¥Ö¥É¥¦Èª¤Î¸«²ó¤êÃæ¡¢¥¯¥Þ¤«¤é´é¤Ë°ì·â¼õ¤±²¡¤·ÅÝ¤µ¤ì¤¿ÃËÀ¡Ö¤¦¤Ê¤êÀ¼¤òÊ¹¤¤¤¿»þ¤ËÌá¤ì¤Ð¡Ä¡×
¡¡¥¯¥Þ¤Î½ÐË×¤¬¿ÍÎ¤¤ÇÁý¤¨¡¢¿ÍÅªÈï³²¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡½©ÅÄ¸©·Ù¤Î¤Þ¤È¤á¤Ç¤Ï£³Æü¸½ºß¡¢º£Ç¯£²£²·ï¡¢£²£³¿Í¤¬Èï³²¤ò¼õ¤±¡¢£±¿Í¤¬»àË´¤·¤¿¡£¼¯³Ñ»Ô¤ÈÂç´Û»Ô¤Ç¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¤¿ÃËÀ£²¿Í¤¬¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢¡Ö¤Þ¤µ¤«¼«Ê¬¤¬¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¤ë¤È¤Ï¡×¤Ê¤É¤È¾×·â¤ÎÂÎ¸³¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¡Ê»û¸ý¿®Æó¡Ë
¡Ö¥¤¥Î¥·¥·¤È»×¤Ã¤Æ°Ò³Å¤·¤¿¤Î¤¬¼ºÇÔ¡×
¡¡¼¯³Ñ»Ô½½ÏÂÅÄÂçÅò¤ÎÃËÀ¡Ê£·£¶¡Ë¤Ï£²Æü¸áÁ°£¹»þ£´£°Ê¬º¢¡¢¼«Âð¶á¤¯¤Î¹ÌºîÊü´þÃÏ¤Ë¤¢¤ë¥¯¥êÎÓ¤Ç¥¯¥ê¤ò½¦¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ¡¢¿Æ»Ò¥°¥Þ£²Æ¬¤ÈÁø¶ø¤·¤¿¡£¥ä¥Ö¤«¤éÆ°Êª¤Îµ¤ÇÛ¤ò´¶¤¸¡¢Î¾¼ê¤ò¿¶¤ê¤«¤¶¤·¤Æ¡Ö¤³¤é¡¼¡£µ¢¤ì¤§¡×¤È¶«¤Ö¤ÈÂÎÄ¹£±¥á¡¼¥È¥ëÍ¾¤ê¤Î¥¯¥Þ£±Æ¬¤¬ÆÍÁ³¡¢Ìó£³£°¥á¡¼¥È¥ëÀè¤«¤éÆÍ¿Ê¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡ÃËÀ¤Ï¼ê¤Ë¤·¤¿¥Ð¥±¥Ä¤Ç²¥¤ê¡¢Î¾µÓ¤Ç½³¤ë¤Ê¤É¤·¤¿¤¬¡¢±¦¼ê¼ó¤ò¤«¤Þ¤ì¤Æ²¡¤·ÅÝ¤µ¤ì¡¢¤µ¤é¤Ë±¦Éª¤ò¤«¤Þ¤ì¤¿¡£¥¯¥Þ¤È¤â¤ß¹ç¤¤¤Ë¤Ê¤ê¡¢º¸¼ê¤Ç²¥¤Ã¤ÆÄñ¹³¡£Î©¤Á¾å¤¬¤Ã¤ÆÂçÀ¼¤ò½Ð¤¹¤È¥¯¥Þ¤ÏÎ©¤Áµî¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Ãå¤Æ¤¤¤¿¥·¥ã¥Ä¤Ï¤Ü¤í¤Ü¤í¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÅÝ¤µ¤ì¤¿ºÝ¡¢¥¯¥ê¤Î¥¤¥¬¤Ç±¦ÌÜÉÕ¶á¤òÉé½ý¤·¤¿¡£¡Ö¥¤¥Î¥·¥·¤«¤È»×¤Ã¤Æ°Ò³Å¤·¤¿¤Î¤¬¼ºÇÔ¤À¤Ã¤¿¡£¤â¤ß¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ï¤ä¤ë¤«¡¢¤ä¤é¤ì¤ë¤«É¬»à¤À¤Ã¤¿¡×
¡¡ÃËÀ¤Ï»ÔÆâ¤ÎÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¡¢´¶À÷¾ÉÍ½ËÉ¤Î¼£ÎÅ¤Ê¤É¤ò¼õ¤±¡¢Íâ£³Æü¤ËÂà±¡¡££··î¤Ë¤â»³ÎÓ¤ÎÈ¢¥ï¥Ê¶á¤¯¤Ç¥¯¥Þ¤ÈÁø¶ø¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Î»þ¤ÏÀÅ¤«¤Ë¸å¤º¤µ¤ê¤·¤ÆÆñ¤òÆ¨¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÄË¡¹¤·¤¤»Ñ¤Ç£´Æü¡¢¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢¡Ö±¿¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£ËÜÅö¤Ï¤³¤ì¤¯¤é¤¤¤¸¤ãºÑ¤Þ¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¥¯¥Þ¤Î¿ô¤ò¸º¤é¤µ¤Ê¤¤¤È¿Í¤¬½»¤à¤È¤³¤í¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡Ö¾®Æ°Êª¤Î¤³¤È¤·¤«Æ¬¤Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡Âç´Û»ÔÀãÂô¤ÎÃËÀ¡Ê£·£·¡Ë¤Ï£¹·î£±£°ÆüÌë¡¢¼«ÂðÁ°¤Î¥Ö¥É¥¦Èª¤Ç¥¯¥Þ¡ÊÂÎÄ¹ÉÔÌÀ¡Ë¤Ë½±¤ï¤ì¤¿¡£²ÈÂ²¤Ç¿©¤Ù¤ë¹âµéÉÊ¼ï¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¤¬¥¤¥¿¥Á¤«¥¿¥Ì¥¤Ê¤É¤Ë¿©¤Ù¤é¤ì¤ëÈï³²¤Ë¿ôÇ¯Á°¤«¤éÁø¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢±«¤¬¹ß¤ëÃæ¡¢¥Í¥Ã¥È¤òÄ¥¤Ã¤¿Èª¤ò£±¿Í¤Ç¸«²ó¤êÃæ¤À¤Ã¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢»³Â¦¤«¤é¡Ö¥¦¥¦¥¥¡Á¡×¤È¤¦¤Ê¤êÀ¼¤¬Ê¹¤³¤¨¡¢ÆÍÁ³´é¤Ë°ì·â¤ò¼õ¤±¡¢²¡¤·ÅÝ¤µ¤ì¤¿¡£É¡¤ò¹üÀÞ¤·¡¢Æ¬¤Ë°ú¤Ã¤«¤½ý¤òÉé¤¦Âç¤±¤¬¤Ç»°½½¿ô¿Ë¤òË¥¤¤¡¢£¸Æü´ÖÆþ±¡¤·¤¿¡£
¡¡Èª¤Ë¤Ï¾®Æ°Êª¤Î¿¯Æþ¤ÇÈ¯¸÷¤¹¤ë·âÂà´ï¤ò£²ÂæÀßÃÖ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃËÀ¤Ï¡Ö¥¢¥Ã¤È¤¤¤¦´Ö¡£¾®Æ°Êª¤Î¤³¤È¤·¤«Æ¬¤Ë¤Ê¤¯¡¢¼«ÂðÁ°¤Ë¥¯¥Þ¤¬½Ð¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤â¤ß¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÎäÀÅ¤Ë¹Í¤¨¤ì¤Ð¤¦¤Ê¤êÀ¼¤òÊ¹¤¤¤¿»þ¤ËÌá¤ì¤Ð¡¢Èï³²¤ËÁø¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¸ª¤òÍî¤È¤·¤¿¡£
