Åìµþ»Ô¾ì¡¡¥Ô¥Ü¥Ã¥ÈÊ¬ÀÏ¡Ê¥¯¥í¥¹±ß¡Ë

¥æー¥í±ß
½ªÃÍ173.19¡¡¹âÃÍ173.24¡¡°ÂÃÍ172.44
174.27¡¡¥Ï¥¤¥Ö¥ì¥¤¥¯
173.76¡¡Äñ¹³2
173.47¡¡Äñ¹³1
172.96¡¡¥Ô¥Ü¥Ã¥È
172.67¡¡»Ù»ý1
172.16¡¡»Ù»ý2
171.87¡¡¥íー¥Ö¥ì¥¤¥¯
¥Ý¥ó¥É±ß
½ªÃÍ198.82¡¡¹âÃÍ198.87¡¡°ÂÃÍ197.75
200.33¡¡¥Ï¥¤¥Ö¥ì¥¤¥¯
199.60¡¡Äñ¹³2
199.21¡¡Äñ¹³1
198.48¡¡¥Ô¥Ü¥Ã¥È
198.09¡¡»Ù»ý1
197.36¡¡»Ù»ý2
196.97¡¡¥íー¥Ö¥ì¥¤¥¯
¥¹¥¤¥¹±ß
½ªÃÍ185.39¡¡¹âÃÍ185.50¡¡°ÂÃÍ184.44
186.84¡¡¥Ï¥¤¥Ö¥ì¥¤¥¯
186.17¡¡Äñ¹³2
185.78¡¡Äñ¹³1
185.11¡¡¥Ô¥Ü¥Ã¥È
184.72¡¡»Ù»ý1
184.05¡¡»Ù»ý2
183.66¡¡¥íー¥Ö¥ì¥¤¥¯
¹ë¥É¥ë±ß
½ªÃÍ97.35¡¡¹âÃÍ97.50¡¡°ÂÃÍ97.02
98.04¡¡¥Ï¥¤¥Ö¥ì¥¤¥¯
97.77¡¡Äñ¹³2
97.56¡¡Äñ¹³1
97.29¡¡¥Ô¥Ü¥Ã¥È
97.08¡¡»Ù»ý1
96.81¡¡»Ù»ý2
96.60¡¡¥íー¥Ö¥ì¥¤¥¯
NZ¥É¥ë±ß
½ªÃÍ85.98¡¡¹âÃÍ86.06¡¡°ÂÃÍ85.56
86.67¡¡¥Ï¥¤¥Ö¥ì¥¤¥¯
86.37¡¡Äñ¹³2
86.17¡¡Äñ¹³1
85.87¡¡¥Ô¥Ü¥Ã¥È
85.67¡¡»Ù»ý1
85.37¡¡»Ù»ý2
85.17¡¡¥íー¥Ö¥ì¥¤¥¯
¥«¥Ê¥À¥É¥ë±ß
½ªÃÍ105.64¡¡¹âÃÍ105.84¡¡°ÂÃÍ105.36
106.35¡¡¥Ï¥¤¥Ö¥ì¥¤¥¯
106.09¡¡Äñ¹³2
105.87¡¡Äñ¹³1
105.61¡¡¥Ô¥Ü¥Ã¥È
105.39¡¡»Ù»ý1
105.13¡¡»Ù»ý2
104.91¡¡¥íー¥Ö¥ì¥¤¥¯
