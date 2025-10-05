¡ÖÇ´±ÕÇ¹Ë¦¡×¤Î¾É¾õ¤ä¤Ç¤¤ä¤¹¤¤¿Í¤ÎÆÃÄ§¤Ï¤´Â¸ÃÎ¤Ç¤¹¤«¡©¡Ú°å»Õ´Æ½¤¡Û
¸ý¤ÎÃæ¤Ë²¿ÅÙ¤â¿å¤Ö¤¯¤ì¤¬¤Ç¤¤¿¤ê¡¢¸ýÆâ±ê¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«¼£¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤ÈÇº¤ó¤Ç¤¤¤ëÊý¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤ì¤Ï¡ÖÇ´±ÕÇ¹Ë¦¡×¤Î²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤Ç¤¹¡£
¤Ä¤Ö¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¼«Á³¤È¾®¤µ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤¬ºÆÈ¯¤·¤ä¤¹¤¯¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¼£¤ê¤Þ¤»¤ó¡£»Ò¤É¤â¤ËÂ¿¤¤¾ÉÎã¤Ç¤¹¤¬¡¢Âç¿Í¤Ç¤âÈ¯¾É¤·¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤Ï°ìÂÎ¡¢²¿¤¬¸¶°ø¤Ç¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¾É¾õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¤³¤Îµ»ö¤Ï¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥É¥Ã¥¯¤Ë¤Æ¡Ø¡ÖµÞÀ°ßÄ²±ê¡×¤È¤Ï¡©¾É¾õ¡¦¸¶°ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¾Ü¤·¤¯²òÀâ¡ª¡Ù¤ÈÂê¤·¤Æ¸ø³«¤·¤¿µ»ö¤òºÆÊÔ½¸¤·¤ÆÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤ëµ»ö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
´Æ½¤°å»Õ¡§
ÃÝÆâ ÁÛ¡ÊÌ¾¸Å²°Âç³Ø°å³ØÉôÉíÂ°ÉÂ±¡¡Ë
Ì¾¸Å²°Âç³Ø°å³ØÉôÉíÂ°ÉÂ±¡¤Ë¤Æ¶ÐÌ³¡£¹ñÎ©Âç³Ø°å³ØÉô¤òÂ´¶È¸å¡¢»ÔÃæÉÂ±¡¤Ë¤ÆÆâ²Ê¡¦µßµÞ¡¦ºßÂð¿ÇÎÅ¤Ê¤É´Þ¤á¤¿¿ÇÎÅ·Ð¸³¤òÀÑ¤à¡£ÀìÌçÎÎ°è¤ÏÀìÌç¤ÏÈéÉæ¡¦ÈþÍÆÈéÉæ¡¢°ìÈÌÆâ²Ê¡¦·ÁÀ®³°²Ê¡¦ÈþÍÆ³°²Ê¤Ë¤âÃÎ¸«¡£
Ç´±ÕÇ¹Ë¦¤È¤Ï¡©
Ç´±ÕÇ¹Ë¦¤È¤Ï¤É¤ó¤ÊÉÂµ¤¤Ê¤Î¤«¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Ç¤¤â¤Î¤È¤¤¤¨¤Ð¡Ö¼ðáç¡×¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¡ÖÇ¹Ë¦¡×¤â¡Ö¼ðáç¡×¤ÈÆ±¤¸¤Ç¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¼ðáç¤Ï¿ÈÂÎ¤ÎÃæ¤ÎÁÈ¿¥¤Î°ìÉô¤¬°ÛÍÍ¤ËÁý¤¨¤Æ¤Ç¤¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´Ö¤¬¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤ÁÈ¿¥¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Ç¹Ë¦¤ÏÇ´Ëì¤Î²¼ÉôÊ¬¤ËÀ¸¤¸¤¿¶õÆ¶¤ò°ÕÌ£¤·¡¢±ÕÂÎ¤¬Î¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ç´±ÕÇ¹Ë¦¤Î¡ÖÇ´±Õ¡×¤ÏÂÃ±Õ¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢Ç´±ÕÇ¹Ë¦¤È¤ÏÇ¹Ë¦¤ËÂÃ±Õ¤¬Î¯¤Þ¤Ã¤Æ¤Ç¤¤¿¤Ç¤¤â¤Î¤Î¤³¤È¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¸ý¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤Ç¤¤â¤Î¤¬¤Ç¤¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¤È¤¯¤Ë¤Ç¤¤ä¤¹¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¤ë¾ì½ê¤Ï²¼¿°¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·Àå¤ÎÀèÃ¼ÉôÊ¬¡¦ËË¤ÎÇ´ËìÉôÊ¬¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Àå¤ÎÀè¤ÎÉôÊ¬¤Ë¤Ç¤¤¿¤â¤Î¤Ï¡¢¡Ö¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¡¦¥Ìー¥óÇ¹Ë¦¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Þ¤¹¡£
Ç´±ÕÇ¹Ë¦¤òÈ¯¾É¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¤É¤ó¤Ê¾É¾õ¤¬¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¤«¡©
Ç´±ÕÇ¹Ë¦¤òÈ¯¾É¤¹¤ë¤È²¼¿°¤Ê¤É¤Ë¤Ç¤¤â¤Î¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Âç¤¤µ¤Ï5㎜¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢1㎝¤òÄ¶¤¨¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¿§¤ÏÈ¯À¸¤¹¤ë¾ì½ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¡¢Èæ³ÓÅªÉ½ÌÌ¤Ë¶á¤¤¾ì½ê¤Ë¤Ç¤¤¿¾ì¹ç¤ÏÆ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ëÇö»ç¿§¤Ç¤¹¡£¤Ç¤¤¿¾ì½ê¤¬¿¼¤¤¤ÈÇ´Ëì¤Î¿§¤Ë¶á¤¤¥Ô¥ó¥¯¿§¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¹Å¤µ¤ÏÇ´Ëì¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê½À¤é¤«¤µ¤Ç¤¹¡£ÄË¤ß¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¢¤ëÄøÅÙ¤ÎÂç¤¤µ¤Þ¤ÇËÄ¤é¤à¤ÈÄÙ¤ì¡¢Ãæ¤«¤éÇ´¤êµ¤¤Î¤¢¤ë±ÕÂÎ¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å¡¢½ý¤¬ºÉ¤¬¤ë¤ÈºÆ¤ÓÆâÉô¤ËÂÃ±Õ¤¬Î¯¤Þ¤ê¤Þ¤¿¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ºÆÈ¯¤¬·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤ë¤È½ù¡¹¤ËÉ½ÌÌ¤Ï¹Å¤¯¤Ê¤ê¡¢Çò¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¸¶°ø¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¸¶°ø¤È¤·¤Æ¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢²¿¤é¤«¤ÎÍýÍ³¤Ç¸ý¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ëÂÃ±ÕÁ£¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÂÃ±ÕÁ£¤¬µÍ¤Þ¤ëÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡¢Ç´Ëì¤¬½ý¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
ÂÃ±ÕÁ£¤ÏÂçÂÃ±ÕÁ£¤È¾®ÂÃ±ÕÁ£¤Î2¼ïÎà¤ËÊ¬¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¾®ÂÃ±ÕÁ£¤Ï¸ý¤ÎÃæ¤ËÌµ¿ô¤Ë¤¢¤ê¡¢ÂçÂÃ±ÕÁ£¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤ÈÆ³´É¤¬ºÙ¤¯ÇÓ½Ð¸ý¤¬¶¹¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Ç´Ëì¤¬½ý¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤ÈµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£Ç´Ëì¤¬½ý¤Ä¤±¤é¤ì¤ëÍýÍ³¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ç¤Ë¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¸¶°ø¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¸ýÆâ±ê
Ç´Ëì¤ò³ú¤ó¤À
»õ¤ÎÀèÃ¼¤¬¤¢¤¿¤ë
¶ºÀµ´ï¶ñ¡¦Æþ¤ì»õ¤¬¤¢¤¿¤ë
¤³¤ì¤é¤Ë¤è¤Ã¤ÆÇ´Ëì¤¬½ý¤Ä¤¡¢¤Ç¤¤â¤Î¤¬¤Ç¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£Ç´Ëì¤Î½ý¤¬¼£¤ë¤È¤¤ËÂÃ±Õ¤ò½Ð¤¹´É¤¬µÍ¤Þ¤ê¡¢Ç´±ÕÇ¹Ë¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ³´É¤äÇÓ½Ð¸ý¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤âÂÃ±Õ¤òºî¤ëµ¡Ç½¤ÏÄä»ß¤·¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¹Ô¤¾ì¤ò¼º¤Ã¤¿ÂÃ±Õ¤¬¾®ÂÃ±ÕÁ£¤ÎÃæ¤ËÎ¯¤Þ¤êËÄ¤é¤à¤Î¤Ç¤¹¡£²¼¿°¤ò³ú¤àÊÊ¤¬¤¢¤ëÊý¤Ï¡¢²¼¿°¤ò³ú¤à¤³¤È¤Ë¤è¤êÇ´Ëì¤¬½ý¤Ä¤¯²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤áÃí°Õ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Ç´±ÕÇ¹Ë¦¤¬½ÐÍè¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ï¤É¤ó¤Ê¿Í¤Ç¤¹¤«¡©
Ç´±ÕÇ¹Ë¦¤¬¤Ç¤¤ëÊý¤ÎÇ¯Âå¤ò¤ß¤ë¤È¡¢10Âå～30Âå¤ËÂ¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë»Ò¤É¤â¤ËÂ¿¤¯¡¢50ºÐ°Ê¾å¤Î¹âÎð¤Ë¤Ê¤ë¤È¾É¾õ¤¬½Ð¤ëÊý¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Â¾¤Ë¤â¼¡¤Î¤è¤¦¤ÊÊý¤ÏÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¶ºÀµ´ï¶ñ¡¦µÁ»õ¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë
²¼¿°¤ò³ú¤àÊÊ¤¬¤¢¤ë
¹Å¤¤¿©¤ÙÊª¤¬¹¥¤
¸¶°ø¤Î¤È¤³¤í¤Ç¤â¿¨¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¶ºÀµ´ï¶ñ¡¦µÁ»õ¤ä¹Å¤¤¿©¤ÙÊª¤ÏÇ´Ëì¤ò½ý¤Ä¤±¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢È¯¾É¤Î¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÊÔ½¸Éô¤Þ¤È¤á
¸ý¤ÎÃæ¤Ë²¿ÅÙ¤â¤Ç¤¤â¤Î¤¬¤Ç¤¤ë¤È¡¢²¿¤«¤·¤é¤ÎÉÂµ¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ÈÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·Ç´±ÕÇ¹Ë¦¤Ï¤½¤³¤Þ¤Ç¿¼¹ï¤Ë¤Ê¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤¿¤À¼«Á³¼£Ìþ¤Ï¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤ËÉÔÊØ¤ò´¶¤¸¤ëÊý¤äµ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¤Ï¤ª¶á¤¯¤Î»õ²Ê°å±¡¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Å¦½Ð¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¼ê½Ñ¤Ï³°²Ê¼ê½Ñ¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¸ý¹Ð³°²Ê¤Î¤¢¤ë»õ²Ê°å±¡¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£Ç´Ëì¤¬½ý¤Ä¤¯¤³¤È¤¬°ìÈÖ¤Î¸¶°ø¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ç´Ëì¤ò½ý¤Ä¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÉáÃÊ¤«¤éµ¤¤òÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤âÂç»ö¤Ç¤¹¡£
»²¹ÍÊ¸¸¥
¸ý¤ÎÃæ¤Î¡ÖÆ©ÌÀ¤Ê¤Ç¤¤â¤Î¡×¤ÎÀµÂÎ¡£ÄË¤¤¡¦ÄË¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡©ÄÙ¤¹¤Î¤ÏNG¡ª¡ÚÇ´±ÕÇ¹Ë¦¡¦¥Ø¥ë¥Ú¥¹¡Û¡ÃMedicalook