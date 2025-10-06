ºå¿À¡¦ÅòÀõ¡¡ÆñÉÂÇØÉé¤¤º£µ¨£´£°»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¡¡Æ±¤¸ÉÂµ¤¤Î£Ä£å£Î£Á¡¦»°Åè¤é¤«¤é±Æ¶Á¡Ö¾¯¤·¤Î¸÷¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¡¡¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¾Þ¤Î²ÄÇ½À¤â
¡¡ºòÇ¯£¸·î¤Ë¡Ö¶»ÄÇ²«¿§ð×ÂÓ¹ü²½¾É¡×¤Î¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿ºå¿À¡¦ÅòÀõµþ¸ÊÅê¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¤¬º£µ¨£´£°»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤¿¡£ÆñÉÂ¤È¸þ¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤éÉü³è¤ò¼¨¤·¤¿£´·î£³£°Æü¤ÎÃæÆüÀï¡Ê¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¡Ë¤ÎÅÐÈÄ°Ê¹ß¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¡£¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÁ´ÆüÄø¤¬½ªÎ»¤·¸Ä¿Í¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï³ÎÄê¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¾Þ¡×¤Î²ÄÇ½À¤â½½Ê¬¤Ë¤¢¤ë¡££Ã£Ó¤äÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤â·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤ÆÉü³è¤ò°õ¾Ý¤Å¤±¤¿¤¤¡£
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
¡¡³«ËëÁ°¤Ë·Ç¤²¤¿ÌÜÉ¸¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤¿¡£ÅòÀõ¤¬£²Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¡Ê¹Ã»Ò±à¡Ë¤Çº£µ¨£´£°»î¹çÅÐÈÄ¤òÃ£À®¡£¶å²óÌµ»à°ìÎÝ¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ê¡¢£±²óÌµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤Æ¥·¡¼¥º¥óºÇ½ªÀï¤òÄù¤á¤¿¡£
¡¡¡ÖÉÂµ¤¤Î´°¼£¤Ïº£¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¾¯¤·¤Î¸÷¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡£Æ±¤¸ÉÂµ¤¤Î¡Ê£Ä£å£Î£Á¤Î¡Ë»°Åè¤µ¤ó¤È¤«¤ò¸«¤Æ±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤Î³èÌö¤ÇÆ±¤¸¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡×
¡¡ºòÇ¯£¸·î¤Ë¡Ö¶»ÄÇ²«¿§ð×ÂÓ¹ü²½¾É¡×¤Î¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¡¢ÀÀ¤Ã¤¿»×¤¤¤À¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤Î³èÌö¤ÇÃ¯¤«¤ËÍ¦µ¤¤òÍ¿¤¨¤¿¤¤¡Ý¡£º£µ¨³«ËëÁ°¤«¤éºÇÄã¸Â¤ÎÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¤¤¤¿£³£°»î¹çÅÐÈÄ¡£ÍýÍ³¤Ï¡¢Æ±¤¸ÆñÉÂ¤òÇØÉé¤¦£Ä£å£Î£Á¡¦»°Åè°ìµ±¤ÎÉüµ¢¤È¤Ê¤Ã¤¿£²£³Ç¯¤¬£²£·»î¹ç¡¢ÃæÆü¡¦Ê¡·ÉÅÐ¤âÆ±¤¸Ç¯¤Ë£²£¹»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·Ã¯¤â±Û¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿ô»ú¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£
¡¡´°Á´Éü³è¤ò°õ¾Ý¤Å¤±¤¿£´·î£²£¹Æü¤ÎÃæÆüÀï¡Ê¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¡Ë¡££³ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Î¼·²ó¤ËÅÐÈÄ¤¹¤ë¤È¡¢ºÇÂ®£±£µ£°¥¥í¤ò·×»þ¤·¤ÆÌµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤¿¡£Ìó£±Ç¯È¾¤Ö¤ê¤Î£±·³ÅÐÈÄ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤³¤ÎÆü¤«¤é¡¢¡Öº£¤ÎÂÎ¤Î¾õÂÖ¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥Ù¥¹¥È¤ÊÁªÂò¤ò¤·¤Æ¡×¤È¥·¡¼¥º¥ó¥Õ¥ë´°Áö¡£º£µ¨£´£°»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤Æ£´¾¡£´ÇÔ£²£²¥Û¡¼¥ë¥É¤ÇËÉ¸æÎ¨£²¡¦£µ£²¤ÈÌöÆ°¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤Â¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥±¥¬¤äÉÂµ¤¡¢ÉÔ¿¶¤Ê¤É¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ÆÁÇÀ²¤é¤·¤¤·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤¿Áª¼ê¤ËÂ£¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤È¤·¤Æ¡¢Ï¢ÌÁÆÃÊÌÉ½¾´¤Î°ì¤Ä¤Ë¡Ö¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¾Þ¡×¤¬¤¢¤ë¡£ÌÀ³Î¤ÊÁª¹Í´ð½à¤Ï¤Ê¤¯¡¢£±£¸Ç¯¤Ë¸µÃæÆü¡¦¾¾ºäÂçÊå¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤Æ°Ê¹ß¤Ï£¶Ç¯´Ö¡¢³ºÅö¼Ô¤Ê¤·¡£ÅòÀõ¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â½½Ê¬¤Ë¤¢¤ê¡¢ºå¿À¤ÇÁª½Ð¤µ¤ì¤ì¤Ð£°£¸Ç¯¤ÎÊ¿Ìî·Ã°ì°ÊÍè¡¢£±£·Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤¿¤À¡¢ÅòÀõ¼«¿È¤Ï¤Þ¤À¸½¾õ¤ËËþÂ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¥Ù¥¹¥È¤Ê¾õÂÖ¤ò°Ý»ý¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¸½ºß¤Ï¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤Î±¦Â¤Ë£µ¥ß¥ê¤Î¥¤¥ó¥½¡¼¥ë¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÂÎ¢Á´ÂÎ¤ÇÃÏÌÌ¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡£¤½¤Î´¶³Ð¤ò¼«Á³¤È¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤È¤·¤Ó¤ì¤Ê¤É¤Î¾É¾õ¤¬¤è¤¯½Ð¤Æ¤¤¤¿±¦Â¤Î°Õ¼±¤ò²þÁ±¡£Æü¡¹¤¿¤Þ¤ëÈèÏ«¤Ç¼ê½Ñ¤·¤¿ÇØÃæ¤Ï¹Å¤¯¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢Åê¤²¤ëÆ°ºî¤ÇÂÎ¤ËÈùÌ¯¤Ê¥º¥ì¤âÀ¸¤¸¤ë¤¿¤á¡¢¡ÖÀµ¾ï¤Ê°ÌÃÖ¤ËÌá¤¹¡×¤³¤È¤òÅ°Äì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆñÉÂ¤È¤È¤â¤Ë¥·¡¼¥º¥ó¤òÀï¤Ã¤Æ¤¤¿£±Ç¯¡£·ë²Ì¤ÎÀ¤³¦¤ÇÉÂ¤ò¤â´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¿¡£Ã»´ü·èÀï¤Ç¤â¹¥Åê¤·¡¢´õË¾¤Î¸÷¤È¤Ê¤ë¡£¡Ê¥Ç¥¤¥ê¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¦ÏÂÀô¡¡Îè¹á¡Ë
¡¡¢¡¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¾Þ¡¡¤±¤¬¤äÉÂµ¤¡¢Ä¹´ü¤ÎÉÔ¿¶¤Ê¤É¤«¤é¾è¤ê±Û¤¨¤ÆÉü³è¤ò¿ë¤²¤¿Áª¼ê¤ò¾Î¤¨¤ë¾Þ¡£ºå¿À¤Ç¤Ï£±£¹£·£µÇ¯¡¦°Â¿Î²°½¡È¬¡¢£¸£±Ç¯¡¦Æ£ÅÄÊ¿¡¢£¹£¹Ç¯¡¦±ó»³¾©»Ö¡¢£°£±Ç¯¡¦À®ËÜÇ¯½¨¡¢£°£¸Ç¯¡¦Ê¿Ìî·Ã°ì¤¬Áª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£