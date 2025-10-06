¡Ö¼«Í³¤ËÀ¸¤¤ë¡×ÂÎ¸½¡¢ËÌ³¤Æ»ÅöËãÄ®¤Î½»¿¦¡¡½¤¹Ô¤·¤¿¥¹¥ê¥é¥ó¥«¤Î»Õ¾¢¤Î¸ÀÍÕ¶»¤Ë
¡¡²ÌÊª¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥¿¥ë¥È¤Ë¡¢Æù¤ÎÆþ¤Ã¤¿¥¹¥ê¥é¥ó¥«»Å¹þ¤ß¤Î¥«¥ì¡¼¡£¿§Á¯¤ä¤«¤ÊÎÁÍý¤Î¼Ì¿¿¤¬ÊÂ¤Ö¤Î¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»ÅöËãÄ®¤Î°¤Éô¿¿Åµ¤µ¤ó¡Ê46¡Ë¤¬½»¿¦¤òÌ³¤á¤ë¹âÌî»³¿¿¸À½¡Âç»Õ¶µ²ñ¶½Ë¡Àº¼Ë¡Ê¤³¤¦¤Ü¤¦¤·¤ç¤¦¤¸¤ã¡Ë»ÙÉô¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤À¡£¡ÖÃ¯¤Ç¤âÍè¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤Ë¡×¤ÈµÊÃã¥¹¥Ú¡¼¥¹¤òÀß¤±¡¢ÉÔÄê´ü¤Ê¤¬¤é¡¢Ë¬¤ì¤¿¿Í¤òÆüËÜ¤ÎÀº¿ÊÎÁÍý¤Î³µÇ°¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Ê¤¤°ì»®¤Ç¤â¤Æ¤Ê¤¹¡£¶»¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢Ê©¶µ¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤·¤¿¥¹¥ê¥é¥ó¥«¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿»Õ¾¢¤Î¸ÀÍÕ¡£¡Ö·¯¤Ï»à¤Ì¤Þ¤ÇË·¤µ¤ó¤À¤è¡£¤¿¤À¼«Í³¤ËÀ¸¤¤Ê¤µ¤¤¡×¡Ê¶¦Æ±ÄÌ¿®¡á±©¾ì°éÊâ¡Ë
¡¡Ä®Æâ¤Î»û¤Î¼¡ÃË¤Ç¡¢ÏÂ²Î»³¸©¤ÎÊ©¶µ·Ï¤Î¹â¹»¡¢Âç³Ø¤Ø¿Ê¤ó¤À¡£2002¡Á2006Ç¯¡¢¹âÌî»³¿¿¸À½¡ÁíËÜ»³¶â¹äÊ÷»û¡ÊÏÂ²Î»³¸©¡Ë¤ÎºÂ¼ç¡Ê¤¶¤¹¡Ë¤Î»ø¼Ô¤È¤·¤Æ³ÆÃÏ¤òË¬Ìä¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢º£¤ÎÊ©¶µ¤ÏÂ¿ÍÍ¤Ê¼Ò²ñÌäÂê¤Ë¸þ¤¹ç¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤Èµ¿Ìä¤òÊú¤¤¤¿¡£
¡¡ÀèÇÚ¤ËËÜ¾ì¤Ç³Ø¤Ö¤³¤È¤ò´«¤á¤é¤ì30¥«¹ñÄ¶¤ò½ä¤ëÃæ¡¢¥¹¥ê¥é¥ó¥«ÆîÉô¤ÎÄ®¥¢¥Ï¥ó¥¬¥Þ¤ÎÁÎ±¡¤Ç¸Î¥Á¥ã¥ó¥À¥é¥¿¥Ê¤µ¤ó¤Ë½Ð²ñ¤¤¡¢»Õ»ö¡£¸½ÃÏ¤Ç¿®¶Ä¤µ¤ì¤ë¾åºÂÉôÊ©¶µ¤Î½¤¹Ô¤ò»Ï¤á¤ë¤È¡Ö²¿¤â¤·¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¡×¤È¹ð¤²¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¸½ÃÏ¸ì¤ÎÊÙ¶¯¤ò¿Ê¤á¤¿¤¬¡Ö¤³¤ì¤Ç¤¤¤¤¤Î¤«¡×¤È³ëÆ£¤¬²êÀ¸¤¨¡¢¼¡Âè¤ËÅÜ¤ê¤Ø¤ÈÊÑ²½¡£ÌóÈ¾Ç¯¸å¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ²¿¤â¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤Î¤«¡×¤ÈµÍ¤á´ó¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤Î¿´¤È¸þ¤¹ç¤¤¡¢ÈÜ¶þ¤µ¤ä¼«¿®¤Î¤Ê¤µ¤ò¼Î¤Æ¤µ¤»¤ë¤Î¤¬¿¿°Õ¤À¤Ã¤¿¤ÈÃÎ¤ê¡ÖÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢Á´¤¯»õ¤¬Î©¤Á¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡Æ±¹ñ¤ÇÁÎÎ·¤Î»ñ³Ê¤ò¼èÆÀ¸å¡¢ÅöËãÄ®¤ËÌá¤Ã¤Æ2018Ç¯¡¢¼Â²È¤Î»û¤ÎÊÌ±¡¤È¤·¤Æ¶½Ë¡Àº¼Ë¤ò³«¤¡¢¤½¤Î¸åÆÈÎ©¤·¤¿¡£½»¿¦¤È¤·¤Æ¤Î¶Ð¤á¤ÎËµ¤é¡¢Ä®¤ÎÀ¶ÁÝ²ñ¼Ò¤Ç¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¶ÐÌ³¤â¡£»û¤ÏÀ¸·×¤Î»Ù¤¨¤È¤Ê¤ëÃÉ²È¤¬¤ª¤é¤º¡Ö¼«Ê¬¤Ç²Ô¤¬¤Ê¤¤¤È¡£¿·Á¯¤Ê¤ªË·¤µ¤ó¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð¤¦¡£
¡¡¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ê¤É¤Ç¤ÎÈ¯¿®¤¬¤¸¤ï¤¸¤ï¤ÈÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤Ó¡¢¸½ºß¤Ç¤ÏÆ»³°¤«¤é¤ÎË¬Ìä¼Ô¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£²¿¤Ë¤âÇû¤é¤ì¤Ê¤¤»Ñ¤ò¼¨¤¹¤³¤È¤Ç¡Ö¿´¤¬¼«Í³¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¹¬¤»¤ËÀ¸¤¤é¤ì¤ë¡¢¤È¤¤¤¦Ê©¶µ¤ÎËÜ¼Á¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¤é¡×¤È´ê¤¦¡£