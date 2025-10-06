¡ÚÆâÅÄ²íÌé¤ÎÄÉµå¡Û¡Ö¿²¤Æ¤â³Ð¤á¤Æ¤â¡×¤Îµ¨Àá
¡¡¼«Ì±ÅÞÁíºÛ¤È¤Ê¤Ã¤¿¹â»ÔÁáÉÄ¤¬¡Ö¥ï¡¼¥¯¥é¥¤¥Õ¥Ð¥é¥ó¥¹¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¼Î¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È±éÀâ¤·¤ÆÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÖÆ¯¤¤¤ÆÆ¯¤¤¤ÆÆ¯¤¤¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¡¢Æ¯¤¤¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡¼óÁê¤Î·ãÌ³¤Ï¿ä¤·¤ÆÃÎ¤ë¡£ºå¿À´ÆÆÄ¤Î·ãÌ³¤âÀ¸È¾²Ä¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤È¤â¤Ë¿¦ÀÕ¤Ø¤Î³Ð¸ç¤ò»×¤¦¡£
¡¡Æ£Àîµå»ù¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Ï24»þ´Ö¡¢¿²¤Æ¤ë¤È¤°Ê³°¤Ï»Ø´ø¤ò¼¹¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸À¤Ã¤¿¡£3Æü¡¢¹Ã»Ò±à¤Ç¤ÎÎý½¬Ãæ¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¤½¤ì¤¬»Å»ö¤Ê¤Î¤Ç¡¢Åö¤¿¤êÁ°¤Î¤³¤È¡×
¡¡¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡ÊCS¡Ë¤Ë¸þ¤±¡¢ÈÖµ¼Ô¤Ë¡Ö¤¢¤ó¤Þ¤êº£¤Ï³§¤µ¤ó¤Ø¤ÎÏÃ¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¡Ö¶½Ì£¤Î»ý¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ê¤È¤³¤í¤â¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬µÕ¤Ë¼ÙËâ¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¡£¼ñÌ£¤â¶½Ì£¤âÌîµå°Ê³°¤Ï¤â¤¦´ãÃæ¤Ë¤Ê¤¤¡£½¢Ç¤¸å¡¢²¿ÅÙ¤«¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¡ÖË×Æ¬¡×¤Î¶ÃÏ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£½Õ3·î¡¢µþÂç¿ôÍý²òÀÏ¸¦µæ½ê¡Ê¿ôÍý¸¦¡ËÆÃÇ¤¶µ¼ø¡¦Çð¸¶Àµ¼ù¤¬ÆüËÜ¿Í¤Ç½é¤á¤Æ¡Ö¥¢¡¼¥Ù¥ë¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£¡Ö¿ô³Ø¤Î¥Î¡¼¥Ù¥ë¾Þ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡£
¡¡Åö»þ¤ÎÊóÆ»¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¿ôÍý¸¦¤Ë¤Ï²¸»Õ¤Îº´Æ£´´É×¤Î¸ÀÍÕ¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤À¡£¡ÖÄ«µ¯¤¤¿»þ¤Ë¡¢¤¤ç¤¦¤â°ìÆü¿ô³Ø¤ò¤ä¤ë¤¾¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤Ï¡¢¤È¤Æ¤âÊª¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¿ô³Ø¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«Ì²¤ê¡¢Ä«¡¢ÌÜ¤¬³Ð¤á¤¿¤È¤¤Ï´û¤Ë¿ô³Ø¤ÎÀ¤³¦¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×
¡¡²¿¤È¤â¸·¤·¤¤À¤³¦¤È±Ç¤ë¤¬¡¢Ìîµå¹¥¤¤¬¹â¤¸¤ì¤Ð¡¢¹¦»Ò¤Î¡ÖÇ·¤ò¹¥¤à¼Ô¤ÏÇ·¤ò³Ú¤·¤à¼Ô¤ËÇ¡¤«¤º¡×¤È¤Ê¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡1960¡½80Ç¯Âå¡¢Âç¥ê¡¼¥°¡¦¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹°ì¶Ú¤Ç¡¢87Ç¯¤Ë»°´§²¦¤È¤Ê¤Ã¤¿¥«¡¼¥ë¡¦¥ä¥¹¥È¥ì¥à¥¹¥¡¼¤¬¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖËèÇ¯¤³¤Î»þ´ü¡Ê9¡Á10·î¡Ë¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢Ä«¡¢ÌÜ³Ð¤á¤ë¤ÈÌîµå¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÆüÃæ¡¢»×¤¤¤ò½ä¤é¤·¡¢Ìë¤ÏÌë¤ÇÌ´¤Ë¤Þ¤Ç¸«¤Æ¤¤¤ë¡£Í£°ì¹Í¤¨¤º¤Ë¤¹¤à¤Î¤Ï¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë´Ö¤À¤±¤Ê¤ó¤À¡×
¡¡¤¿¤À¡¢ÄÌ¾Î¥ä¥º¤Ï¡ÖÌîµå¤âÁè¤¤¤â°¦¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢·è¤·¤Æ³Ú¤·¤¯´¶¤¸¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¡¢¶ì¤·¤¤Æü¡¹¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢½©±«¤ÎÂçºå¡¦°ËÃ°¤ò¤¿¤Á¡¢µÜºê¤ËÃå¤¯¤Èµ¤²¹29ÅÙ¤Èµ¡ÆâÊüÁ÷¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ºÇ¹â32¡¦1ÅÙ¤Ç¿¿²ÆÆü¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡¡Æ£Àî¤Ï¡Öµ¨Àá¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤¿¡£¿²¤Æ¤â³Ð¤á¤Æ¤âÌîµå¡Ä¡Ä¤ÎÆü¡¹¤À¤¬¡¢±«¤äÉ÷¤ä¡¢¤¤ç¤¦6Æü¤Î½½¸ÞÌë¤òÌ£¤ï¤¤¤¿¤¤¡£¤½¤ó¤Ê¿´¤ÎÍ¾Íµ¤¬¾¡Éé´ª¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¡á·É¾ÎÎ¬¡á
¡¡¡ÊÊÔ½¸°Ñ°÷¡Ë