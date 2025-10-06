¾®·ª½Ü¡ß¥Ï¥ó¡¦¥Ò¥ç¥¸¥å¡ßÀÖÀ¾¿Î¡ßÃæÂ¼¤æ¤ê¤Î»Í³Ñ´Ø·¸¤¬¡¡¡ØÆ¿Ì¾¤ÎÎø¿Í¤¿¤Á¡Ù¿·¾ìÌÌ¼Ì¿¿¸ø³«
¡¡10·î16Æü¤ËÀ¤³¦ÆÈÀêÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¾®·ª½Ü¼ç±é¤ÎNetflix¥·¥êー¥º¡ØÆ¿Ì¾¤ÎÎø¿Í¤¿¤Á¡Ù¤Î¿·¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤ÈÁê´Ø¿Þ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹±Ç²è¡ØÆ¿Ì¾¥ì¥ó¥¢¥¤ÁêÃÌ½ê¡Ù¤ò¸¶ºî¤Ë¡¢Netflix¥·¥êー¥ººîÉÊ¤È¤·¤ÆºÆ¹½À®¤·¤¿¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¥³¥á¥Ç¥£¡£Netflix¥·¥êー¥º¡ØÍ©¡ùÍ·¡ùÇò½ñ¡Ù¤Î·îÀîæÆ¤¬´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿¡£
¡¡¼ç±é¤Î¾®·ª¤Ï¡¢¤¢¤ëÍýÍ³¤«¤é¿Í¤È°®¼ê¤µ¤¨¸ò¤ï¤»¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿·éÊÊ¤ÊÀ½²Û¥áー¥«ー¸æÁâ»Ê¤Î¼ç¿Í¸ø¡¦ÁÔÎ¼Ìò¤ò±é¤¸¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¡È»ëÀþ¶²ÉÝ¾É¡É¤òÊú¤¨¤ëÅ·ºÍ¥·¥ç¥³¥é¥Æ¥£¥¨¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦¥Ï¥Ê¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Ï¥ó¡¦¥Ò¥ç¥¸¥å¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÁÔÎ¼¤Î¿ô¾¯¤Ê¤¤Íý²ò¼Ô¤Ç¤¢¤ëÍ§¿Í¡¦´²Ìò¤ËÀÖÀ¾¿Î¡¢ÁÔÎ¼¤ÎÍ§¿Í¤ÇÀº¿À²Ê°å¤Ç¤â¤¢¤ë¥¢¥¤¥êー¥óÌò¤ËÃæÂ¼¤æ¤ê¤¬¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸ø³«¤µ¤ì¤¿¿·¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤Ï¡¢±¿Ì¿Åª¤Ê½Ð²ñ¤¤¤ò¤Ï¤¿¤¹¼ç¿Í¸ø¡¦ÁÔÎ¼¡Ê¾®·ª½Ü¡Ë¤È¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦¥Ï¥Ê¡Ê¥Ï¥ó¡¦¥Ò¥ç¥¸¥å¡Ë¤Ë²Ã¤¨¡¢ÁÔÎ¼¤Î¿ÆÍ§¤Ç¤¢¤ê¥Ï¥Ê¤ÎÊÒ»×¤¤¤ÎÁê¼ê¤Ç¤â¤¢¤ë¹âÅÄ´²¡ÊÀÖÀ¾¿Î¡Ë¡¢¤½¤ó¤Ê´²¤¬¾ï¤Ëµ¤¤Ë¤«¤±¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÁÔÎ¼¤È¥Ï¥Ê¤Î¥«¥¦¥ó¥»¥éー¤Ç¤â¤¢¤ëÀº¿À²Ê°å¡¦¥¢¥¤¥êー¥ó¡ÊÃæÂ¼¤æ¤ê¡Ë¤È¤Î¡ÈÂç¿Í¤Î»Í³Ñ´Ø·¸¡É¤ò¼Ì¤·¤¿¤â¤Î¡£¿Í¤Ë¿¨¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ï¤º¤ÎÁÔÎ¼¤È¿Í¤ÎÌÜ¤ò¸«¤ì¤Ê¤¤¤Ï¤º¤Î¥Ï¥Ê¤Î2¿Í¤¬¡¢¸«¤Ä¤á¹ç¤¤¿¨¤ì¹ç¤ª¤¦¤È¤¹¤ë½Ö´Ö¤òÂª¤¨¤¿ÍÍ»Ò¤ä¡¢´²¤È¥¢¥¤¥êー¥ó¤Î¤Ê¤ó¤È¤â¸À¤¨¤Ìµ÷Î¥´¶¤òÂª¤¨¤¿°ìËç¡¢¥Ï¥Ê¤È´²¤Î¤¢¤È¾¯¤·¤Ç¿°¤¬¿¨¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤ÊÄ¶ÀÜ¶á¥«¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤½¤ó¤Ê4¿Í¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¡Ö¥¥ã¥é¥¯¥¿ーÁê´Ø¿Þ¡×¤â¸ø³«¡£Êª¸ì¤ÎÉñÂæ¤È¤Ê¤ë¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥·¥ç¥Ã¥×¡Ö¥ë¡¦¥½¥Ùー¥ë¡×¤ÇÁÔÎ¼¡¢¥Ï¥Ê¤È°ì½ï¤ËÆ¯¤¯ÀèÇÚ¥·¥ç¥³¥é¥Æ¥£¥¨¤ò±é¤¸¤ë±üÅÄ±ÍÆó¤È°ËÆ£Êâ¡¢¤µ¤é¤Ë¸µ¥·¥ç¥³¥é¥Æ¥£¥¨¤Î³á²ê°á»Ò¡¢·ÀÌóÀè¤Î¼ÒÄ¹Ìò¤Î»³¸ý¼ÓÌï²Ã¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÁÔÎ¼¤ÎÉã¤Ç¤¢¤êÂç¼êÀ½²Û¥áー¥«ー¡ÖÁÐ»ÒÀ½²Û¡×²ñÄ¹¤ò±é¤¸¤¿º´Æ£¹À»Ô¤È¡¢ÁÔÎ¼¤Î¤¤¤È¤³¤Ç±¦ÏÓ¤È¤Ê¤ëÀ®ÅÄÎ¿¤Î»Ñ¤â³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢10·î10Æü¤è¤ê¡¢Åìµþ¡¦É½»²Æ»¤ÎÉ½»²Æ»¥Ò¥ë¥º²°³°¥á¥Ç¥£¥¢¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¢¤Þ¤¿10·î17Æü¤è¤êÅìµþ¡¦¶äºÂ¡¢Âçºå¡¢10·î20Æü¤è¤ê°¦ÃÎ¤Ç¤â4¿Í¤Î»Ñ¤ò¼ý¤á¤¿²°³°¹¹ð¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤·¤Æ10·î17Æü¤è¤ê½ÂÃ«¡¢¸¶½É¡¢É½»²Æ»¡¢¿·½É¤ò¡Ö¤È¤¯Îø¡×¥¢¥É¥È¥é¥Ã¥¯¤¬Áö¤ë¤³¤È¤â·èÄê¤·¤¿¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë