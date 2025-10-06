°Ý¿·¤Î½°±¡½üÌ¾µÄ°÷¤ÈÌµ½êÂ°¤Î·×£·¿Í¡¢¶¦Æ±²ñÇÉ·ëÀ®¤Ø¡ÖÍ¿ÌîÅÞ¤È¸ò¾Ä¤Ç¤¤ë¥°¥ë¡¼¥×ÌÜ»Ø¤¹¡×
¡¡½°±¡²ñÇÉ¤Î¡ÖÍ»Ö¤Î²ñ¡×¤È¡Ö²þ³×¤Î²ñ¡×¤¬¶á¤¯¶¦Æ±²ñÇÉ¤ò·ëÀ®¤¹¤ëÊý¸þ¤ÇÄ´À°¤ËÆþ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬£µÆü¡¢¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Í¿ÅÞ¤Î²áÈ¾¿ô³ä¤ì¤¬Â³¤¯Ãæ¡¢½°±¡¤ÇÂ¸ºß´¶¤ò¹â¤á¤ëÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡Í»Ö¤Î²ñ¤ÏÌµ½êÂ°µÄ°÷£´¿Í¡¢²þ³×¤Î²ñ¤ÏÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤ËÎ¥ÅÞÆÏ¤òÄó½Ð¸å¡¢½üÌ¾½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤¿Ìµ½êÂ°µÄ°÷£³¿Í¤Ç¹½À®¡£¶¦Æ±²ñÇÉ¤Î½êÂ°µÄ°÷¤Ï£·¿Í¤È¤Ê¤ê¡¢º£·îÃæ½Ü¤Ë¤â¾¤½¸¤µ¤ì¤ëÎ×»þ¹ñ²ñ¤Ç¤Î·ëÀ®¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡½°±¡¤Ç¤Ï¡¢Í¿ÅÞ²ñÇÉ¤¬£²£²£°µÄÀÊ¤Ç²áÈ¾¿ô¡Ê£²£³£³µÄÀÊ¡Ë¤ËÆÏ¤¤¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¶¦Æ±²ñÇÉ¤Ë»²²Ã°Õ¸þ¤Î½°±¡µÄ°÷¤Ï¡ÖÍ¿ÌîÅÞ¤È¸ò¾Ä¤Ç¤¤ëÀ¯¼£¥°¥ë¡¼¥×¤òÌÜ»Ø¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£