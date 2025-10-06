¥¹¥¤¥¹¤ÎÊ¿¶Ñ·î¼ý¤Ï110Ëü±ß¡ª¥Ü¥íÉé¤±ÆüËÜ¤¬¤ª¼êËÜ¤Ë¤¹¤Ù¤¡Ö¶¯¤µ¡×¤ÎÈëÌ©¤È¤Ï¡©
¤«¤Ä¤Æ¡Ö¥á¥¤¥É¡¦¥¤¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤¬À¤³¦¤òÀÊ´¬¤·¤¿¤¬¡¢¤¤¤Þ¤ä´ë¶È¤ÎÀ¸»ºÀ¤ä¼ý±×Î¨¤ÇÆüËÜ¤Ï¥¹¥¤¥¹¤ËÂç¤¤¯¸å¤ì¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¹â³Û¤Ê¤Î¤ËÇä¤ìÂ³¤±¤ë¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥¹¥¤¥¹¤ÎÀ¸»ºÀ¤Î¹â¤µ¤òÊª¸ì¤ë¡£²Á³Ê¶¥Áè¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¼Á¤Ç¾¡¤Ä¡×¥¹¥¤¥¹¤ÎÀïÎ¬¤ËÇ÷¤ë¡£¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢´Ø»³ ·ò¡¢¼¯ÅçÊ¿ÏÂ¸¦µæ½ê¡Ø¡Ö²Ô¤°¾®¹ñ¡×¤ÎÀïÎ¬ À¤³¦¤ÇÄÀ¤àÆüËÜ¤¬À®¸ù¤·¤¿6¤Ä¤Î¹ñ¤Ë³Ø¤Ù¤ë¤³¤È¡Ù¡Ê¸÷Ê¸¼Ò¡Ë¤Î°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤¼¾®¹ñ¤Î¥¹¥¤¥¹¤¬
ÆüËÜ¤Î¤ª¼êËÜ¤È¤Ê¤ë¤Î¤«¡©
¡¡ÆüËÜ¤È¥¹¥¤¥¹¤Ï»÷¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤âÂ¿¤¤¡£¤³¤ì¤ÏÆüËÜ¤¬¥¹¥¤¥¹¤«¤é³Ø¤Ö¤Ù¤ÍýÍ³¤Î1¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¥¹¥¤¥¹¤Ï¿Í¸ýÌó900Ëü¿Í¤Ç¹ñ¤È¤·¤Æ¤Î¿Í¸ýµ¬ÌÏ¤ÏÂç¤¤¯¤Ê¤¤¤¬¡¢»º¶È¹½Â¤¤Ï»×¤¤¤Î¤Û¤«Â¿ÍÍ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÇÀ¶È¤«¤éÀ½Â¤¶È¡¢·úÀß¶È¡¢¾¦¶È¡¢¶âÍ»¶È¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹¶È¤¬¤Þ¤ó¤Ù¤ó¤Ê¤¯Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢GDP¤ò»º¶ÈÊÌ¤ËÊ¬¤±¤ë¤È¡¢ÆüËÜ¤È¥¹¥¤¥¹¤Ï»÷¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¡£
¡¡¿Í¸ý¤¬¿ôÉ´Ëü¿Íµ¬ÌÏ¤Î¹ñ¤Î¾ì¹ç¡¢ÆÃÄê»º¶È¤¬·ÐºÑ¤ÎÂçÈ¾¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Åµ·¿Åª¤ÊÃæ¡¢¥¹¥¤¥¹¤Ï»º¶È¤¬Â¿ÍÍ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ï·ÐºÑ¤Î°ÂÄê¤Ë¤â´óÍ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð»º¶È¤ÎÂçÈ¾¤ò¶âÍ»¶È¤¬Àê¤á¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¶âÍ»´íµ¡¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¤È¤¿¤ó¤Ë¹ñÁ´ÂÎ¤Î·ÐºÑ¤¬ÄÀ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤¬¡¢»º¶È¤¬Â¿ÍÍ²½¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¥ê¥¹¥¯¤¬Ê¬»¶¤µ¤ì¤ë¤«¤é¤À¡£¥¹¥¤¥¹¤Ï·ÐºÑÅª¤Ê°ÂÄêÀ¤âÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤Ã¤Æ¤è¤¤¡£
