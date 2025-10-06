¡Ú¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÛØÞØ¬¤Î²ÎËû¡¢¤Ä¤¤¤ËÄÕ½Å¤¬Åê¹ö¡Ä¼¡²ó10·î12ÆüÊüÁ÷¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¡õ¾ìÌÌ¼Ì¿¿¡¢Áê´Ø¿Þ¤¬¸ø³«
NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡×¡¢10·î12Æü¡ÊÆü¡ËÊüÁ÷Í½Äê¤ÎÂè39ÏÃ¡ÖÇò²Ï¤ÎÀ¶¤¤Ë½»¤ß¤«¤Í¿È¾åÈ¾¸º¡×¤ÎÍ½¹ð¡¢¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Á°²óÊüÁ÷¤Ç¤â¤Ã¤È¤â¾×·âÅª¤Ê¥·¡¼¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡¢¤¤è¤È²ÎËû¤ÎÊÌ¤ì¡£ØÞØ¬¤·¤¿²ÎËû¤Ï¹¾¸Í¤òÎ¥¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤½¤·¤Æ¼¡²óÍ½¹ð¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢ÄÕ½Å¤Ï¤Ä¤¤¤ËÏ´²°¹Ô¤¤Ë¡Ä¡Ä¡£°ìÏ¢¤Î»ö·ï¤ËÊ¿Â¢¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ËÍí¤ó¤Ç¤¯¤ë¤Î¤«¤Ë¤âÃíÌÜ¤Ç¤¹¡£
Âè39ÏÃ¡ÖÇò²Ï¤ÎÀ¶¤¤Ë½»¤ß¤«¤Í¿È¾åÈ¾¸º¡×¤¢¤é¤¹¤¸
ÃÏËÜÌä²°³ôÃç´Ö¤òÈ¯Â¤µ¤»¤¿ÄÕ½Å¡Ê²£ÉÍÎ®À±¡Ë¤Ï¡¢²þ¤á¤ò¹Ô¤¦¹Ô»ö¡Ê¸¡±Ü·¸¡Ë¤¿¤Á¤ò¤¦¤Þ¤¯´Ý¤á¹þ¤ß¡¢»³ÅìµþÅÁ¡ÊÀ¯±é¡¿¸ÅÀîÍºÂç¡Ëºî¤Î3ºîÉÊ¤òÂÞÆþ¤ê¤Î¡Ø¶µ·±ÆÉËÜ¡Ù¤È¤·¤ÆÇä¤ê½Ð¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢¤¤è¡ÊÆ£´ÖÁÖ»Ò¡Ë¤ò¼º¤¤¡¢ØÞØ¬¤·¤¿²ÎËû¡ÊÀ÷Ã«¾ÂÀ¡Ë¤Ï¡¢¤Ä¤è¡Ê¹â²¬Ááµª¡Ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¹¾¸Í¤òÎ¥¤ì¤ë¡£
¤½¤ì¤«¤é¿ô¤«·î¸å¡¢ÆÍÁ³¡¢ÄÕ²°¤ËÍ¿ÎÏ¤ÈÆ±¿´¤¬¸½¤ì¡¢¡Ø¶µ·±ÆÉËÜ¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀäÈÇ¤òÌ¿¤¸¤é¤ì¡¢ÄÕ½Å¤ÈµþÅÁ¤ÏÏ´²°Éß¤ËÏ¢¹Ô¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÙÁê´Ø¿Þ
¤³¤ÎÂ¾¤ÎÁê´Ø¿Þ¡¢¥¥ã¥¹¥È°ìÍ÷¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¸ø¼°¥Ú¡¼¥¸¤Ç¾Ü¤·¤¯¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡×Âè39ÏÃ¡ÖÇò²Ï¤ÎÀ¶¤¤Ë½»¤ß¤«¤Í¿È¾åÈ¾¸º¡×¤Ï¡¢10·î12Æü¡ÊÆü¡ËÊüÁ÷¡£
²èÁü¡§Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤è¤ê ©️NHK