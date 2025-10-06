ÆüËÜ³ô£Á£Ä£Ò¡¦±ß´¹»»½ªÃÍ
ÆüËÜ³ô£Á£Ä£Ò¡¦±ß´¹»»½ªÃÍ
ÌÃÊÁÌ¾¡¡¡¡±ß´¹»»½ªÃÍ¡ÊÁ°±Ä¶ÈÆü¡¦Åì¾Ú½ªÃÍÈæ¡Ë
¥È¥è¥¿¡¡2870¡Ê+30.5¡¡+1.07%¡Ë
¥Û¥ó¥À¡¡1542¡Ê+17.5¡¡+1.15%¡Ë
»°É©£Õ£Æ£Ê¡¡2324¡Ê+11¡¡+0.48%¡Ë
¤ß¤º¤Û£Æ£Ç¡¡4874¡Ê+74¡¡+1.54%¡Ë
»°°æ½»Í§£Æ£Ç¡¡4066¡Ê+18¡¡+0.44%¡Ë
Åìµþ³¤¾å¡¡6202¡Ê+52¡¡+0.85%¡Ë
£Î£Ô£Ô¡¡155¡Ê+0.4¡¡+0.26%¡Ë
£Ë£Ä£Ä£É¡¡2339¡Ê-7¡¡-0.30%¡Ë
¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¡214¡Ê-0.3¡¡-0.14%¡Ë
°ËÆ£Ãé¡¡8421¡Ê+62¡¡+0.74%¡Ë
»°É©¾¦¡¡3520¡Ê+28¡¡+0.80%¡Ë
»°°æÊª¡¡3682¡Ê+25¡¡+0.68%¡Ë
ÉðÅÄ¡¡4307¡Ê+49¡¡+1.15%¡Ë
Âè°ì»°¶¦¡¡3724¡Ê-4¡¡-0.11%¡Ë
¿®±Û²½¡¡5056¡Ê+25¡¡+0.50%¡Ë
ÆüÎ©¡¡4340¡Ê+40¡¡+0.93%¡Ë
¥½¥Ëー£Ç¡¡4271¡Ê+65¡¡+1.55%¡Ë
»°É©ÅÅ¡¡3773¡Ê+30¡¡+0.80%¡Ë
¥À¥¤¥¥ó¡¡17445¡Ê-10¡¡-0.06%¡Ë
»°É©½Å¡¡3705¡Ê+15¡¡+0.41%¡Ë
Â¼ÅÄÀ½¡¡2838¡Ê+14.5¡¡+0.51%¡Ë
Åì¥¨¥ì¥¯¡¡28671¡Ê+181¡¡+0.64%¡Ë
£È£Ï£Ù£Á¡¡21539¡Ê+124¡¡+0.58%¡Ë
£Ê£Ô¡¡4941¡Ê+12¡¡+0.24%¡Ë
¥»¥Ö¥ó¡õ¥¢¥¤¡¡1982¡Ê+3¡¡+0.15%¡Ë
¥Õ¥¡¥¹¥È¥ê¡¡45514¡Ê+54¡¡+0.12%¡Ë
¥ê¥¯¥ëー¥È¡¡7883¡Ê+1¡¡+0.01%¡Ë
Ç¤Å·Æ²¡¡12660¡Ê0¡¡0.00%¡Ë
¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯£Ç¡¡19775¡Ê-205¡¡-1.03%¡Ë
¥ー¥¨¥ó¥¹¡ÊÉáÄÌ³ô¡Ë¡¡57860¡Ê+860¡¡+1.51%¡Ë
ÌÃÊÁÌ¾¡¡¡¡±ß´¹»»½ªÃÍ¡ÊÁ°±Ä¶ÈÆü¡¦Åì¾Ú½ªÃÍÈæ¡Ë
¥È¥è¥¿¡¡2870¡Ê+30.5¡¡+1.07%¡Ë
¥Û¥ó¥À¡¡1542¡Ê+17.5¡¡+1.15%¡Ë
»°É©£Õ£Æ£Ê¡¡2324¡Ê+11¡¡+0.48%¡Ë
¤ß¤º¤Û£Æ£Ç¡¡4874¡Ê+74¡¡+1.54%¡Ë
»°°æ½»Í§£Æ£Ç¡¡4066¡Ê+18¡¡+0.44%¡Ë
Åìµþ³¤¾å¡¡6202¡Ê+52¡¡+0.85%¡Ë
£Î£Ô£Ô¡¡155¡Ê+0.4¡¡+0.26%¡Ë
£Ë£Ä£Ä£É¡¡2339¡Ê-7¡¡-0.30%¡Ë
¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¡214¡Ê-0.3¡¡-0.14%¡Ë
°ËÆ£Ãé¡¡8421¡Ê+62¡¡+0.74%¡Ë
»°É©¾¦¡¡3520¡Ê+28¡¡+0.80%¡Ë
»°°æÊª¡¡3682¡Ê+25¡¡+0.68%¡Ë
ÉðÅÄ¡¡4307¡Ê+49¡¡+1.15%¡Ë
Âè°ì»°¶¦¡¡3724¡Ê-4¡¡-0.11%¡Ë
¿®±Û²½¡¡5056¡Ê+25¡¡+0.50%¡Ë
ÆüÎ©¡¡4340¡Ê+40¡¡+0.93%¡Ë
¥½¥Ëー£Ç¡¡4271¡Ê+65¡¡+1.55%¡Ë
»°É©ÅÅ¡¡3773¡Ê+30¡¡+0.80%¡Ë
¥À¥¤¥¥ó¡¡17445¡Ê-10¡¡-0.06%¡Ë
»°É©½Å¡¡3705¡Ê+15¡¡+0.41%¡Ë
Â¼ÅÄÀ½¡¡2838¡Ê+14.5¡¡+0.51%¡Ë
Åì¥¨¥ì¥¯¡¡28671¡Ê+181¡¡+0.64%¡Ë
£È£Ï£Ù£Á¡¡21539¡Ê+124¡¡+0.58%¡Ë
£Ê£Ô¡¡4941¡Ê+12¡¡+0.24%¡Ë
¥»¥Ö¥ó¡õ¥¢¥¤¡¡1982¡Ê+3¡¡+0.15%¡Ë
¥Õ¥¡¥¹¥È¥ê¡¡45514¡Ê+54¡¡+0.12%¡Ë
¥ê¥¯¥ëー¥È¡¡7883¡Ê+1¡¡+0.01%¡Ë
Ç¤Å·Æ²¡¡12660¡Ê0¡¡0.00%¡Ë
¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯£Ç¡¡19775¡Ê-205¡¡-1.03%¡Ë
¥ー¥¨¥ó¥¹¡ÊÉáÄÌ³ô¡Ë¡¡57860¡Ê+860¡¡+1.51%¡Ë