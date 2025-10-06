Åìµþ»Ô¾ì¡¡¥Ô¥Ü¥Ã¥ÈÊ¬ÀÏ¡Ê¼çÍ×¹ñÄÌ²ß¡Ë
¥É¥ë±ß
½ªÃÍ147.47¡¡¹âÃÍ147.82¡¡°ÂÃÍ147.10
148.55¡¡¥Ï¥¤¥Ö¥ì¥¤¥¯
148.18¡¡Äñ¹³2
147.83¡¡Äñ¹³1
147.46¡¡¥Ô¥Ü¥Ã¥È
147.11¡¡»Ù»ý1
146.74¡¡»Ù»ý2
146.39¡¡¥íー¥Ö¥ì¥¤¥¯
¥æー¥í¥É¥ë
½ªÃÍ1.1742¡¡¹âÃÍ1.1759¡¡°ÂÃÍ1.1714
1.1808¡¡¥Ï¥¤¥Ö¥ì¥¤¥¯
1.1783¡¡Äñ¹³2
1.1763¡¡Äñ¹³1
1.1738¡¡¥Ô¥Ü¥Ã¥È
1.1718¡¡»Ù»ý1
1.1693¡¡»Ù»ý2
1.1673¡¡¥íー¥Ö¥ì¥¤¥¯
¥Ý¥ó¥É¥É¥ë
½ªÃÍ1.3480¡¡¹âÃÍ1.3486¡¡°ÂÃÍ1.3429
1.3558¡¡¥Ï¥¤¥Ö¥ì¥¤¥¯
1.3522¡¡Äñ¹³2
1.3501¡¡Äñ¹³1
1.3465¡¡¥Ô¥Ü¥Ã¥È
1.3444¡¡»Ù»ý1
1.3408¡¡»Ù»ý2
1.3387¡¡¥íー¥Ö¥ì¥¤¥¯
¥É¥ë¥¹¥¤¥¹
½ªÃÍ0.7958¡¡¹âÃÍ0.7983¡¡°ÂÃÍ0.7947
0.8014¡¡¥Ï¥¤¥Ö¥ì¥¤¥¯
0.7999¡¡Äñ¹³2
0.7978¡¡Äñ¹³1
0.7963¡¡¥Ô¥Ü¥Ã¥È
0.7942¡¡»Ù»ý1
0.7927¡¡»Ù»ý2
0.7906¡¡¥íー¥Ö¥ì¥¤¥¯
