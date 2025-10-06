¡Ú»ùÆ¸Àº¿À²Ê°å¤¬¶µ¤¨¤ë¡Û»Ò°é¤Æ¤Î¡ÖÉÔ°Â¡×¡ÖÉÝ¤µ¡×¤ò¼è¤ê½ü¤¯ÊýË¡
¡Ö»Ò°é¤Æ¤ËÈè¤ì¤ë¡×¡Ö»Ò¤É¤â¤Î¾Íè¤ËÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤ë¡×¡Ö»Ò¤É¤â¤ò°¦¤¹¤ë¤è¤ê¤â´°àú¤Ê¿Æ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òÍ¥Àè¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¡Ö¤½¤ì¤¬´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢Â¾¤Î²ÈÂ²¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤Ê¤É¡¢»Ò°é¤Æ¤Ë¶ìÇº¤¹¤ë¿Æ¤Ï¿ôÂ¿¤¯¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¿Æ¤¿¤Á¤¬¹Í¤¨¤òÊÑ¤¨¡¢¹ÔÆ°¤òÊÑ¤¨¤¿°é»ùÎÅË¡¤¬¤¤¤Þ¡¢ÏÃÂê¤Ë¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Ç20Ç¯°Ê¾å¿Æ»Ò¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¿°å»Õ¤Ë¤è¤ë°åÎÅ¸½¾ì¤ÎÀìÌçÅª¤ÊÃÎ¼±¤ò¤â¤È¤Ë¤·¤¿¿·´©¡Ø¥¸¥ç¥ó¥º¡¦¥Û¥×¥¥ó¥¹Âç³Ø»ùÆ¸Àº¿À²Ê°å¤¬¶µ¤¨¤ë °é»ù¤ÎËÜ¼Á¡Ù¤è¤ê¡¢¼ÂÍÑÅª¤ÇÃ¯¤â¤¬¼è¤êÁÈ¤á¤ë¥·¥ó¥×¥ë¤«¤Ä¶ñÂÎÅª¤Ê»Ò°é¤ÆË¡¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Âç¿Í¤Î·è¤á¤¿¡Ö¸½¼Â¡×¤«¤éÈ´¤±½Ð¤½¤¦
¡¡Â¿¤¯¤Î¿Æ¤¬¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬ÊÙ¶¯¤·¤Æ¤¤¤¿1980Ç¯Âå¡¢90Ç¯Âå¡¢¤Þ¤¿¤Ï2000Ç¯Âå¤Î¤ä¤êÊý¤Ç»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ò¶µ°é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï·è¤·¤Æ¸ÌÀ¤Ê¤ä¤êÊý¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼«Ê¬¤Î¤ä¤êÊý¤¬Å¬ÀÚ¤Ç¤Ê¤¤¤³¤È¤òÃÎ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤ä¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£¸¶°ø¤Ï¡ÖÉÔ°Â¡×¤Ç¤¹¡£¤è¤½¤Î»Ò¤¿¤Á¤ÏÆþ»î¥á¥¤¥ó¤Î»ä¶µ°é¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢²æ¤¬»Ò¤À¤±ÊÌ¤Î¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸å¤ì¤ò¼è¤ëµ¤¤¬¤·¤ÆÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¼þ¤ê¤Ï1Æü10»þ´Ö°Ê¾åÊÙ¶¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢²æ¤¬»Ò¤À¤±²¿»þ´Ö¤âÍ·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤é¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖÍî¤Á¤³¤Ü¤ì¡×¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤ÇÉÝ¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÉÔ°Â¤ËÂ¿¤¯¤Î¿Æ¤¬¿¯¿©¤µ¤ì¡¢¤½¤·¤Æ¤³¤¦¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤³¤¦¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£Æþ»î¶µ°é¤ò¤·¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ì¤¬¸½¼Â¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÂç³Ø¤Ë¤¤¤ë¤È¡¢´Ú¹ñ¤«¤é¤ÎÎ±³ØÀ¸¤ÈÀÜ¤¹¤ëµ¡²ñ¤âÈó¾ï¤ËÂ¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£´Ú¹ñ¤Ç¤¤¤ï¤æ¤ë¥¨¥ê¡¼¥È¥³¡¼¥¹¤òÊâ¤ß¡¢¥¢¥á¥ê¥«Í¿ô¤ÎÂç³Ø¤Ë½¤»Î²ÝÄø¤ò³Ø¤Ó¤Ë¤¯¤ë¿Í¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¤¹¡£´Ú¹ñ¤Ç¼õ¤±¤¿¹âÅÙ¤ÊÆþ»î·±Îý¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢³Ø¶È¤ÎÀ®ÀÓ¤Ï¤½¤³¤½¤³¤è¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç½¢¿¦¤ËÀ®¸ù¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÄÁ¤·¤¯¡¢¤¿¤È¤¨½¢¿¦¤Ç¤¤Æ¤â¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¿¦ÀÕ¤Ë½¢¤¯¤³¤È¤Ï¤â¤Ã¤È¤Þ¤ì¤Ç¤¹¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢´Ú¹ñ¤Ëµ¢¤Ã¤Æ»Å»ö¤ò¤¹¤ë¤È·è¤á¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢À¤³¦¤ÎÉñÂæ¤Ç¤è¤êÀ®Ä¹¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤ÊºÍÇ½¤¬½½Ê¬¤Ë°é¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥±¡¼¥¹¤â¤è¤¯¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡»ä¤ÏÌÅ¤Ë¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¿¦¤Ë½¢¤¤Ê¤µ¤¤¡£¤³¤Î»Å»ö¤Ï¤ä¤á¤Ê¤µ¤¤¡×¤È¸À¤¦Âå¤ï¤ê¤Ë¡¢¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤¿¤Á¤¬²¿¤ò¤¹¤ë¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¾ï¤ËÀ¤³¦¤òÉñÂæ¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ù¡¼¥«¥ê¡¼¤ä¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥·¥ç¥Ã¥×¡¢ÀÇÍý»Î¤Ç¤â²¿¤Ç¤â¡¢¤ä¤ë¤Ê¤éÀ¤³¦¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤¹¤¹¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¤³¦¤Ë½Ð¤ì¤Ð¥Á¥ã¥ó¥¹¤âÁý¤¨¡¢¤è¤êÂç¤¤ÊÀ®Ä¹¤òË¾¤á¤ë¤Ï¤º¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¿Æ¤«¤é¤Þ¤º»×¹Í¤ÎÏÈ¤ò¼è¤êÊ§¤¤¡¢»ëÌî¤ò¹¤²¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¿Æ¼«¿È¤¬¡¢¤è¤ê¹¤¤Ì¤Íè¤ò¸«¿ø¤¨¡¢À¤³¦¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£º£¤ÏÊÙ¶¯¤ò´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤Âç³Ø¤ËÆþ¤ì¤Ð´°¤Ú¤¤Ç¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤½¤ì¤¹¤éµõÁü¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Ç§¼±¤µ¤ì»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¤³¦¤ËÆëÀ÷¤á¤Ê¤¤Âç¿Í¤Ë°é¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤³¤½»Ò¤É¤â¤Î¿ÍÀ¸¤ÎÉý¤ò¶¹¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÊËÜ¸¶¹Æ¤Ï¡¢¡Ø¥¸¥ç¥ó¥º¡¦¥Û¥×¥¥ó¥¹Âç³Ø»ùÆ¸Àº¿À²Ê°å¤¬¶µ¤¨¤ë °é»ù¤ÎËÜ¼Á¡Ù¤«¤é¤ÎÈ´¿è¤Ç¤¹¡Ë