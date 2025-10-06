¥Þ¥Þ¤¬²È¤Ëµ¢¤ë¤È¥É¥¢¤ÎÁ°¤ÇÇ¤¿¤Á¤¬¡Ä²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡Ø¤ª½Ð·Þ¤¨¤ÎÍÍ»Ò¡Ù¤Ë£±Ëü¤¤¤¤¤Í¡Ö¾·¤«¤ì¤Æ¤ë¤Í～£÷¡×¡Ö²Ä°¦¤¯¤Ã¤ÆÅÝ¤ì¤ë¡×¤ÈÌþ¤µ¤ì¤ë¿Í¤¬Â³½Ð
º£²ó¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢X¡ÊµìTwitter¡Ë¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Îµ¢Âð¤òº£¤«º£¤«¤È¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿Ç¤Á¤ã¤ó¤¿¤Á¡£¤Þ¤ë¤Ç¡Ö¤ª·Þ¤¨·¸¡×¤Î¤è¤¦¤Ë¥É¥¢¤ÎÁ°¤Çµ¢¤ê¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Åê¹Æ¤ÏX¤Ë¤Æ¡¢20.5Ëü²ó°Ê¾åÉ½¼¨¡£¤¤¤¤¤Í¿ô¤Ï1Ëü·ï¤òÄ¶¤¨¤Þ¤·¤¿¡£X¥æー¥¶ー¤¿¤Á¤«¤é¤Ï¡¢
¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ËÂÔ¤¿¤ì¤¿¤é¡Ä²Ä°¦¤¯¤Ã¤ÆÅÝ¤ì¤ë¡×¡ÖÂÔ¤Á¤¤ì¤Ë¤ã¤¤¡ª¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡§¥Þ¥Þ¤¬²È¤Ëµ¢¤ë¤È¥É¥¢¤ÎÁ°¤ÇÇ¤¿¤Á¤¬¡Ä¡Û
¥Þ¥ÞÂÔ¤ÁÂâ
º£²ó¡¢X¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡Ö¤é¤ó(RUN)¡×¤µ¤ó¡£
Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Îµ¢¤ê¤ò¥É¥¢¤ÎÁ°¤ÇÂÔ¤Á¤ï¤Ó¤Æ¤¤¤ëÇ¤Á¤ã¤ó¤¿¤Á¡£¥É¥¢¤ÎÁ°¤Ë¤Á¤ç¤³¤ó¤ÈºÂ¤ê¡¢ÁëÉôÊ¬¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ°ìÀ¸·üÌ¿Á°Â¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤Þ¤ë¤Ç¡Ö¤Þ¤À¤«¤Ê¡©¤Þ¤À¤«¤Ê¡©¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤ò»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¡£»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¡¢Ç¤Á¤ã¤ó¤¿¤Á¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
ÁëÉôÊ¬¤Ë¤Á¤ç¤¤¤Á¤ç¤¤¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤Ï¤Ê¤ó¤È¤â²Ä°¦¤é¤·¤¤¡£¤³¤ó¤Ê¤Ë²Ä°¦¤¤»Ñ¤òÌÜ¤Ë¤·¤è¤¦¤â¤Î¤Ê¤é¡¢»Å»ö¤ä²È»ö¤Ê¤É¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤â¿á¤Èô¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤È¤Ã¤Æ¤âÁ¢¤Þ¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
²Ä°¦¤¤¥Þ¥ÞÂÔ¤ÁÂâ¤ÎÇ¤Á¤ã¤ó¤¿¤Á¤ËXÌ±¤â¥á¥í¥á¥í
Âç¹¥¤¤Ê»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Îµ¢Âð¤ò¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿Ç¤Á¤ã¤ó¤¿¤Á¡£¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤¿X¥æー¥¶ー¤¿¤Á¤«¤é¤Ï¡¢¾åµ¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿À¼°Ê³°¤Ë¤â¡Ö¤Á¤ç¤¤¤Á¤ç¤¤²Ä°¦¤¹¤®¤Þ¤¹¡ª¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë¤Ë¤ã¤ó¡×¡Ö¤³¤ó¤ÊÇ¤Á¤ã¤ó¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ë¥ã¥ó¤ÆÁ¢¤Þ¤·¤¤¥Ë¥ã～¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤¦¤ä¤éÂ¿¤¯¤ÎÊý¤¬¡¢¥Þ¥ÞÂÔ¤ÁÂâÇ¤Á¤ã¤ó¤¿¤Á¤Î²Ä°¦¤µ¤Ë¥á¥í¥á¥í¤È¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ö¤é¤ó(RUN)¡×¤Ç¤Ï¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÇ¤Á¤ã¤ó¤¿¤Á¤È¤ÎÆø¤ä¤«¤ÊÆü¾ï¤ÎÍÍ»Ò¤Ê¤É¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²Ä°¦¤¤Ç¤Á¤ã¤ó¤¿¤Á¤È²á¤´¤¹Æü¡¹¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¤Ï¹¬¤»¤¬¤®¤å¤Ã¤ÈµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼Ì¿¿¡¦Æ°²èÄó¶¡¡§X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ö¤é¤ó(RUN)¡×¤µ¤Þ
¼¹É®¡§ÂçÃÝ ¿¸Ê¿
ÊÔ½¸¡§¤Í¤³¤Á¤ã¤ó¥Û¥ó¥Ý¥Ë¥åー¥¹ÊÔ½¸Éô
¢¨ËÜµ»ö¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤µ¤Þ¤Îµö²Ä¤òÆÀ¤Æ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£