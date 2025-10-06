¿¹ºê¥¦¥£¥ó¡ß¸þ°æ¹¯ÆóW¼ç±é±Ç²è¡Ø¡ÊLOVE SONG¡Ë¡Ù¥í¥ó¥°¥È¥ìー¥éー¤¬²ò¶Ø¡ªOmoinotake¤Ë¤è¤ë¼çÂê²Î¤â¤¿¤Ã¤×¤ê
10·î31Æü¤ËÁ´¹ñ¥íー¥É¥·¥çー¤¬¥¹¥¿ー¥È¤¹¤ë¡¢W¼ç±é¤ò¿¹ºê¥¦¥£¥ó¤È¸þ°æ¹¯Æó¡ÊSnow Man¡Ë¤¬Ì³¤á¤ë±Ç²è¡Ø¡ÊLOVE SONG¡Ë¡Ù¤Î¥í¥ó¥°¥È¥ìー¥éー¤¬²ò¶Ø¡£Omoinotake¤Ë¤è¤ë¼çÂê²Î¡ÖGravity¡×¤È¤È¤â¤Ë³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¢£¤¹¤ì°ã¤¦¡ÈÎ¾ÊÒÁÛ¤¤¡É¤¬°¦¤ª¤·¤¯¤âÀÚ¤Ê¤¤¡¢¥í¥ó¥°¥È¥ìー¥éー¤¬²ò¶Ø¤Ë
ÆüËÜ¤È¥¿¥¤¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡õ¥¥ã¥¹¥È¤¬½¸·ë¤·¤¿Æü¥¿¥¤¶¦Æ±À©ºîºîÉÊ¤Ç¡¢Åìµþ¤È¥Ð¥ó¥³¥¯¤òÉñÂæ¤Ë¡¢Ì¤´°À®¤Î¥é¥Ö¥½¥ó¥°¤¬¤Õ¤¿¤ê¤Î±¿Ì¿¤ò·Ò¤°¡È¥Ô¥å¥¢¥é¥Ö¥¹¥Èー¥êー¡É¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Âç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë±Ç²è¡Ø¡ÊLOVE SONG¡Ë¡Ù¡£9·î24Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡¢ËÜºî½é¤ªÈäÏªÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥×¥ì¥ß¥¢¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¤È´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿¥Á¥ã¥ó¥×¡¦¥¦¥£ー¥é¥Á¥Ã¥È¡¦¥È¥ó¥¸¥éー¤¬½¸·ë¡£Âç¤¤ÊÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¤ß¤»¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÃíÌÜ¤Î¹â¤Þ¤ê¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊËÜºî¤«¤é¡¢¤³¤ÎÅÙ¿¹ºê±é¤¸¤ë¥½¥¦¥¿¤È¸þ°æ±é¤¸¤ë¥«¥¤¤¬¡¢¤ª¸ß¤¤¤ËÄ¹Ç¯¿´¤ËÈë¤á¤¿Îø¿´¤òÊç¤é¤»¤Ê¤¬¤é¤â¤¹¤ì°ã¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡¢¡ÈÀÚ¤Ê¤µ¡É¤È¡È¥È¥¥á¥¡É¤¬¤¢¤Õ¤ì½Ð¤¹¥í¥ó¥°¥È¥ìー¥éー¤¬¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢¡Ö²¶¤Ï¤º¤Ã¤ÈÁÛ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ä¤Ä¤¬¤¤¤ë¡×¤È¡¢Âç³Ø»þÂåÆÍÁ³»Ñ¤ò¾Ã¤·¤¿¥«¥¤¤Î¤³¤È¤òÁÛ¤¤Â³¤±¡¢ºÆ²ñ¤ò´ê¤¦¥½¥¦¥¿¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¡£¥«¥¤¤Ï¤Ê¤¼¡¢¥½¥¦¥¿¤ÎÁ°¤«¤é»Ñ¤ò¾Ã¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«――¡£
¤½¤·¤Æ»þ¤¬·Ð¤Á¡¢»Å»ö¤Ç¥Ð¥ó¥³¥¯¶ÐÌ³¤È¤Ê¤Ã¤¿¥½¥¦¥¿¤Ï¡¢±¿Ì¿¤Ë°ú¤´ó¤»¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¥«¥¤¤È´ñÀ×¤ÎºÆ²ñ¤ò²Ì¤¿¤¹¡£¥Ð¥ó¥³¥¯¤ÇÊë¤é¤¹¥«¥¤¤Ï¡¢¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ð¥ó¥ÉÃç´Ö¤È¤È¤â¤ËÊÑ¤ï¤é¤º²»³Ú³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¡£Î¥¤ìÎ¥¤ì¤À¤Ã¤¿»þ´Ö¤ò¼è¤êÌá¤¹¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢»þ´Ö¤ò¶¦Í¤·¤Æ¤¤¤¯¤Õ¤¿¤ê¡£¥Ð¥ó¥³¥¯¤Ç¿·¤·¤¤»×¤¤½Ð¤¬Áý¤¨¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢¤Õ¤¿¤ê¤Îµ÷Î¥¤Ï°ìµ¤¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤·¤Æ¥½¥¦¥¿¤Ï¡¢¥«¥¤¤Î¤³¤È¤¬¹¥¤¤À¤È²þ¤á¤Æµ¤ÉÕ¤¯¡£
³ØÀ¸»þÂå¡¢¥«¥¤¤¬¡ÖÁÛ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Î¤¿¤á¤Ë½ñ¤¤¤¿¡×¤È¸À¤¤¡¢Ä°¤«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿Ì¤´°À®¤Î¶Ê¡£½é¤á¤ÆÄ°¤¤¤¿¤È¤¤«¤é¡¢¤º¤Ã¤È¥½¥¦¥¿¤Î¶»¤Ë¹ï¤ß¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¢¤Î¥á¥í¥Ç¥£¤¬¡¢¤è¤ê¤¤¤Ã¤½¤¦¡¢¶¯¤¯ÌÄ¤ê¶Á¤¯¡£¤¢¤ëÆü¥½¥¦¥¿¤Ï¡¢¥«¥¤¤¬¼¡¤Î¥é¥¤¥Ö¤ÇÂç³Ø»þÂå¤Ëºî¤Ã¤¿¤½¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¶Ê¤ò½é¤á¤ÆÈäÏª¤¹¤ë¤³¤È¤òÊ¹¤¡¢Æ°ÍÉ¤¹¤ë¡£°ìÊý¡¢¥«¥¤¤Ï¡ÖºÇ½é¤ËÄ°¤«¤»¤¿¤¤¤ä¤Ä¤¬¤¤¤ë¡×¤È¥Ð¥ó¥É¥á¥ó¥Ðー¤ËÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¤¬¡¢¡Ö¹¥¤¤Ê¿Í¤Î¤¿¤á¤Ëºî¤Ã¤¿¶Ê¤Ê¤Î¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤Æ¤â²¿¤âÏÃ¤µ¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¤ÎÁÛ¤¤¤Ë¸þ¤¹ç¤ª¤¦¤È¤¹¤ë¥½¥¦¥¿¡£¥é¥¤¥Ö¤Ç¡¢¡Ö¤¤Ã¤È³ð¤¦¤³¤È¤Î¤Ê¤¤°¦¤ò²Î¤Ã¤¿¶Ê¡×¤È¸ì¤ê¡¢¶Ê¤òÈäÏª¤¹¤ë¥«¥¤¡£
¥í¥ó¥°¥È¥ìー¥éー¤Ç¤Ï¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ëº£¤âÁê¼ê¤òÁÛ¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤ê¤Ä¤Ä¤â¡¢¤¹¤ì°ã¤¤¡¢¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Õ¤¿¤ê¤Î»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£¡Ö¹¥¤¤È¸À¤¨¤¿¤é¡¢À¤³¦¤ÏÊÑ¤ï¤ë¡×¡£Î¾ÊÒÁÛ¤¤¤Î¹ÔÊý¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê·ëËö¤ò·Þ¤¨¤ë¤Î¤«¡£´üÂÔ¤¬¤è¤ê¤¤¤Ã¤½¤¦¹â¤Þ¤ë±ÇÁü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£±Ç²è¾ðÊó
¡Ø¡ÊLOVE SONG¡Ë¡Ù
10·î31Æü¡Ê¶â¡ËÁ´¹ñ¥íー¥É¥·¥çー
½Ð±é¡§¿¹ºê¥¦¥£¥ó¡¡¸þ°æ¹¯Æó¡ÊSnow Man¡Ë
¥ßー¥ó¡¦¥Ôー¥é¥¦¥£¥Ã¥È¡¦¥¢¥Ã¥¿¥Á¥Ã¥È¥µ¥¿ー¥Ýー¥ó¡¡Æ£¸¶ÂçÍ´¡¡óîÆ£µþ»Ò
¥Õ¥¡ー¥¹¥È¡¦¥Á¥ã¥íー¥ó¥é¥Ã¥È¡¦¥Îー¥×¥µ¥à¥íー¥ó¡¡¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¡¦¥×¥ìー¥ïー¡¦¥¹¥¿¥à¥Ý¥ó¡¡°©¸«Î¼ÂÀ
²ÆÌÜÆ©±©¡¡¿å¶¶¸¦Æó¡¡µÜËÜÍµ»Ò¡¡¡¿¡¡Åû°æ¿¿Íý»Ò¡¡¡¿¡¡µÚÀî¸÷Çî
´ÆÆÄ¡¦µÓËÜ¡§¥Á¥ã¥ó¥×¡¦¥¦¥£ー¥é¥Á¥Ã¥È¡¦¥È¥ó¥¸¥éー
µÓËÜ¡§µÈÌî¼ç¡¡°¤µ×º¬ÃÎ¾¼
¼çÂê²Î¡§Omoinotake¡ÖGravity¡×
À©ºî´´»ö¡¦ÇÛµë¡§KADOKAWA
(C)2025¡Ø¡ÊLOVE SONG¡Ë¡ÙÀ½ºî°Ñ°÷²ñ
