÃ°Û¤µ¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤Îµ»ö¤ËÂÐ¤¹¤ëÆÉ¼Ô¤Î»Ù»ý¤Ë¤è¤Ã¤ÆÄ¹Ê¸¤Îµ»ö¤òÇ¤¤»¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤Îµ»ö¤Ïº´Æ£¤¬¼¨¤·¤¿½é½Ð¤Ç¤Ï¡Ö°ìÈ¬¼·Ï»Ç¯È¬·îÆó½½Ï»Æü¥³¥ó¥Þ¥¢¥·¥ã¥ë»æ¾å¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¡×¤È¤¢¤ë¡£¡Ö¥³¥ó¥Þ¥¢¥·¥ã¥ë¼Ò¡×¤È¤Ï¡Ö¥·¥ó¥·¥Ê¥Æ¥£¡¦¥³¥Þ¡¼¥·¥ã¥ë¼Ò¡×¤Î¤³¤È¤Ç¤¢¤ê¥·¥ó¥·¥Ê¥Æ¥£¤Ë¤ª¤±¤ëÈ¬±À¤¬¼Ò°÷¤È¤·¤Æ¶ÐÌ³¤·¤¿Æó¤Ä¤á¤Î¿·Ê¹¼Ò¤Ë¤¢¤¿¤ë¡£°ì¤Ä¤á¤¬¸å½Ò¤¹¤ë¡Ö¥·¥ó¥·¥Ê¥Æ¥£¡¦¥¤¥ó¥¯¥ï¥¤¥¢¥é¡¼¡×¼Ò¤Ç¤¢¤ê¡¢¡Ö¹Ê·ºµ»ö¡×¤Ï¥¢¥Õ¥ê¥«·Ï½÷À¥¢¥ê¥·¥¢¡¦¥Õ¥©¥ê¡¼¤È¤Î½£Ë¡¤Ë°ãÈ¿¤·¤¿·ëº§¤ÇÆ±¼Ò¤ò²ò¸Û¤µ¤ì¡¢¥³¥Þ¡¼¥·¥ã¥ë¼Ò¤Ë½µµë¤òÃÍÀÚ¤é¤ì¤Æ°ÜÀÒ¤·¤¿Ä¾¸å¤Ë½ñ¤«¤ì¤¿¤â¤Î¤À¡£
¡¡°ãË¡¤Ç¤¢¤ë°ÊÁ°¤Ë¼Ò²ñÅª¤ËÈãÆñ¤òÍá¤Ó¤ë·ëº§¤ò¶¯¹Ô¡¢½µµëÆó¸Þ¥É¥ë¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬ÆóÆó¥É¥ë¤Ë²¼¤¬¤ê¤Ä¤Ä¤â¡¢¤¿¤À¤Á¤ËÄ¹Ê¸¤Î»à·º¼¹¹Ôµ»ö¤òÀ¤¤ËÌä¤¦µ¡²ñ¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤½¤ì¤¬¤³¤Î»þÅÀ¤Ç¤Î¿·Ê¹µ¼Ô¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¤Î¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥¤¥á¡¼¥¸¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£¤¹¤Ê¤ï¤ÁÅö»þ¤ÎÈ¬±À¤Ï»àÂÎÉÁ¼Ì¤ÇÌ¾¤ò¤Ï¤»¤¿¡Ö¥°¡¼¥ë¡×¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£»àÆù¤ò¶ô¤é¤¦¡Ö¥°¡¼¥ë¡×¤È¤ÏÈ¬±À¤¬¼«¤é¤ò¸ì¤ë»þ¤Ë¹¥¤ó¤ÇÍÑ¤¤¤¿ÈæÓÈ¤Ç¤¢¤ê¼«ÓÞ¤Ç¤¢¤ê¡¢²¿¤è¤ê¡¢µ¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î¼«Éé¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤Ç¥¢¥ó¥Í¥Ã¥¿¤Ëµ¶È¬±À¤¬È¾ÌÕ¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥Æ¥é¡¼¤È¤·¤Æ¸«½Ð¤µ¤ì¤Æ°Ê¹ß¤Î¥·¥ó¥·¥Ê¥Æ¥£¤Ç¤ÎÍèÎò¤Ë¤Ä¤¤¤Æµ¤·¤Æ¤ª¤¯¡£¥ï¥È¥¥ó¤Ë½¦¤ï¤ì¤ÆÌÜ¤Î¾ã¤¬¤¤¤«¤é¿¢»ú¹©¤È¤¤¤¦»Å»ö¤ò´í×ü¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¤¿¤Á¤Þ¤Á¡¢ÃÏÊý¤Î°õºþÏ¢¹ç¤Î²ñ°÷¡¢¤Ä¤Þ¤ê°ì¿ÍÁ°¤Î°õºþ¹©¤È¤·¤ÆÇ§ÃÎ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ð¤«¤ê¤«ËÒ»Õ¤ÎÈë½ñ¤ä¶È³¦¿·Ê¹¡Ø¥·¥ó¥·¥Ê¥Æ¥£ÄÌ¾¦°ìÍ÷¡Ù¤ÎÊÔ½¸¿Í¤Î½õ¼ê¤È¤·¤Æ¾¯¤·¤º¤ÄÀ¸³è¤ÎÂ¾ì¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢»æ¶ý¤Î¥Ù¥Ã¥É¤«¤é¤Ï¼«Î©¤¹¤ë¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¤½¤ÎÌî¿´¤ÏÅö½é¡¢¥ï¥È¥¥ó¤Ë¡Ö¼ê»Å»ö¤ò³Ð¤¨¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡×¤ÈÍ¡¤µ¤ì¤¿¡Öºî²È¡×¤Ë¤³¤½¤¢¤ê¡¢Ì´¤ò¼Î¤Æ¤º¤Ë°Â¤Ã¤Ý¤¤½µ´©¤Î¿·Ê¹¤ËÊª¸ì¤Î´ó¹Æ¤òÂ³¤±¤¿¡£È¾ÌÕ¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥Æ¥é¡¼¤È¤·¤Æ¥¢¥ó¥Í¥Ã¥¿¤¬È¬±À¤òÈ¯¸«¤¹¤ë¤Î¤Ï¶²¤é¤¯¤³¤Î¤¢¤¿¤ê¤À¡£µ¶È¬±ÀÊª¸ì¤¬µ¶½ñ¤È¤Ï¸À¤¨¤è¤¯½ÐÍè¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢½ÐÈÇ¶È³¦¤ÎºÇ²¼ÁØ¤Ë¤«¤í¤¦¤¸¤Æ¤Ø¤Ð¤ê¤Ä¤Êª½ñ¤¤ò»Ö¤·¤Ê¤¬¤é²¿¤Î¥Ä¥Æ¤â¤Ê¤¤¼ã¼Ô¤ò¥¢¥ó¥Í¥Ã¥¿¤¬ºÇ½é¤ËÊª¸ìºî¼Ô¤È¤·¤Æ¸«½Ð¤¹¡¢¤½¤ÎÈ¯Ã¼¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï¤¤¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£
¡¡¤·¤«¤·¸½¼ÂÀ¤³¦¤ÇÈ¬±À¤ÎÊ¸É®²È¤È¤·¤Æ¤ÎºÍÇ½¤ò¸«½Ð¤·¤¿¤Î¤ÏÁ°½Ò¤Î¡Ø¥·¥ó¥·¥Ê¥Æ¥£¡¦¥¤¥ó¥¯¥ï¥¤¥¢¥é¡¼¡Ù»æ¤ÎÊÔ½¸Ä¹¤Ç¤â¤¢¤ë¥¸¥ç¥ó¡¦£Á¡¦¥³¥«¥ê¥ë¤Ç¡¢¸µ¤ÏÆ±»ï¤Ç¥ë¥Ý¥ë¥¿¡¼¥¸¥å¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¿µ¼Ô¤Ç·³Ââ½Ð¿È¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¥³¥«¥ê¥ë¤Îµö¤ËÈ¬±À¤Ï¸¶¹Æ¤Î¡Ö»ý¤Á¹þ¤ß¡×¤ò¤¹¤ë¤Î¤À¡£¤½¤Î¸÷·Ê¤òÈ¬±À¤ÎËÌÊÆ»þÂå¤ÎÉ¾ÅÁ¤È¤·¤Æ¤Ï¸ÅÅµ¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ë£Ï¡¦£×¡¦¥Õ¥í¥¹¥È¡Ø¼ã¤Æü¤Î¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¡Ù¤Ï¤³¤¦½ñ¤¯¡£
¡¡¥Ï¡¼¥ó¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ºÇ¶áÃµË¬µ¼Ô¤«¤éÊÔ½¸Ä¹¤Ë¾º¿Ê¤·¤¿¥¸¥ç¥ó¡¦£Á¡¦¥³¥«¥ê¥ë¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¡ÊÃæÎ¬¡Ë¤½¤ÎÂÖÅÙ¤ÈÉ÷ºÓ¤Ï¶²¤ë¤Ù¤¤â¤Î¤Ç¡¢¤Ò¤È¤¿¤Ó¤³¤Î¿ÍÊª¤ÎÁ°¤Ë½Ð¤¿¥Ï¡¼¥ó¤Ï¡¢°ì½ÖÍ¦µ¤¤Î¤Ê¤¨¤ë»×¤¤¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¡ÊÃæÎ¬¡Ë¤½¤³¤Ç¥Ï¡¼¥ó¤Ï¸ý¤´¤â¤ê¤Ê¤¬¤é¨¡¨¡¡Ø¥¤¥ó¥¯¥ï¥¤¥¢¥é¡¼¡Ù¤Ï³°Éô¤Î¼Ô¤ÎÅê¹Æ¤Ë¶â¤ò»ÙÊ§¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«¨¡¨¡¤È¼ÁÌä¤òÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£¤³¤Î¿·Ê¹¤Ï¡¢¤È¤¤Ë¤Ï¤½¤¦¤·¤¿¸¶¹Æ¤Ë¶â¤ò»ÙÊ§¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ÈÊÝ¾Ú¤µ¤ì¤Æ¡¢¥Ï¡¼¥ó¤ÏµÞ¤¤¤Ç¼«Ê¬¤Î¸¶¹Æ¤òÊÔ½¸Ä¹¤Î´ù¤Î¾å¤ËÃÖ¤¡¢ÍÑ¿´¿¼¤¤Ç¤Î¤è¤¦¤ÊÀÅ¤«¤ÊÂ¼è¤ê¤Ç¤¹¤Ð¤ä¤¯¤½¤Î¾ì¤òÎ©¤Áµî¤Ã¤¿¡£»Ä¤µ¤ì¤¿ÊÔ½¸Ä¹¤Ï¡Ö¤ª¤«¤·¤Ê·Á¤ò¤·¤¿¾®²øÊª¥Ö¥í¥¦¥Ë¥¤¡×¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¯¤Î¤ò¸«¤»¤é¤ì¤¿¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤ò¼õ¤±¤¿¡£¤¢¤È¤Ç¥³¥«¥ê¥ë¤Ï¤½¤Î¸¶¹Æ¤òÆÉ¤ß¡¢¤½¤ÎÊ¸¾Ï¤ÎÈó¤Î¤Ê¤¤ÀöÎý¤µ¤ì¤¿±Ñ¸ì¤Ë²÷¤¤¶Ã¤¤òÌ£¤ï¤¤¡¢¤¹¤°¤½¤ì¤ò·ÇºÜ¤·¤¿¡£¡Ê£Ï¡¦£×¡¦¥Õ¥í¥¹¥ÈÃø¡¢À¾Â¼Ï»ÏºÌõ¡Ø¼ã¤Æü¤Î¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¡Ù¤ß¤¹¤º½ñË¼¡¢Æó¡»¡»»°Ç¯¡Ë
¡¡°ìÈ¬¼·ÆóÇ¯°ì°ì·î½é¤á¡¢È¬±ÀÆóÆóºÐ¤Î»þ¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥¤¥ó¥¯¥ï¥¤¥¢¥é¡¼¤ÏÀ¯¼£Åª¤Ë¤ÏÌ±¼çÅÞ·Ï¡¢¸å¤Ë°ÜÀÒ¤¹¤ë¥³¥Þ¡¼¥·¥ã¥ë¼Ò¤Ï¶¦ÏÂÅÞ·Ï¤Ç¡¢¥·¥ó¥·¥Ê¥Æ¥£¤ÎÆóÂç¿·Ê¹¼Ò¤Î°ìÊý¤À¤Ã¤¿¡£¥¤¥ó¥¯¥ï¥¤¥¢¥é¡¼¤Ï±¦ÇÉ¤«¤é¤ÏÃ¡¤«¤ì¤Ä¤Ä¥ê¥Ù¥é¥ë¤È¤·¤Æ¤ÏÀ¸¤Ì¤ë¤¤ÃæÍÇ¼çµÁ¤ËÉô¿ô¤¬¿¤ÓÇº¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢¥³¥«¥ê¥ë¤¬Î©¤ÆÄ¾¤·¤Î¤¿¤á¤ËÊÔ½¸Ä¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤ÇÃí°Õ¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤Î¤Ï¤½¤Î»ý¤Á¹þ¤ß¤Î¸÷·Ê¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢È¬±À¤Î¶ËÅÙ¤Î¶ÛÄ¥¤Ö¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤ª¤«¤·¤Ê·Á¤ò¤·¤¿¾®²øÊª¥Ö¥í¥¦¥Ë¥¤¡×¤È¤½¤ÎÍÆ»Ñ¤ò¥³¥«¥ê¥ëÌÜÀþ¤ÇÉÁ¼Ì¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¡£¤½¤ÎÉÁ¼Ì¤Î½ÐÅµ¤Ï³ÎÇ§¤Ç¤¤Ê¤¤¤¬¡¢É¾ÅÁ¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¥³¥«¥ê¥ë¤Î¾Ú¸À¤È¤·¤Æ°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê²óÁÛ¤ò·Ç¤²¤ë¤â¤Î¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¡Ö»ä¤¬³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢°ì²ó¤Î»æÌÌ¤Ë½½ÆóÃÊ¤È½½¸ÞÃÊ¤Î¿ïÉ®¤òÈà¤Ë½ñ¤«¤»¤¿»þ¤Î¤³¤È¤À¡£¥Ï¡¼¥ó¤Ï²¿»þ´Ö¤â¥Ç¥¹¥¯¤Ë¸þ¤«¤¤¡¢Îã¤Î°Û¾ï¤ËËÄ¤é¤ó¤ÀÌÜ¶Ì¤ò¡¢É¡¤¬¤Ä¤«¤¨¤ë¤Þ¤Ç»æ¤Ë¶áÉÕ¤±¡¢¥Ó¡¼¥Ð¡¼¤¬ÌÚ¤Îº¬¤ò¤«¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë¤»¤Ã¤»¤È½ñ¤Â³¤±¡¢½ñ¤²¼¤í¤·¡¢¤½¤Î¸¶¹Æ¤ò»ä¤Ë¼êÅÏ¤¹¤È¤µ¤Ã¤µ¤È½Ð¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¡£¤½¤Î½Ö´Ö¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤ÇÌÜ¾ã¤ê¤Ê°ËâÁü¤¬¾Ã¤¨¤Æ¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¤Û¤Ã¤È°ìÂ©¤Ä¤¤¤¿¤â¤Î¤À¡×¡Ê¥¥ã¥á¥í¥ó¡¦¥Þ¥¯¥ï¡¼¥¿¡¼¡¿¥ª¥¦¥¨¥ó¡¦¥Õ¥£¥ó¥»¥ó¶¦ÊÔ¡¢¹â¶¶·ÐÌõ¡Ø¡Ø²øÃÌ¡Ù°ÊÁ°¤Î²øÃÌ¡§¾®ÀôÈ¬±À¤³¤È¥é¥Õ¥«¥¸¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¡§µ¼Ô»þÂå¤Î¸¶¹ÆÁª½¸¡§¥·¥ó¥·¥Ê¥Æ¥£¡¦¥¤¥ó¥¯¥ï¥¤¥¢¥é¡¼»æ¡§1872¡Ý1875Ç¯¡ÙÆ±»þÂå¼Ò¡¢Æó¡»¡»»ÍÇ¯¡Ë
¡¡È¬±À¤Î¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¿ÈÂÎ¤Î½êºî¤äÍÆ»Ñ¤ÎÉÁ¼Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ïº£¤ÏÅöÁ³¡¢¿µ½Å¤Ç¤¢¤ë¤Ù¤¤³¤È¤Ï¾µÃÎ¤À¤¬¡¢¡Ö°Û¾ïÂÎ·¿¤Î¿Í¼ï¡×¡ÊÁ°·Ç½ñ¡Ë¤Èµ¼Ô¤¿¤Á¤Î´Ö¤Ç°Õ¼±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦µ½Ò¤µ¤¨¤¢¤ë¡£Èà¤ÎÇòÂù¤·¤¿º¸ÌÜ¡Ê¡Ö¿¿¼î¤ÎÇòÌÜ¡×¤ÈÆ±Î½¤Ë·ÁÍÆ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¶á»ë¤Î±¦ÌÜ¤Î´ãµå¤ÏÆÍ¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤È¤¤¤¦²óÁÛ¤â¤¤¤¯¤Ä¤«¤¢¤ë¡£Â©»Ò¤Î°ìÍº¤Ç¤µ¤¨¡ÖÆÈ´ã¤ÎÏÁ´Á¤Á¤Ó¡×¤È·ÁÍÆ¤¹¤ë¤Û¤É¤Ë¥ë¥Ã¥¥º¥à¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Í¥¬¥Æ¥£¥ô¤ËÈ¬±À¤ÏÉÁ¼Ì¤µ¤ì¤¬¤Á¤Ê¤Î¤À¡£°ìÍº¤Ï¤À¤«¤é¡Ö½÷À¤ÎÃ¯¤«¤é¤Ç¤â¾ï¤Ë¹¥¤«¤ìÁû¤¬¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤¬Ç¡¤»ö¡×¤Ê¤É¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¤ÈÈ¬±À¤Î½÷À´Ø·¸¤ÎÉ÷É¾¤Ø¤ÎÈ¿¾Ú¤È¤·¤Æ¤½¤Î³°¸«¤ò»ý¤Á½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Èà¤¬À¸³¶¡¢Éé¤Î¥ë¥Ã¥¥º¥à¤Î»ëÀþ¤ÎÀè¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏÆ¬¤Î¶ù¤ËÎ±¤á¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤ÌäÂê¤À¡£
¡¡¤À¤¬¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¼«¿È¤Ø¤Î¥ë¥Ã¥¥º¥à¤ËÂÐ¤¹¤ëÈ¬±À¤Î¼õ¤±»ß¤áÊý¤Ï¤É¤¦¤«¡£
»à¤ó¤ÀÇÏ¤ò¤É¤¦ÉÁ¤¯¤«
¡¡¡Ö¥¤¥ó¥¯¥ï¥¤¥¢¥é¡¼¡×»æ¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿ºÇ½é¤Î»¨Ê¸¤³¤½¥í¥ó¥É¥ó¤ÎÉ÷Êª»í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¤¬¡¢¼¡Âè¤ËÈ¬±À¤Î½ñ¤¯¤â¤Î¤Ï¡¢°ìÄê¤Î¡¢¤«¤Ê¤ê¶ËÃ¼¤Ê·¹¸þ¤ò»ý¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£´ó¹Æ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿°ìÈ¬¼·ÆóÇ¯º¢¡¢µ¶È¬±À¤Î¥¢¥ó¥Í¥Ã¥¿¤Ø¤Î¼ê»æ¤Ç¤âÉÁ¼Ì¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë±ÖÉÂ¤Ë¥·¥ó¥·¥Ê¥Æ¥£¤Î³¹¤ÏÇø¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£±ÖÉÂ¤Ï¿Í´Ö¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥«¥Ê¥À¤¬´¶À÷¸»¤È¤¤¤¦É÷É¾¤Ç¤¢¤Ã¤¿ÇÏ¤ÎÅÁÀ÷ÉÂ¤ÎÈï³²¤¬³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤¿¡£È¬±À¤Ï³¹¤ò»ÙÇÛ¤·¤Æ¤¤¤¿±¢Ýµ¤Êµ¤ÇÛ¤ò»à¤ÎÍ½´¶¤¬¤Þ¤ë¤Ç¥Ö¥ë¡¼¥¹¤Î¤è¤¦¤Ë¿Í¡¹¤Î¿´¤Ë¿»Æ©¤·¤Æ¤¤¤¯¤ÈÈæÓÈ¤¹¤ëÊ¸³ØÅª¤È¤µ¤¨¤¤¤¨¤ëÌ¾Ê¸¤Ç±ÖÉÂ¤òÉÁ¼Ì¤·¤Æ¤ß¤»¤¿¸å¡¢°ìÅ¾¤·¤Æ¡¢Èà¤¬´Ø¿´¤ò¸þ¤±¤¿¤Î¤¬±ÖÉÂ¤Ç»à¤ó¤ÀÇÏ¤¿¤Á¤Î»à³¼¤Î½èÍý¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤òÄÉ¤Ã¤¿¤Î¤¬¡ÖÇÏ¤ÎËöÏ©¡×¡Ê¡Ö¥¤¥ó¥¯¥ï¥¤¥¢¥é¡¼¡×°ìÈ¬¼·ÆóÇ¯°ì°ì·îÆó¼·Æü¡Ë¤ÈÂê¤¹¤ëµ»ö¤Ç¡¢ÇÏ¤Ê¤É¤Î»à³¼½èÍý¹©¾ì¤ò¼èºà¤·¤¿µ»ö¤À¡£
¡¡²Ï¤«¤é¥¿¥°¥Ü¡¼¥È¤ÇÇÏ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÍÍ¡¹¤Ê»Í¥ÄÂÆ°Êª¤Î»à³¼¤¬²Ù¾å¤²¤µ¤ì¤ë½èÍý¾ì¤ËÈ¬±À¤ÏÉë¤¯¡£½èÍý¹©¾ì¤Î¾²¤Ï¡Ö¸Þ¥»¥ó¥Á¤â¤Î¸ü¤ß¤Ë·ì¤¬º®¤Ã¤¿¤Ì¤ë¤Ì¤ë¤·¤¿Å¥¿å¡×¤ÇËþ¤Á¤Æ¤¤¤Æ¡¢È¬±À¤Ï¤½¤ÎÃæ¤òÊâ¤¡ÖÎÐ¿§¤ÎÆâÂ¡¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤µÍ¤Ã¤¿¿åÁå¤ÎÎó¡×¤ÎÁ°¤ò²£ÀÚ¤ê¡¢¤½¤Î½èÍý¤Î¸÷·Ê¤Î´Ö¶á¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤³¤¦ÉÁ¼Ì¤¹¤ë¤Î¤À¡£
¡¡¤³¤³¤Ë¤Ï¡¢»à¤ó¤ÀÇÏ¤¬²£¤¿¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¿¦¿Í¤¬ÇÏµÓ¤ÎÀè¤Þ¤Ç¥Ê¥¤¥Õ¤òÆþ¤ì¡¢Èé¤òÇí¤®¼è¤ë¡£Æ°Êª¤ÎÈé¤òÇí¤°¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤»Å»ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÈéÉæ¤ÈÆù¤òÌ©Ãå¤µ¤»¤Æ¤¤¤ëÃØéá¤ÎÁã¾õ¤ÎÁ¡°Ý¤Ï¿½ÌÀ¤¬¤¢¤ê¡¢Èé¤ÎÆâÂ¦¤Ë¤·¤Ã¤«¤êÄ¥¤êÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£½ÏÎý¤·¤¿¿¦¿Í¤Ï¡¢±ÔÍø¤Ê¥Ê¥¤¥Õ¤Ç¤¿¤Á¤É¤³¤í¤ËÈé¤òÇí¤¤¤Ç¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤Î¸å¡¢µÓ¤Ï¤Ò¤Å¤á¤¬ÉÕ¤¤¤¿¤Þ¤ÞÉ¨¤Î¤È¤³¤í¤ÇÀÚÃÇ¤µ¤ì¡¢Êü¤ê½Ð¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤·¤ÆÊ¢¤¬ÀÚ¤ê³«¤«¤ì¡¢ÆâÂ¡¤¬µÅ¤¤½Ð¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤ÎÂ¡Êª¤ÈÇÏÆù¤Ï¼¼Æâ¤ËÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¿ôÂæ¤ÎÂç·¿¥Ü¥¤¥é¡¼¤Ç¡¢ÊÌ¡¹¤Ë½èÍý¤µ¤ì¤ë¡£ÇÏÆù¤Ï¡¢Å¬Åö¤ÊÂç¤¤µ¤Î²ô¤ê¤ËÀÚ¤êÊ¬¤±¤é¤ì¤¿¸å¡¢¥Ü¥¤¥é¡¼¤ËÅê¤²¹þ¤Þ¤ì¡¢³¸¤¬Î±¤á¶â¤Ç¸Ç¤¯ÊÄ¤¸¤é¤ì¤ë¡£¾øµ¤¤¬Á÷¤ê¹þ¤Þ¤ì¡¢Ä¹»þ´Ö¤«¤±¤Æ¾ø¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¹âÇ®½èÍý¤µ¤ì¤¿¹ü¤Ï¡¢¥Ñ¥ó¶ý¤Î¤è¤¦¤ËÀÈ¤¯¤Ê¤ê¡¢Êø¤ì°×¤¯¤Ê¤ë¡£¾øµ¤¤Ç½¼Ê¬¤ËÇ®½èÍý¤ò¤¹¤ë¤È¡¢»éËÃ¤¬ÍÏ¤±¡¢Ê¬Î¥ÅÙÊÌ¤Ë¼è¤êÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¿ô¥õ½ê¤Î±ÕÂÎÇÓ½ÐÀò¤Î°ì¤Ä¤«¤éÎ®¤ì½Ð¤Æ¡¢ÎäµÑ¥¿¥ó¥¯¤Ë½¸¤á¤é¤ì¤ë¡£¡Ê¡ÖÇÏ¤ÎËöÏ©¡×¥¥ã¥á¥í¥ó¡¦¥Þ¥¯¥ï¡¼¥¿¡¼Â¾ÊÔÁ°·Ç½ñ¡Ë
¡¡Â¡Êª¤ÈÆù¤È¤ÏÊÌ¡¹¤Ë¥Ü¥¤¥é¡¼¤Ç½èÍý¤µ¤ì¤Æ¡¢»éËÃ¤¬¤Þ¤ºÈ´¤¤È¤é¤ìÃ®µÍ¤È¤µ¤ì¡¢¤í¤¦¤½¤¯¤äµ¡³£Ìý¤äÀÐ¸´¤ÎºàÎÁ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤½¤Î¡ÖÍøÍÑ¡×¤ò¤â½ñ¤¯¡£¤½¤¦¤ä¤Ã¤ÆÈ¬±À¤ÏÀ¶·é¤µ¤Î¼êÃÊ¤Ç¤¢¤ëÀÐ¸´¤òÀ¸ÍýÅª¤Ë¤ª¤¾¤Þ¤·¤¤¤â¤Î¤Ë¤µ¤¨¤½¤ÎÉ®¤ÇÊÑ¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¹¹¤ËÈé¤ä¤Ò¤Å¤á¡¢¿¬Èø¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢¤Ò¤Å¤á¤«¤éÇí¤¬¤µ¤ì¤¿ÇÏÄý¤È¤¤¤Ã¤¿»Ä¤µ¤ì¤¿¥Ñ¡¼¥Ä¤Î¹ÔÊý¤Î¸ÀµÚ¤âÂÕ¤é¤Ê¤¤¡£Ä²¤Ï¥½¡¼¥»¡¼¥¸ÍÑ¤ÎÄ²µÍ¤áÂÞ¤Ø¤È²Ã¹©¤µ¤ì¡¢»Ä¤Ã¤¿Æù¤ä¹ü¤Î»ÄÞè¤ÏÈîÎÁ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡È¬±À¤Ï¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ö»à¤ó¤ÀÇÏ¡×¤¬²òÂÎ¤µ¤ìÍøÍÑ¤µ¤ì¤ë¥·¥¹¥Æ¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê¹©Äø¤òÏ«Æ¯¼Ô¤ÎÄÂ¶â¤äÈñÍÑÂÐ¸ú²Ì¤Ë¸ÀµÚ¤·¤Ä¤ÄÉÁ¤¤â¤¹¤ë¡£¤¢¤ë°ÕÌ£¡¢È¬±À¤Ï»ñËÜ¼çµÁ¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤âº£¤Ê¤é¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤³¤Î»þ¡¢È¬±À¤Î´Ø¿´¤Î¸þ¤«¤¦Àè¤Ï¶²¤é¤¯Æó¤Ä¤¢¤ë¡£
¡¡°ì¤Ä¤Ï´û¤Ë°úÍÑ¤·¤¿»à·º¤ÎÉÁ¼Ì¤Ë¸²¤ì¤Æ¤¢¤ë»àÂÎ¡¢»Ó¤ÎÉÁ¼Ì¡£¤½¤·¤Æ¤â¤¦°ì¤Ä¤Ï»àÂÎ½èÍý¹©¾ì¤ÎÎô°¤Ê´Ä¶²¼¤ÇÆ¯¤¯Ï«Æ¯¼Ô¤äÈà¤é¤¬À¸¤¤ë¡Ö¼Ò²ñ¡×¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤Î²¼ÁØÏ«Æ¯¼Ô¡ÊÅöÁ³¤À¤¬¤½¤ÎÂçÈ¾¤Ï¥¢¥Õ¥ê¥«·Ï¤Ç¤¢¤ë¡Ë¤Ï¥·¥ó¥·¥Ê¥Æ¥£»þÂå¤ÎÈ¬±À¤Ë¤È¤Ã¤Æ½ÅÍ×¤Ê¼çÂê¤À¡£
¡¡¤½¤Î¤è¤¦¤Ê´Ø¿´¤«¤é½ñ¤«¤ì¤¿¡Ö¥Ü¥íÀÚ¤ì½¦¤¤¤È¡¢¤½¤Î´ØÏ¢¡×¡Ê¡Ö¥¤¥ó¥¯¥ï¥¤¥¢¥é¡¼¡×°ìÈ¬¼·»ÍÇ¯¼··îÆóÏ»Æü¡Ë¤Ï¥·¥ó¥·¥Ê¥Æ¥£¤Î¤Ï¤º¤ì¤Ë¤¢¤ëµðÂç¤Ê¥´¥ß¼Î¤Æ¾ì¤Ç¡Ö¥´¥ß½¦¤¤¡×¤ò¤¹¤ë¿Í¡¹¤òÉÁ¤¯¤â¤Î¤À¡£°ì¶å¶å¡»Ç¯Âå¤Þ¤Ç¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Ë¤¢¤Ã¤¿¥¹¥â¡¼¥¡¼¡¦¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥ó¤Î¤è¤¦¤Ê¾ì½ê¤¬Åö»þ¥·¥ó¥·¥Ê¥Æ¥£¤Ë¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¤½¤ÎÊÕ¤ÏÄÌ¾ï¡¢°ìÈÌ¤Î»ÔÌ±¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î°Õ»Ö¤È·¸¤ï¤ê¤Î¤Ê¤¤ÀÚ±©¤Ä¤Þ¤Ã¤¿»ö¾ð¤Ç¤â¤Ê¤¤¸Â¤êË¬¤ì¤ë¾ì½ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢°ìÅÙ¸«¤¿¤éÆóÅÙÌÜ¤Ï´é¤òÇØ¤±¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê½ê¤Ç¤¢¤ë¡£Êª¼ä¤·¤¤¹©¾ìÃÏÂÓ¤Ë°Ï¤Þ¤ì¡¢Íð»¨¤ËÇÑÂà¤·¤¿¹Ó¤ìÃÏ¡¢ÉåÇÔ¤·¤¿¹ü¤ä¥´¥ß¤¬¤¦¤º¹â¤¯ÀÑ¤â¤ë¥´¥ë¥´¥¿¤ÎµÖ¡¢»È¤¤¸Å¤·¤¿Æé¡¢ÅòÊ¨¤«¤·¡¢ºÕ¤±¤¿¥¬¥é¥¹¤¬ÀÑ¤ß½Å¤Ê¤Ã¤¿µðÂç¤ÊÊè¾ì¡¢Éå¤Ã¤¿ÌîºÚ¥«¥¹¤äÆ°Êª¤Î±øÊª¡¢²õ¤ì¤¿²Èºâ¤ä¸À¤¤¤è¤¦¤Î¤Ê¤¤·ù¤é¤·¤¤ÇÑÊª¤Î»³¡¹¡£ÃÏÌÌ¤Ë»¶Íð¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ö¥ê¥¤ÎÇËÊÒ¤ä¥¹¥¯¥é¥Ã¥×¤Ê¤É¤¬»¸¤á¤¡¢¶»¤¬°¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê½µ¤¤¬Ê¬¸ü¤¯Î©¤Á¤³¤á¤ÆÉº¤¦²â¤òÄÌ¤·¡¢ÂÀÍÛ¤Î¸÷¤ê¤¬¥®¥é¥®¥é¤È¥´¥ß¤Î»³°ìÌÌ¤Ë¹ß¤êÃí¤®¡Ê¸åÎ¬¡Ë¡Ê¡Ö¥Ü¥íÀÚ¤ì½¦¤¤¤È¡¢¤½¤Î´ØÏ¢¡×¥¥ã¥á¥í¥ó¡¦¥Þ¥¯¥ï¡¼¥¿¡¼Â¾ÊÔÁ°·Ç½ñ¡Ë
¡¡È¬±À¤Ï¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥´¥ß¼Î¤Æ¾ì¤Î¼Ì¼ÂÅª¤ÊÉÁ¼Ì¤Î¸å¤Ë¡¢¤½¤³¤ÇÆ¯¤¯¿Í¡¹¤ÎÍÍ¤ò´º¤¨¤Æº¹ÊÌ¤ÈÊÐ¸«¤ËËþ¤Á¤¿É®Ã×¤ÇÉÁ¼Ì¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤ÎÉåÇÔ¤·¤¿°½Î©¤Á¤³¤á¤ë¥´¥ß»³¤Î¤¢¤Á¤é¤³¤Á¤é¤ò¡¢°Ëâ¤ÎÍÍÁê¤ò¤·¤¿½÷¤¬¡¢»Ò¶¡¤¬¡¢¤½¤·¤Æ½¹¤¤Ï·¿Í¤¬¡¢¤¢¤¯¤»¤¯¤È¤Û¤¸¤¯¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¤¨¨¡¨¡¤½¤ì¤Ï¡¢¶²¤í¤·¤¤²îµ´¤Î¤è¤¦¤Ê»Ñ¤Ç¡¢¶áÂå¥Õ¥é¥ó¥¹Ê¸³Ø¼Ô¤¿¤Á¤¬½ñ¤¯¡¢¥°¥í¥Æ¥¹¥¯¤Çµ¤Ì£°¤¯¡¢¸¸ÁÛÅª¤Ê±ÇÁü¤òºÆ¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¢¤Î°Ì´¤Î¤è¤¦¤Ê¾®Àâ¡Ø¥Î¡¼¥È¥ë¥À¥à¤Î¤»¤à¤·ÃË¡Ù¤ò½ñ¤¤¤¿¥ô¥£¥¯¥¿¡¼¡¦¥æ¥´¡¼¤Ï±¢»´¤Ê»þÂå¤òÂÎ¸³¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¡ÊÆ±¡Ë
¡¡°Õ¿Þ¤·¤Æ¥°¥í¥Æ¥¹¥¯¤ÊÀ¤³¦Àþ¤òÉÁ¤½Ð¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÃÎ¤ì¤ë¡£¤½¤³¤Ë¤ÏÈ¬±À¤Î¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤Î¤¤¤µ¤µ¤«¤Î¼«Éé¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£½ø¤ÇÈ¬±À¤Î¥í¥ó¥É¥ó¤Ç¤ÎÎ®Î¥¤ò¥Ç¥£¥±¥ó¥º¤ËÎã¤¨¤¿¤¬¡¢¼ÂºÝ¡¢¥Ç¥£¥±¥ó¥º¤Ï»º¶È³×Ì¿¤¬À¸¤ß½Ð¤·¤¿¥ô¥£¥¯¥È¥ê¥¢Ä«»þÂå¤ÎÅÔ»Ô¶õ´Ö¤Ë¤ª¤±¤ë¼Ò²ñÌäÂê¡¢¤¹¤Ê¤ï¤ÁÉÏº¤¤äÎô°¤ÊÏ«Æ¯´Ä¶¤ä¾¯Ç¯Ï«Æ¯¼Ô¤ò¼çÂê¤È¤¹¤ë¾®Àâ¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤¤¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£È¬±À¤ÏÄëÂç»þÂå¡¢¥Ç¥£¥±¥ó¥º¤ÎÂ¸ºß¤ò¡Ö±ÑÊ¸³Ø»Ë¾å¤Î°Û¾ï¸½¾Ý¡×¤È¤Þ¤ÇÆÍ½Ð¤·¤¿Â¸ºß¤È¤·¤Æ»ý¤Á¾å¤²¡¢¼«¿È¤ÈÆ±¤¸¿·Ê¹µ¼Ô½Ð¿È¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ËÃí°Õ¤ò¤¦¤Ê¤¬¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¾å¤Ç¥Ç¥£¥±¥ó¥º¤Ï¡ÖÃæÎ®¤ª¤è¤ÓÉÏº¤³¬µé¡×¤«¤é¤Ê¤ë¡Ö±Ñ¹ñ¤ÎÀ¸³è¡×¤òÉÁ¤¤¤¿¤¬¡Öµ®Â²³¬µé¤ÈÃæÎ®¾åÁØ³¬µé¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÌµÃÎ¡×¤À¤È¤·¤¿¤Î¤¬¶½Ì£¿¼¤¤¡ÊÎ©ÌîÀµÍµÌõ¡Ö½½¶åÀ¤µª¤Î¥¤¥®¥ê¥¹¾®Àâ¡×¡Ø¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥óÃøºî½¸¡¡Ê¸³Ø¤Î²ò¼áµ¡ÙÂèÏ»´¬¡¢¹±Ê¸¼Ò¡¢°ì¶åÈ¬¡»Ç¯¡Ë¡£ÂÐ¤·¤Æ¡¢È¬±À¤Ï¼«Ê¬¤Ï¡ÖÃæÎ®¾åÁØ³¬µé¡×½Ð¿È¼Ô¤À¤¬¡ÖÉÏº¤³¬µé¡×¤Î¹¹¤Ê¤ëÄìÊÕ¤òÉÁ¤³¤¦¤È¤·¤¿¤È¸À¤¤¤¿¤²¤À¡£
¡¡È¬±À¤Ï¤½¤ÎÄëÂç¤Î¹ÖµÁ¤Ç¡¢Æ±»þ¤Ë¥Ç¥£¥±¥ó¥º¤Î¼êË¡¤ò¤¤¤ï¤æ¤ë¥ê¥¢¥ê¥º¥à¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¥«¥ê¥«¥Á¥å¥¢¡×¤À¤ÈÉ¾¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡Ö¥Ü¥íÉÛ½¦¤¤¡×¡Ö¥´¥ß½¦¤¤¡×¤ÎÍÍ»Ò¤ò¶²ÉÝ¾®Àâ¤ÎÇ¡¤¯ÉÁ¼Ì¤¹¤ë¤Î¤âÆ±ÍÍ¤Î¼êË¡¤Ç¤¢¤ë¤«¤é¤À¡£¤½¤ì¤¬¸½ºß¤Î¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤Ë¾È¤é¤·¤¢¤ï¤»¤Æ¤·¤Þ¤¨¤ÐÂÅÅö¤µ¤ò·ç¤¯¤¬¡¢¥æ¥´¡¼¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥Ç¥£¥±¥ó¥º¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢È¬±À¤ÏºÇÉÏº¤¤ÎÀ¤³¦¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤Î»þ¤Ï¼«Éé¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤ÎàÐ»¨¤ÊÉÁ¼Ì¤ÏÀ¸¤¤¿¿Í¡¹¤Î¡ÖÀ¸¡×¤òÉÁ¤¯¼êË¡¤Ç¤¢¤ê¡¢¥â¥Î¤È¤·¤Æ¤Î»àÂÎ¤òÉÁ¤¯¤³¤È¤ÈÂÐ¤Ë¤¢¤ë¡£
¡¡È¬±À¤Ï¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¥Ç¥£¥±¥ó¥º¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¤ä¤¬¤ÆÈà¤¬Ë¬¤ì¤ëÆüËÜ¤ÎÊ¸³Ø»Ë¤ò»²¾È¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢¾¾¸¶´ä¸ÞÏº¡ØºÇ°Å¹õÇ·Åìµþ¡Ù¡Ê°ìÈ¬¶å»°Ç¯¡Ë²£»³¸»Ç·½õ¡ØÆüËÜÇ·²¼ÁØ¼Ò²ñ¡Ù¡Ê°ìÈ¬¶å¶åÇ¯¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÌÀ¼£Ãæ´ü¤ËÆüËÜ¤Î¶áÂå²½¤È¤È¤â¤Ë½Ð¸½¤·¤¿Åìµþ¤Î²¼ÁØ¼Ò²ñ¤Î¥ë¥Ý¥ë¥¿¡¼¥¸¥å¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¤½¤ì¤òÊ¸³ØÅª¥â¥Á¡¼¥Õ¤È¤·¤¿¼Ò²ñ¾®Àâ¤ÈÆ±¤¸»î¤ß¤È¤·¤Æ¥·¥ó¥·¥Ê¥Æ¥£¤Î¡Ö°Å¹õ³¹¡×¤òÉÁ¼Ì¤·¤¿¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¤¡£È¬±À¤Ï¡Ö¥É¥Ö¤Í¤º¤ß²£Ä®¡×¤ä¡Ö¥½¡¼¥»¡¼¥¸²£Ãú¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡Ö¹õ¿Í¡×Ï«Æ¯¼Ô¤Î°Â¼ò¾ì¤¬½¸¤Þ¤ë°ìÂÓ¤äÉÏÌ±³¹¤ËÆþ¤ê¹þ¤ßµ»ö¤ò½ñ¤Â³¤±¡¢¤½¤Î¥Ü¥¹¤È¤â¤¤¤¨¤ë¥Ø¥ó¥ê¡¼¡¦¥Ô¥±¥Ã¥È¤Î¼èºà¤ËÀ®¸ù¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤é¤Îµ»ö¤ò½¸¤á¤ì¤Ð¾¾¸¶¤ä²£»³¤ÎÇ¡¤ÉÏº¤¼Ò²ñ¤Î¥ë¥Ý¥ë¥¿¡¼¥¸¥å¤äÊ¸³Ø¤¬°ìºý¡¢À®Î©¤¹¤ë¤Ï¤º¤À¡£
※この続きは『八雲と死体 ゾンビから固有信仰へ』をお読みください。
本書では、八雲が新聞記者時代に残した記事の一部や取材の様子、彼が巡り合った数々の事件、妻・節のことなどに触れています。
