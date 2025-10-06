wapiti¡¢¥á¥¸¥ãー2nd¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¤â¤Î¤Î¤±¡×¥ê¥êー¥¹¡õMV¸ø³«¡¡½é¤ÎÅìÌ¾ºå¥Ä¥¢ー¤äÂæÏÑ¸ø±é³«ºÅ¤â
¡¡wapiti¤¬¡¢¥á¥¸¥ãー2nd¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¤â¤Î¤Î¤±¡×¤ò10·î24Æü¤ËÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢MV¤òÆ±Æü0»þ¤Ë¸ø³«¤¹¤ë¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§¡Ú²èÁü¤¢¤ê¡Ûwapiti¡¢²è²È¤Î¾®ÎÓÉñ¹á¤¬¼ê³Ý¤±¤¿¡Ö¤â¤Î¤Î¤±¡×¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿¡Ë
¡¡Æ±³Ú¶Ê¤Ï¡¢ËÜÅö¤ÎÀ¼¤ò½Ð¤»¤º¤ËÀ¸¤¤Å¤é¤µ¤òÊú¤¨¤ë¤³¤ÎÀ¤³¦¤Ç¡¢µ¶¤ê¤Î²¾ÌÌ¤ò³°¤·¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤ò²òÊü¤·¤¿Àè¤Ë¤¢¤ë´õË¾¤ò²Î¤¦¿·¶Ê¡£Á°ºî¡Ö¥í¥Ã¥¯¥¹¥¿ー¡×¤ÎÁÖ¤ä¤«¤µ¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤Ë¡¢Æâ¤ËÈë¤á¤¿¾ðÇ®¤¬¹Ó¡¹¤·¤¯Ê®¤½Ð¤¹¡¢½Å¸ü¤Ê¥í¥Ã¥¯¥µ¥¦¥ó¥É¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê1¶Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿¤Ï¡¢²è²È¤Î¾®ÎÓÉñ¹á¤¬Ã´Åö¡£¼«Ê¬¤Ë²Ý¤·¤¿²¾ÌÌ¤òÃ¦¤®¼Î¤Æ¡¢ÆâÂ¦¤«¤éÍ¯¤¾å¤¬¤ë±ê¤È¶¦¤ËËÜÍè¤Î¼«Ê¬¤È¤·¤ÆÌÜ³Ð¤á¤Æ¤¤¤¯½Ö´Ö¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¾å¤ò¸þ¤¤¤¿É½¾ð¤äº¹¤·½Ð¤·¤¿¼ê¤Ë¤Ï¡¢¡ÒÌ¿¤ò¤«¤¶¤»¡Ó¤È¤¤¤¦²Î»ì¤ËÄÌ¤¸¤ë¡¢¶¯¤¤´õË¾¤Î°Õ»Ö¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£³¨¤Î¶ñ¤Ç¤·¤«½Ð¤»¤Ê¤¤¼Á´¶¤ä±ü¹Ô¤¤Ê¤É¡¢¤½¤ì¤éÁ´¤Æ¤«¤é´¶¤¸¤ë²¹ÅÙ´¶¤¬¡¢³Ú¶Ê¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò°ìËç³¨¤Ë½É¤é¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Åìµþ¡¢Ì¾¸Å²°¡¢Âçºå¡¢ÂæÏÑ¤Î4¸ø±é¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿½é¤ÎÃ±ÆÈ¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢ー¤ò¡¢2026Ç¯3·î¤è¤ê³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤â·èÄê¡£ÂæÏÑ¸ø±é¤Î¾ÜºÙ¤Ï¸åÆüÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢Åìµþ¡¢Ì¾¸Å²°¡¢Âçºå¸ø±é¤Ï¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëºÇÂ®Àè¹Ô¡ÊÃêÁª¡Ë¤Î¼õÉÕ¤¬¥¹¥¿ー¥È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÅöÁª¼Ô¤Ë¤Ï³Æ¥×¥ì¥¤¥¬¥¤¥É¤Ë¤ÆµÇ°¤È¤Ê¤ëÆÃÅµ¤òÇÛÉÛÍ½Äê¤À¡£¾ÜºÙ¤ÏÄÉ¤Ã¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¡£
¡¦wapiti ¿¥ÅÄÎ¶µª¡ÊVo¡Ë¡¡¥³¥á¥ó¥È
¤¤¤Ä¤âwapiti¤Î²»³Ú¤òÄ°¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£º£ºî¤Ï¸½Âå¤ÇÀ¸¤¤ë²æ¡¹¤¬Êú¤¨¤Æ¤¤¤ë¸½ÂåÉÂ¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£À¤´ÖÂÎ¤ä¼þ¤ê¤Î¿Í´Ö¤Ëµ¤¤ò¸¯¤¤¤¹¤®¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤·¤«¼«Ê¬¤òµ¶¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê²¾ÌÌ¤òÈï¤Ã¤ÆÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤ë¼«Ê¬¤¿¤Á¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤â¤Ã¤È¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤ò²òÊü¤·¤Æ¤¤¤¤¤ó¤À¡¢¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò¹þ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥Æー¥Þ¤Ï¡¢¼Â¤Ï¥é¥¤¥ÖÃæ¤Ë¤Õ¤ÈÉâ¤«¤ó¤À¥Æー¥Þ¤Ç¡¢¥é¥¤¥Ö¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ß¤ó¤Ê¤¬¡¢¤â¤Ã¤È¤¤¤¤°ÕÌ£¤Ç¼«Ê¬¤Î»×¤¦¤¬¤Þ¤Þ¤Ë¡¢³Ú¤·¤µ¤äÈë¤á¤¿»×¤¤¤ò²òÊü¤Ç¤¤ë¾ì¤òºî¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¡¢³Ú¶ÊÀ©ºî¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¥é¥¤¥Ö¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç»ÅÊý¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤Î¡Ö¤â¤Î¤Î¤±¡×¤¬¡¢³§¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¼«Ê¬²òÊü¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë