½¢Ç¤µ¼Ô²ñ¸«¤ËÎ×¤à¼«Ì±ÅÞ¤Î¹â»ÔÁáÉÄ¿·ÁíºÛ¡Ê¼Ì¿¿¡§»þ»ö¡Ë
10·î4Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Î¿·ÁíºÛ¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¹â»ÔÁáÉÄ»á¡£º£¸å¡¢»Ë¾å½é¤Î½÷À¼óÁê¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢¡ÈÆüËÜ¤Î´é¡É¤È¤·¤Æ¹ñÆâ³°¤ò¼è¤ê´¬¤¯Æñ¶É¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤«¤Í¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó
ËÜ¹Æ¤Ç¤Ï¡¢·èÁªÅêÉ¼¸å¤Îµ¼Ô²ñ¸«»þ¤Î¹â»Ô»á¤Î¸ÀÆ°¡¦É½¾ð¤ò¼ê¤¬¤«¤ê¤Ë¡¢Æ±»á¤Î¿´Íý¾õ¶·¤ò¿äÂ¬¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¶¯Ä´ÅÀ¤¬¤Ë¤¸¤à3¤Ä¤ÎÏÀÅÀ
²ñ¸«Á´ÂÎ¤ò¸«¤ë¤È¡¢¸ÀÍÕ¤ËÍä¤ß¤Ï¤Ê¤¯¡¢µ¼Ô¤Î¤Û¤¦¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¾Ð´é¤Ç¸ì¤ê¤«¤±¡¢»þÀÞ¡¢¿È¤Ö¤ê¼ê¤Ö¤ê¤ò¸ò¤¨¤ëÍÍ»Ò¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£Âç¤²¤µ¤µ¤Ï¤Ê¤¯¼«Á³ÂÎ¤Ç¡¢µ¼Ô¤Î¼ÁÌä¤ËÃúÇ«¤Ë¡¢¤«¤Ä¼«Ê¬¤Î¸ÀÍÕ¤ÇÅÁ¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë»ÑÀª¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢¸ÄÊÌ¤Î¼ÁÌä¤Ø¤ÎÈ¿±þ¤Ë¤Ï¶¯¼å¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¼ç¤Ê¼ÁÌä¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¼¡¤Î6ÅÀ¤Ç¤¹¡£
¡¸øÌÀÅÞ¤ò´ðËÜ¤Ë¡¢¹Í¤¨¤Î¹ç¤¦ÌîÅÞ¤È¤ÎÏ¢Î©¸ò¾Ä¤ò¤É¤¦¿Ê¤á¤ë¤«
¢¥¬¥½¥ê¥ó¡¦·ÚÌý¸ºÀÇ¡¢ÃÏÊý¸þ¤±¸òÉÕ¶â³È½¼¡¢¾ÃÈñÀÇ¸ºÀÇ¤Î°·¤¤¤Ê¤ÉÊª²Á¹âÂÐºö
£¡ÖÎ¢¶â¡×ÌäÂê¤Ë´ØÍ¿¤·¤¿µÄ°÷¤ÎÅÐÍÑ²ÄÈÝ¡¢´´»öÄ¹¿Í»ö¡¦ÅÞÌò°÷ÂÎÀ©¤Î·è¤áÊý
¤Ì÷¹ñ¿À¼Ò»²ÇÒ¤ÈÆüÊÆ´Ö¸ò¾Ä
¥ÆüËÜ¶ä¹Ô¤Î¶âÍ»À¯ºö¡¦À¯ÉÜ¤È¤ÎÌò³äÊ¬Ã´
¦ºâÀ¯À¯ºö¤Î´ðËÜÊý¿Ë
²óÅú»þ¤ÎÉ½¾ð¡¢¤È¤ê¤ï¤±Èý¤Î°ú¤¾å¤²¤ËÃíÌÜ¤¹¤ë¤È¡¢¥¢ª¤¢ª£¤Î½ç¤ËÁêÂÐÅª¤ÊÉÑÅÙ¤¬¹â¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
Èý¤Î°ú¤¾å¤²¤Ï¶½Ì£¡¦´Ø¿´¡¦¶Ã¤¤ò¼¨¤·¡¢ÏÃ¤·¼ê¤Î¡Ö¤³¤³¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÅÁÃ£°Õ¿Þ¤Î¶¯¤µ¤òÈ¿±Ç¤¹¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤è¤Ã¤Æ¡¢¥¤£¤¬¹â»Ô»á¤Î¶¯Ä´ÅÀ¤Ç¤¢¤ë¤È¿äÂ¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥³¥¹¥È¥×¥Ã¥·¥å·¿¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ì¤ÇÊüÃÖ¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤Ç¤â¤¦¥Ç¥Õ¥ì¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È°Â¿´¤¹¤ë¤Î¤ÏÁá¤¤¡£¤à¤·¤íÄÂ¶â¤Î¾å¾º¡£¤³¤ì¤¬¼çÆ³¤·¤Æ¼ûÍ×¤¬Áý¤¨¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ´Ë¤ä¤«¤ËÊª¤ÎÃÍÃÊ¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£´ë¶È¤âÌÙ¤«¤ë¡£¤³¤¦¤¤¤¦·Á¤Î¥Ç¥Þ¥ó¥É¥×¥ë¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ì¡£¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿·Á¤ò»ä¤Ï¥Ù¥¹¥È¤Ê¤â¤Î¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤Þ¤·¤¿¡£
È¯¸À¤ÈÆ±»þ¤Ë¼ê¤Ö¤ê¤âÈ¼¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÄÂ¾å¤²¼çÆ³¤Î¥Ç¥Þ¥ó¥É¥×¥ë·¿¥¤¥ó¥Õ¥ì¤ò¼Â¸½¤µ¤»¤¿¤¤¤È¤¤¤¦°Õ»×¤Î¶¯¤µ¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
¤¤Ç¤Ï¡¢Ì÷¹ñ¿À¼Ò¤Î°ÕµÁ¤Ë¿¨¤ì¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤É¤Î¤è¤¦¤Ë°ÖÎî¤ò¤¹¤ë¤Î¤«¡¢¤Þ¤¿¤É¤Î¤è¤¦¤ËÊ¿ÏÂ¤ò¤ªµ§¤ê¤¹¤ë¤Î¤«¡£¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Å¬»þ¡¢Å¬ÀÚ¤ËÈ½ÃÇ¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£ÀäÂÐ¤Ë¤³¤ì¤Ï³°¸òÌäÂê¤Ë¤µ¤ì¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüÊÆ´ØÀÇ¸ò¾Ä¤Î¶¨µÄ¤Î±¿±Ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¤â¤·¤â¡¢±¿ÍÑ¾å¡¢ÆüËÜ¤Î²¿¤«¹ñ±×¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬µ¯¤¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢ÆüÊÆ¤Î¶¨µÄ¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤ÎÃæ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤È¿½¤·¾å¤²¤ë¤Ù¤¤³¤È¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤ÎÎ©¾ì¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¡¢¹ñ±×¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤¹¤ë°Õ»×¤Î¶¯¤µ¤¬¿äÂ¬¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
ÀâÌÀÀÕÇ¤¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿Å¬ºàÅ¬½ê
£¤Ç¤Ï¡¢Î¢¶âÌäÂê¤Ë´Ø¤·¡¢¡ÖÉÔµºÜ¤¬¤¢¤Ã¤¿µÄ°÷¤ò²¿¤«¤ËÅÐÍÑ¤·¤¿¤é¡¢¤³¤ì¤Ç¹ñÌ±¤Î³§¤µ¤Þ¤Î¿®Íê¤ò¼«Ì±ÅÞ¤¬¼º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¡×¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÀâÌÀÀÕÇ¤¤ò²Ì¤¿¤µ¤ì¤¿¡£¤Á¤ã¤ó¤È¿³È½¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢Áªµó¶è¤ÎÊý¤«¤éÁ÷¤ê½Ð¤µ¤ì¤ÆÍè¤¿Êý¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Å¬ºàÅ¬½ê¤Ç»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¡£¤½¤·¤Æ¤Þ¤¿¡Ø¤É¤¦¤·¤Æ¤½¤Î¿Í¤òÁª¤ó¤À¤Î¡©¡Ù¤È¤â¤·Ê¹¤«¤ì¤¿¤é¡¢»ä¤¬ÀâÌÀ¤ò¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¡Ø¤³¤ÎÊý¤Ï¤³¤ÎÊ¬Ìî¤Ë¶¯¤¤¤«¤éÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡Ù¤È»ä¤¬ÀâÌÀ¤ò¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö´Ö°ã¤¤¤òÈÈ¤·¤¿¿Í¤Ë¤â¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÍ¿¤¨¡¢¿Íºà¤òÀ¸¤«¤¹¡×¤È¤¤¤¦¿Í»ö´Ñ¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
¥Ç¥Þ¥ó¥É¥×¥ë·¿¤Ø¤Î·ÐºÑÅ¾´¹¡¢¹ñ±×¤ò¼é¤ëÍÉ¤ë¤¬¤Ì³°¸ò¡¢ÀâÌÀÀÕÇ¤¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿Å¬ºàÅ¬½ê¡½¡½¤³¤Î3ÅÀ¤ËºÇ¤â¶¯¤¤ÅÁÃ£°Õ¿Þ¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢¹â»Ô»á¤ÎÀ¯¸¢Áü¤Ï¡ÖÄÂ¾å¤²¼çÆ³¤Î·ÐºÑ¡ß¼ç¸¢Åª³°¸ò¡ßÀâÌÀÀÕÇ¤¤Ë¤â¤È¤Å¤¯¿Íºà³èÍÑ¡×¤ÈÍ×Ìó¤Ç¤¤ë¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢¤³¤³¤Ç¶¯Ä´¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÏÀÅÀ¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤ÇÉ½¾ð¤ÈÆ°ºî¤«¤é¿äÂ¬¤Ç¤¹¡£¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤è¡¢¸À¹Ô°ìÃ×¤·¤¿À¯ºö¤ò·ÑÂ³¤Ç¤¤ë¤«¡¢¥ê¡¼¥À¥·¥Ã¥×¤ÎÈ¯´ø¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
