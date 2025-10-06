¡Ö´Å¤¸¤ç¤Ã¤Ñ¡×¡Ö¤É¤ì¤âÈþÌ£¤·¤¤¡ª¡×¡Ú¥·¥ã¥È¥ìー¥¼¡Û¤ªÃã¤È°ì½ï¤Ë¤É¤¦¤¾♡¡ÖÏÂ²Û»Ò¡×
¹â¥³¥¹¥Ñ¥¹¥¤ー¥Ä¤¬¿Íµ¤¤Î¡Ú¥·¥ã¥È¥ìー¥¼¡Û¤Ï¡¢½Ü¤Î²ÌÊª¤ò»È¤Ã¤¿¥±ー¥¤ä¥¢¥¤¥¹¤Î¥¤¥áー¥¸¤¬¶¯¤¤¿Í¤âÂ¿¤¤¤Ï¤º¡£¤¸¤Ä¤Ï¤½¤ì°Ê³°¤Ë¤â¡¢Í¥½¨¤Ê¥¹¥¤ー¥Ä¤¬Â·¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÏÂ²Û»Ò¤â¤½¤Î1¤Ä¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¤Î¤ó¤Ó¤ê¤È¤¯¤Ä¤í¤°»þ´Ö¤Î¤ª¶¡¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¡ÖÏÂ²Û»Ò¡×¤ò¤Þ¤È¤á¤Þ¤·¤¿¡£
´Å¤¸¤ç¤Ã¤Ñ¤µ¤¬¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ëµ¨Àá¸ÂÄê¤ÎÂçÊ¡
¡ÖÁÆÙñ¤ÂçÊ¡ ¤¯¤ë¤ß¾ßÌý¡×¤Ï¡¢¥Ö¥ì¥ó¥É¤·¤¿2¼ïÎà¤Î¾ßÌý¥Ñ¥¦¥Àー¤òÎý¤ê¹þ¤ó¤ÀÂçÊ¡À¸ÃÏ¤Ë¤¯¤ë¤ßÆþ¤ê¤ÎÎ³¤¢¤ó¤ò¹ç¤ï¤»¤¿µ¨Àá¸ÂÄêÉÊ¡£¾Æ¤¾å¤²¤¿É½ÌÌ¤Î¾Ç¤¬¤·¾ßÌý¤Î¹á¤ê¡¢¾ßÌý¤ÎÉ÷Ì£¤ÈÎ³¤¢¤ó¤Î´Å¤µ¤Ë¤è¤ë¤ß¤¿¤é¤·ÃÄ»Ò¤Î¤è¤¦¤Ê´Å¤¸¤ç¤Ã¤Ñ¤µ¤Ï¡¢°ìÅÙ¿©¤Ù¤ì¤Ð¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¡£
¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ª¤Ï¤®¤Î¿©¤ÙÈæ¤Ù
¡Ö¤Ò¤È¤¯¤Á¤â¤ÁÇþ¤ª¤Ï¤®¡×¤Ï¡¢¤ª¤Ï¤®¤ÇÄêÈÖ¤Î¤¤Ê¤³¡¦¤¢¤º¤¡¦¤º¤ó¤À¡¦¤´¤Þ¤Î4¼ïÎà¤ò¿©¤ÙÈæ¤Ù¤é¤ì¤ëìÔÂô¤Ê°ìÉÊ¡£@mame48go¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤É¤ì¤â¤ª¤¤¤·¤¤¡×¤ÈÀä»¿¤Ç¤¹¡£¤â¤ÁÇþ¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¤ª¤Ï¤®¤Î¤â¤Á¤Ã¤È¤·¤¿¿©´¶¤Ë¤â¤ÁÇþ¤Î¤×¤Á¤×¤Á¤È¤·¤¿¿©´¶¤¬º®¤¶¤ê¹ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ò¤È¤¯¤Á¥µ¥¤¥º¤Ç4¤Ä¤ÎÌ£¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ªÃã¤òÊÒ¼ê¤Ë¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ÈÌ£¤ï¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¡£
´·¤ì¿Æ¤·¤ó¤ÀÁÇËÑ¤ÊÌ£¤ï¤¤
¡ÖÌ¾¿å¤ï¤é¤ÓÌß¡×¤Ï¤Ä¤ë¤ó¤È¤Î¤É±Û¤·¤Î¤è¤µ¤½¤¦¤Ê°ì¸ý¥µ¥¤¥º¤Î¤ï¤é¤ÓÌß¤Ë¡¢¹ñ»ºÂçÆ¦»ÈÍÑ¤Î¤¤ÊÊ´¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤È¤Þ¤È¤ï¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ¿©¤Ù¤Æ¤â½½Ê¬ÈþÌ£¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢ÊÌÅº¤¨¤Î¹õÌª¤ò¤«¤±¤ë¤³¤È¤ÇÈþÌ£¤·¤µ¤¬¤Þ¤¹¤Þ¤¹¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤«¤â¡£
¿Íµ¤¤ÎÍýÍ³¤Ï¤â¤ÁÊ´¤ò»È¤Ã¤¿¤â¤Á¤â¤Á¿©´¶
º£Ç¯¤Î²Æ¤Ë¿·¾¦ÉÊ¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¡ÖµÝÄ¥·î¡×¤Ï¡¢À¸ÃÏ¤Ë¤â¤ÁÊ´¤òÇÛ¹ç¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¤â¤Á¤â¤Á¤Ã¤È¤·¤¿¿©´¶¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£À¸ÃÏ¤ÎÃæ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÎ³¤¢¤ó¤ÎÎÌ¤Ï¤ä¤ä¹µ¤¨¤á¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤é¾Æ¤À¸ÃÏ¤Î¤â¤Ã¤Á¤ê´¶¤â¤¢¤ê¡¢ËþÂ´¶¤òÆÀ¤é¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ú¥·¥ã¥È¥ìー¥¼¡Û¤Î¡ÖÏÂ²Û»Ò¡×¤Ï¡¢Ã¯¤â¤¬¿©¤Ù´·¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê²¦Æ»¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤¬Ãæ¿´¤Ç¤¹¡£ËèÆü¤Î¤ª¤ä¤Ä¤Ë¤â¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¼êÅÚ»º¤Ë¤âÁª¤Ó¤ä¤¹¤¤¾¦ÉÊ¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò°ìÅÙÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡£
writer¡§²Ï¹ç ¤Ò¤«¤ë