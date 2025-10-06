¥à¡¼¥ó¡¦¥ê¡¼¤Î12À±ºÂÀê¤¤¡Úº£½µ¤ÎÀ±¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡¿10·î6Æü¡Ý10·î12Æü¡Û -
´ª¤¬Æß¤ë½µ¡£¼«Ê¬¤ÎÄ¾´¶¤ÇÆÍ¤¿Ê¤Þ¤º¼þ°Ï¤ÎÀ¼¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤Ê¤¬¤éÆ°¤¤¤Æ¡£
²È¤Î¹ØÆþ¤äÂç¤¤ÊÇã¤¤Êª¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¿µ½Å¤Ë¡£
»Å»ö¤Ï¡¢Éô²¼¤Ë²ÖÆ»¤ò¾ù¤ë¥¹¥¿¥ó¥¹¤¬³«±¿¤ò¾·¤¤Þ¤¹¡£
Îø°¦¤ÏÃÏÌ£¤Ê½Ð²ñ¤¤¤Ë±¿Ì¿¤¬Àø¤ó¤Ç¤¤¤½¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢Âè°ì°õ¾Ý¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤¤Áê¼ê¤ÈÎø¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë°Å¼¨¤â¡£
